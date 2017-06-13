Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неделя туристического обмена с Центральной и Восточной Европой открылась 7 июня в Нинбо

Пресс-релизы
13 июня, 9:00 UTC+3

Экспансия китайского туризма - основной акцент мероприятия

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИНБО (NINGBO), Китай, 12 июня 2017 г. /PRNewswire/ Официальная Неделя туристического обмена с Центральной и Восточной Европой открылась 7 июня 2017 г. в прибрежном городе Нинбо. Организатором мероприятия выступает Управление по вопросам туризма города Нинбо. Неделя туристического обмена с Центральной и Восточной Европой представляет собой третью китайскую инвестиционно-торговую выставку такого типа. Данное начинание направлено на реализацию директивы китайского правительства относительно расширения взаимного сотрудничества и развития региона.

В неделе обмена примут участие официальные представители Чехии, Польши, Хорватии, Латвии, Венгрии, Словакии, Болгарии, Македонии, Боснии-Герцеговины, Черногории, Бенина и Румынии.

Нинбо - красивый город на побережье Восточно-китайского моря. Он может похвалиться современной транспортной инфраструктурой, развитой информационно-технологической отраслью, а также более чем двухтысячелетней историей и культурой. Нинбо располагает насыщенной социальной и деловой средой, представляющей собой результат многолетнего развития Китая, городского управления и беспрецедентного роста индустрии. Город служит идеальным "ключом" к пониманию закономерностей развития Поднебесной. Проведение третьей Китайской международной инвестиционно-торговой выставки в ходе недели обмена имеет большое значение для Нинбо.

Представители различных стран выразили свою готовность к полноценному сотрудничеству в рамках взаимовыгодной инициативы "Один пояс - один путь".

Эта инициатива ориентирована на расширение числа китайских туристов, путешествующих в страны-участники данной программы, уже в этом году. Соглашение "Один пояс - один путь" открывает новую эпоху китайского туризма и обещает процветание всем странам-участникам.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ци Фан (Qi Fang), +86-180-5877-7198, 1037744686@qq.com

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В пригороде Мюнхена на железнодорожной станции произошла стрельба
2
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
3
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
6
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
7
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
Темы дня
Загрузка...
Реклама