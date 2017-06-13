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G2A PAY о преимуществах платежных шлюзов и их роли в электронной коммерции

Пресс-релизы
13 июня, 16:25 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ, June 13, 2017/PRNewswire/. Растущая значимость электронной коммерции в глобальной торговле требует платежных методов, способных обслуживать клиентов, использующих различные валюты или предпочтительные способы оплаты. Именно поэтому выбор подходящего платежного шлюза является одним из важнейших факторов, которые компании должны принимать во внимание при открытии собственных магазинов.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/522658/G2A_PAY.jpg )

Какие именно функции выполняют платежные шлюзы в электронной коммерции?

По сути, шлюзы представляют собой сервис подтверждения кредитной карты клиента (или иного источника платежа), проверки наличия необходимого количества средств для покупки и осуществления непосредственного перевода. Это своеобразный интерактивный аналог карточного терминала в физическом магазине, хотя зачастую платежные шлюзы способны работать не только с картами.

В число наиболее известных платежных шлюзов входят Stripe, PayPal, G2A PAY [https://pay.g2a.com ] или Authorize.net, однако на деле их гораздо больше: некоторые из них специализируются на отдельных сегментах рынка (например, индустрии развлечений), другие обслуживают конкретный регион - например, Россию или США.

Часто онлайновые платежные шлюзы также предоставляют более комплексный сервис, включающий выделенный торговый счет. Они способны избавлять начинающего предпринимателя от необходимости работы с банками, тем самым ускоряя и упрощая весь процесс подготовки и открытия онлайн-магазина.

Большинство провайдеров платежных сервисов также предоставляют поддержку в вопросах интеграции платежных шлюзов. Упомянутые выше PayPal, Authorize.net or G2A PAY располагают прозрачными и хорошо задокументированными API-интерфейсами и штатом специалистов, оказывающих помощь в процессах интеграции своих решений в магазинах клиентов.

Иными словами, платежный шлюз необходим бизнесу, стремящемуся предоставлять своим клиентам самые удобные способы оплаты за предлагаемые им продукты и услуги. Кроме того, платежные шлюзы обеспечивают ускоренный доступ к денежных средствам по сравнению с традиционными банковскими переводами или COD (наложенным платежом).

Контактная информация: pr@g2a.com

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/522658/G2A_PAY.jpg Source: G2A.com

+48-570-069-721 

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