GID начинает продажи апартаментов в комплексе Waterline Squarе на берегу Гудзона

"Waterline Square предоставил нам исключительно редкую возможность поработать над проектом такого масштаба, - отметил Джеймс Линсли, президент GID Development Group. - Мы хотели создать для будущих жильцов уникальную среду обитания, не имеющую себе равных в Нью-Йорке. А это значит доступ к архитектурным памятникам, зеленое пространство, поистине беспрецедентный спектр сопутствующих услуг - и все это в новом районе, застройка которого будет завершена в одну очередь".

Waterline Square завершает историческую трансформацию Риверсайд-Бульвара в манхэттенском Верхнем Вест-Сайде, на которую ушло больше двух десятилетий. Комплекс из 263 кондоминиумов, расположенных на уровне от 20 этажа каждого здания, сможет предложить своим жильцам потрясающие виды на реку и город. Объект расположен над парком площадью почти в три акра, ландшафтный дизайн которого был разработан Mathews Nielsen Landscape Architects.

Башня One Waterline Square, созданная лауреатом Притцеровской премии Ричардом Майером, доминирует над всем кварталом своим волнистым фасадом из стекла и металла. Международно известная дизайнерская фирма Champalimaud Design работала над созданием роскошных стильных интерьеров, идеально дополняющих наполненную светом архитектуру Майера.

Здание Two Waterline Square от настоящих мастеров стеклянных небоскребов KPF представляет собой впечатляющую масштабную конструкцию, акцентируемую каскадом террас на верхних этажах и крытым въездом на первом уровне. Над внутренним дизайном здания работали специалисты известной гостиничной фирмой Yabu Pushelberg. Яркие интерьеры подчерчиваются богатой коллекцией натуральных материалов, гарантирующих поистине утонченное ощущение домашнего уюта.

Башню Three Waterline Square по проекту прославленного архитектора Рафаэля Виньоли украшает изумительный многогранный фасад, а апартаменты в этом здании характеризуются легким наклоном внешних стен. В интерьерах от фирмы Groves & Co., входящей в рейтинг 100 лучших дизайнеров мира по версии Architectural Digest, доминируют современные материалы, обеспечивающие стильный комфорт.

"Этот мегамасштабный проект подарит своим жильцам самое комплексное и удобное пространство для жизни из когда-либо планировавшихся и реализованных в Нью-Йорке. Waterline Square без сомнения является одной из самых ожидаемых "премьер" 2017 года", - отметила Келли Кеннеди Мак, президент Corcoran Sunshine Marketing Group, эксклюзивного агента по продажам и маркетингу комплекса.

Башни One, Two и Three Waterline Square соединяет между собой Waterline Club - абсолютно экстраординарная коллекция объектов сопутствующей инфраструктуры, доступных всем жильцам кондоминиума и спроектированная знаменитой гостиничной группой Rockwell Group.

Waterline Club представляет собой сервисный корпус из трех уровней, соединенных между собой выразительными пешеходными мостами, проложенными над поистине уникальным общим залом. В коллекцию спортивных и фитнес-центров Waterline Square входят крытый теннисный корт - первый в своем роде среди всех жилых зданий Нью-Йорка, - корт для сквоша, скалодром, крытый каток для хафпайпа, симулятор гольфа, полноценный зал для баскетбола, крытое футбольное поле, фитнес-зал и несколько студий для групповых занятий. Спа-зона включает 25-метровый бассейн на три дорожки, отдельный детский бассейн, гидромассажную ванну, парные и сауны.

Приятный досуг обеспечат зал для боулинга, игровой лаунж, карточный салон, кинотеатр, комнаты для вечеринок и кетеринг-сервис. Креативная инфраструктура включает художественную мастерскую, музыкальную и звукозаписывающую студию, видео- и фотосалон, а также крытый сад. Для младших членов семей предусмотрена огромная крытая игровая комната площадью 4 600 кв. футов, проект которой создан титулованной фирмой, специализирующейся на дизайне музеев, - Roto Group. Инфраструктура для домашних животных охватывает крытую игровую, моечную станцию и студию для тренировок.

Заселение комплекса запланировано на конец 2018 года, а цены на апартаменты стартуют от $2 млн. Предполагается, что объекты комплекса будут освобождены от уплаты налогов на 20 лет. Отдел продаж расположен по адресу 475 West 61st Street. Для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру (212)-586-8333 или посетите веб-сайт www.waterlinesquare.com.

