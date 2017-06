Международная выставка "Шелковый путь-2017" состоялась в городе Сиань

Сиань (Xi'an), Китай, 8 июня 2017 г. /PRNewswire/ -- Международная выставка "Шёлковый путь-2017" (2017 Silk Road International Exposition (SRIE)) и 21-й Инвестиционно-торговый форум по вопросам сотрудничества между Восточным и Западным Китаем (21st Investment and Trade Forum for Cooperation between East and West China (ITFCEW)) 3 июня начали свою работу в Сиане (пров. Шэнси) под тематическим названием "Новая платформа, новые возможности и новое развитие". Для участия в мероприятиях в Сиань приехали многочисленные экспоненты, гости, бизнесмены и друзья из 42 стран и регионов мира. Почётным гостем выставки в этом году стала Республика Сербия.

2017 SRIE проводится Национальным комитетом по реформе и развитию совместно с Министерством коммерции КНР, Всекитайской федерацией возвратившихся на родину китайских эмигрантов, Китайским советом по содействию международной торговле, Государственной администрацией по вопросам промышленности и торговли и Народным правительством провинции Шэньси.

Выставка 2017 SRIE направлена на расширенную проработку и внедрение результатов Форума инициативы "Пояс и путь" по вопросам международного сотрудничества. Участники мероприятия обсудят возможные меры для совместного создания Экономического пояса Шёлкового пути, а также продвижения и углубления инвестиционного сотрудничества между странами, расположенными вдоль древнего торгового маршрута. Общая площадь выставки составляет 300 000 м2. В число экспозиций входят:

Международный павильон Шёлкового пути;

Павильоны китайских провинций и городов;

Павильон провинции Шэньси;

Выставка стратегических развивающихся отраслей промышленности;

Выставка индустрии логистики и информационных технологий;

Выставка технологий "умная жизнь";

Выставка традиционных продуктов стран Шёлкового пути;

Выставка отрасли зелёной экологии;

Выставка отрасли машиностроения и т.д.

Кроме традиционных экспозиций и мероприятий по продвижению инвестиций, в рамках 2017 SRIE впервые состоятся Форум Экономического пояса Шёлкового пути по вопросам международного сотрудничества и форум "Циньлин", посвящённый вопросам экологии.

Международная выставка "Шёлковый путь" берёт своё начало от китайской конференции по вопросам регионального экономического сотрудничества - Инвестиционно-торгового форума сотрудничества между Восточным и Западным Китаем. Новое название открывает перед выставкой новые перспективы и одновременно налагает на неё новую ответственность за сотрудничество среди стран, охваченных инициативой "Пояс и путь", а в дальнейшем - и между всеми регионами мира. Считается, что Международная выставка "Шёлковый путь" постепенно становится самым привлекательным международным инвестиционно-торговым форумом в рамках упомянутой инициативы.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Ли (Mr. Li), тел./факс: +86-10-63075245