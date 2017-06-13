Неделя туристического обмена с Центральной и Восточной Европой открылась 7 июня в Нинбо

В неделе обмена примут участие официальные представители Чехии, Польши, Хорватии, Латвии, Венгрии, Словакии, Болгарии, Македонии, Боснии-Герцеговины, Черногории, Бенина и Румынии.

Нинбо - красивый город на побережье Восточно-китайского моря. Он может похвалиться современной транспортной инфраструктурой, развитой информационно-технологической отраслью, а также более чем двухтысячелетней историей и культурой. Нинбо располагает насыщенной социальной и деловой средой, представляющей собой результат многолетнего развития Китая, городского управления и беспрецедентного роста индустрии. Город служит идеальным "ключом" к пониманию закономерностей развития Поднебесной. Проведение третьей Китайской международной инвестиционно-торговой выставки в ходе недели обмена имеет большое значение для Нинбо.

Представители различных стран выразили свою готовность к полноценному сотрудничеству в рамках взаимовыгодной инициативы "Один пояс - один путь".

Эта инициатива ориентирована на расширение числа китайских туристов, путешествующих в страны-участники данной программы, уже в этом году. Соглашение "Один пояс - один путь" открывает новую эпоху китайского туризма и обещает процветание всем странам-участникам.