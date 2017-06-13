Неделя туристического обмена с Центральной и Восточной Европой открылась 7 июня в Нинбо

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НИНБО (NINGBO), Китай, 12 июня 2017 г. /PRNewswire/ Официальная Неделя туристического обмена с Центральной и Восточной Европой открылась 7 июня 2017 г. в прибрежном городе Нинбо. Организатором мероприятия выступает Управление по вопросам туризма города Нинбо. Неделя туристического обмена с Центральной и Восточной Европой представляет собой третью китайскую инвестиционно-торговую выставку такого типа. Данное начинание направлено на реализацию директивы китайского правительства относительно расширения взаимного сотрудничества и развития региона.
В неделе обмена примут участие официальные представители Чехии, Польши, Хорватии, Латвии, Венгрии, Словакии, Болгарии, Македонии, Боснии-Герцеговины, Черногории, Бенина и Румынии.
Нинбо - красивый город на побережье Восточно-китайского моря. Он может похвалиться современной транспортной инфраструктурой, развитой информационно-технологической отраслью, а также более чем двухтысячелетней историей и культурой. Нинбо располагает насыщенной социальной и деловой средой, представляющей собой результат многолетнего развития Китая, городского управления и беспрецедентного роста индустрии. Город служит идеальным "ключом" к пониманию закономерностей развития Поднебесной. Проведение третьей Китайской международной инвестиционно-торговой выставки в ходе недели обмена имеет большое значение для Нинбо.
Представители различных стран выразили свою готовность к полноценному сотрудничеству в рамках взаимовыгодной инициативы "Один пояс - один путь".
Эта инициатива ориентирована на расширение числа китайских туристов, путешествующих в страны-участники данной программы, уже в этом году. Соглашение "Один пояс - один путь" открывает новую эпоху китайского туризма и обещает процветание всем странам-участникам.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ци Фан (Qi Fang), +86-180-5877-7198, 1037744686@qq.com