Домашние животные способствуют более тесным связям между людьми

БРЮССЕЛЬ, June 20, 2017/PRNewswire/. По результатам нового международного исследования, владельцы домашних животных имеют более тесные соседские связи.

В ходе проведенного исследования опрошенные отметили наличие более дружеских соседских связей между ними такими же владельцами питомцев. Среди положительных моментов общения были отмечены: готовность прийти на помощь, дружелюбие и доверие. Исследование в очередной раз говорит в пользу владения домашними животными как полезного и позитивного элемента общественной жизни.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/518485/Mars_Petcare_community.jpg )

"Представление о том, что питомцы обеспечивают связь между людьми или "общественный капитал", выходит за пределы такой широко исследуемой роли животных, как смягчающих социальную напряженность, - сказала руководитель исследовательской группы д-р Лайза Вуд (Dr Lisa Wood). - Нас интересует степень, в которой домашние животные способствуют социальному взаимодействию и создают связи, соединяющие между собой различные сообщества".

Исследование Университета Западной Австралии, опубликованное в издании SSM-Population Health [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827317300344 ], проводилось совместно с Центром питания домашних животных WALTHAM(R), входящим в состав компании Mars Petcare, под руководством д-ра Лайзы Вуд из Мельбурнской школы народонаселения и глобального здравоохранения (School of Population and Global Health).

Исследователи опросили более 2500 человек в трех городах США (Сан-Диего, Портленде и Нэшвилле) и австралийском городе Перт, среди которых были как владельцы, так и не имеющие домашних животных жители. В рамках опроса анализировались многочисленные аспекты общественного капитала, включая готовность прийти на помощь, дружелюбие, доверие и гражданская активность. Исследование было первым в своем роде - его целью являлось изучение влияния домашних питомцев на общественный капитал в двух различных странах.

В результате владение домашним питомцем ассоциировалось с более высоким общественным капиталом. Такой вывод был неизменным для жителей, опрошенных во всех четырех исследуемых городах.

"Более сильные ассоциации наблюдались у владельцев собак. Возможно, это связано с тем, что люди, выгуливающие собак, одновременно повышают ощущение контроля за происходящим в своем районе и усиливают ощущение безопасности среди своих же соседей, - полагает Лайза Вуд. - Домашние животные в целом способствуют возникновению контактов между соседями и часто становятся темой для общения".

"Домашних животные улучшают здоровье и приносят множество социальных преимуществ своим владельцам. В настоящее время увеличивается потребность в более серьезном анализе их влияния на общественную жизнь", - считает ведущий научный сотрудник отдела по изучению взаимодействия людей и животных центра WALTHAM Сандра Маккьюн (Sandra McCune).

"Результаты исследования в очередной раз подтверждают правильность этих намерений, а также идеи создания благоприятных условий для владения домашними животными в крупных и малых городах. Наличие парков и открытых пространств, подходящих для выгула собак, является необходимым для здоровья питомцев, а также для того, чтобы люди ощущали все выгоды от присутствия в семье домашнего животного". О Центре питания домашних животных WALTHAM:

Центр питания домашних животных WALTHAM представляет собой организацию в структуре Mars Petcare, занимающуюся фундаментальными научными исследованиями вопросов питания и обеспечения благополучия домашних животных, включая собак, кошек, лошадей, птиц и рыб, а также их благоприятного воздействия на людей. Знания и опыт специалистов научно-исследовательского центра WALTHAM[TM], расположенного в графстве Лестершир (Англия), вдохновляют компанию на разработку инновационных продуктов, на практике удовлетворяющих потребности домашних животных. Недавно этот центр, известный множеством значимых открытий в области питания домашних животных, послуживших основой для более 600 научных статей, получивших высокие оценки экспертов, отметил свой полувековой юбилей. В настоящее время WALTHAM продолжает сотрудничество с передовыми научно-исследовательскими учреждениями, продвигая концепцию Mars Petcare, направленную на улучшение качества жизни домашних животных, и обеспечивая научный фундамент для поддержки ее ведущих брендов, включая PEDIGREE(R), WHISKAS(R), ROYAL CANIN(R), BANFIELD Pet Hospital, IAMS(R), CESAR(R), NUTRO(R) , SHEBA(R), DREAMIES(R) и EUKANUBA(R)

http://www.waltham.com [http://C:\Users\selivele\Desktop\Press Releases\Jun_2017_Social_capital\www.waltham.com ] http://www.mars-petcare.com

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/518485/Mars_Petcare_community.jpg Source: Mars Petcare

Контакты для прессы: Abigail Stevenson (Эбигейл Стивенсон) Эл. почта: Abigail.stevenson@effem.com Телефон: +44(0)7966-920486