JA Solar учреждает новое дочернее предприятие в Бразилии

JA Solar работает в Бразилии с 2015 года. За это время компания продемонстрировала значительный рост на рынке распределённого производства электроэнергии (DG), что требует местной поддержки в вопросах клиентского планирования, логистики и международных торговых операций. С учреждением JA Solar Brazil компания сможет предоставлять клиентам оперативную логистическую поддержку и индивидуализированные сервисы, тем самым осваивая дополнительные бизнес-возможности в регионе. Кроме того, бразильский филиал будет ориентироваться на консолидацию партнёрств с региональными и международными энергетическими компаниями, включая Engie, Multi Aquecimento, Faro Energy и Enel. Новое подразделение обеспечит поддержку рыночной деятельности компании, будет продвигать новейшие технологии JA Solar, развивать и управлять продажами в регионе. По планам JA Solar Brazil начнёт свою деятельность в начале июля.

Латинская Америка представляет собой развивающийся рынок с мощным потенциалом роста в ближайшие годы, и компания JA Solar активно работает над расширением своего присутствия в регионе. В марте 2017 года компания учредила своё дочернее предприятие JA Solar Mexico SA de CV ("JA Solar Mexico"), тем самым положив начало географической экспанскии в Латинской Америке. С тех пор компания успела принять участие в целом ряде коммунальных проектов и посотрудничать в региональными дистрибьюторами в Мексике.

Г-н Цзинь Баофан (Baofang Jin), председатель правления и главный исполнительный директор JA Solar, прокомментировал: "Учреждение JA Solar Brazil расширит наши возможности в области обслуживания клиентов, укрепит наши стратегические партнёрства в регионе и дополнительно повысит уровень узнаваемости бренда в Бразилии, а также на всем латиноамериканском рынке. Наши высокопроизводительные солнечные модули пользуются признанием в отрасли. Мы с нетерпением ждём возможности использовать нашу хорошую репутацию для предоставления клиентам в Латинской Америке ещё большего числа высококачественных продуктов, которые помогут им оптимизировать окупаемость инвестиций".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чэнь Ян (Chen Yang), +86-21-60955888/60955999, sales@jasolar.com / market@jasolar.com