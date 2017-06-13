Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

JA Solar учреждает новое дочернее предприятие в Бразилии

Пресс-релизы
13 июня, 9:00 UTC+3

Компания расширяет своё присутствие в Латинской Америке

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН (BEIJING), 13 июня 2017 г. /PRNewswire/. Компания JA Solar Holdings Co., Ltd. (код Nasdaq: JASO) ("JA Solar" или "Компания"), один из крупнейших мировых производителей высокопроизводительных продуктов на базе солнечной энергии, сегодня сообщила о закреплении своего присутствия на бразильском рынке учреждением собственного филиала JA Solar Brazil Ltda ("JA Solar Brazil").

JA Solar работает в Бразилии с 2015 года. За это время компания продемонстрировала значительный рост на рынке распределённого производства электроэнергии (DG), что требует местной поддержки в вопросах клиентского планирования, логистики и международных торговых операций. С учреждением JA Solar Brazil компания сможет предоставлять клиентам оперативную логистическую поддержку и индивидуализированные сервисы, тем самым осваивая дополнительные бизнес-возможности в регионе. Кроме того, бразильский филиал будет ориентироваться на консолидацию партнёрств с региональными и международными энергетическими компаниями, включая Engie, Multi Aquecimento, Faro Energy и Enel. Новое подразделение обеспечит поддержку рыночной деятельности компании, будет продвигать новейшие технологии JA Solar, развивать и управлять продажами в регионе. По планам JA Solar Brazil начнёт свою деятельность в начале июля.

Латинская Америка представляет собой развивающийся рынок с мощным потенциалом роста в ближайшие годы, и компания JA Solar активно работает над расширением своего присутствия в регионе. В марте 2017 года компания учредила своё дочернее предприятие JA Solar Mexico SA de CV ("JA Solar Mexico"), тем самым положив начало географической экспанскии в Латинской Америке. С тех пор компания успела принять участие в целом ряде коммунальных проектов и посотрудничать в региональными дистрибьюторами в Мексике.

Г-н Цзинь Баофан (Baofang Jin), председатель правления и главный исполнительный директор JA Solar, прокомментировал: "Учреждение JA Solar Brazil расширит наши возможности в области обслуживания клиентов, укрепит наши стратегические партнёрства в регионе и дополнительно повысит уровень узнаваемости бренда в Бразилии, а также на всем латиноамериканском рынке. Наши высокопроизводительные солнечные модули пользуются признанием в отрасли. Мы с нетерпением ждём возможности использовать нашу хорошую репутацию для предоставления клиентам в Латинской Америке ещё большего числа высококачественных продуктов, которые помогут им оптимизировать окупаемость инвестиций".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чэнь Ян (Chen Yang), +86-21-60955888/60955999, sales@jasolar.com / market@jasolar.com

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В пригороде Мюнхена на железнодорожной станции произошла стрельба
2
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
3
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
6
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
7
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
Темы дня
Загрузка...
Реклама