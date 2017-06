Cision согласилась приобрести L'Argus de la Presse

"Специалисты по распространению информации и PR-профессионалы во Франции используют потенциал независимых СМИ и современных коммуникций для повышения эффективности бизнеса, - отметил Кевин Акеройд (Kevin Akeroyd), главный исполнительный директор Cision. - Дополняя Cision Communications Cloud обширными возможностями медиамониторинга от Arus, эксперты в области коммуникации, использующие Cision во Франции и по всему миру, смогут лучше понимать охват и релевантность освещения своей деятельности в СМИ".

"Благодаря установлению взаимосвязи с комплексным портфелем решений Cision в области создания медийных баз данных, мониторинга и распространения пресс-релизов, эта сделка повышает ценность, которую Argus способна принести своим клиентам и сотрудникам, - отметил Алексис Доно (Alexis Donot), главный исполнительный директор L'Argus de la Presse. - Благодаря приверженности Cision к инновациям в области независимых СМИ, эта сделка также позволит оптимизировать ресурсы, стоящие за нашими ключевыми решениями медиамониторинга во Франции, помогая тем самым клиентам максимально повышать качество анализа масс-медиа".

Cision приобретет 100% невыкупленных акций Argus с выплатой 9 млн евро непосредственно при заключении сделки и до 2 млн евро в течение последующих четырех лет. Авансовая часть стоимости приобретения будет финансироваться за счет имеющихся наличных средств или займов из возобновляемых кредитных источников Сision и подлежит внесению стандартных корректировок в рабочий капитал.

Сделка, завершение которой ожидается во втором или третьем квартале этого года, подлежит соблюдению стандартных условий закрытия.

О компании Cision

Cision является ведущей компанией в области технологий медиакоммуникаций и аналитики, обеспечивающей маркетологам и специалистам в области распространения информации возможность эффективно управлять своими программами сотрудничества с независимыми СМИ в надлежащей координации с оплачиваемыми или собственными коммуникационными каналами для стимулирования положительного воздействия на бизнес. Являясь создателем первой в своем роде облачной платформы независимых масс-медиа Cision Communications Cloud™, компания Cision объединила современные данные, аналитику, технологии и сервисы в унифицированной коммуникационной экосистеме, которую торговые марки могут использовать для установления согласованных, значимых и долгосрочных взаимоотношений с влиятельными лицами и покупателями, с целью наращивания масштабов своего рыночного воздействия. Для получения дополнительной информации посетите www.cision.com или следите за новостями @Cision в Twitter.

О компании Capitol Acquisition Corp. III

Capitol Acquisition Corp. III является публичной инвестиционной структурой, учрежденной с целью осуществления сделок слияния, поглощения или аналогичных бизнес-транзакций. Руководство деятельностью Capitol осуществляет глава правления и главный исполнительный директор Марк Д. Эйн (Mark D. Ein), а также президент и главный финансовый директор Л. Дайсон Дриден (L. Dyson Dryden). Ценные бумаги Capitol котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикер-символами CLAC, CLACW и CLACU. Компания, привлекшая 325 млн. долл. США наличных средств в ходе первого открытого размещения акций в октябре 2015 года, является третьим публично зарегистрированным инвестиционным механизмом Capitol. Первый из них , Capitol Acquisition Corp., создал Two Harbors Investment Corp. (код NYSE: "TWO"), ведущий инвестиционный траст, специализирующийся на кредитовании строительных фирм, (REIT) а второй, Capitol Acquisition Corp. II, слился с Lindblad Expeditions, Inc. (код NASDAQ: "LIND") - глобальным лидером сферы экспедируемых поездок.

