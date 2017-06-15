CoolQi Bike представила золотую" версию велосипедов на базе искусственного интеллекта

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ПЕКИН (BEIJING), 14 июня 2017 г. /PRNewswire/. Компания CoolQi Bike представила "золотую" версию своих безошибочно узнаваемых велосипедов на базе искусственного интеллекта. Презентация состоялась на территории Пекинского университета. Несмотря на то что компания CoolQi Bike (основанная в 2016 году) не является изобретателем подобных средств передвижения, она постоянно превосходит своих предшественников, и презентация этих новинок символизирует ее триумфальное вступление в эпоху ИИ-технологий. Сейчас CoolQi располагает прокатной сетью из 1 млн велосипедов, работающей более чем в 50 городах страны, включая Пекин, Шанхай, Ханчжоу, Сиань, Тяньцзинь, Шэньян, Чанша, Тяйюань и Шицзячжуан.
Над созданием каждой детали "золотой" версии работали известные производители, что позволяет гарантировать пользователям оптимальный комфорт и удобство. При производстве "золотых" велосипедов CoolQi применяется инновационная технология беспылевого вакуумного нанесения лакокрасочного покрытия, а эксклюзивная конструкция корпуса из магниевого сплава стала еще прочнее и легче. Первый в своем роде велосипед с силиконовым сидением обеспечивает дополнительное удобство при езде. "Золотая" версия также характеризуется использованием специальных шин, гарантирующих 50-процентное улучшение степени сцепления с дорогой и повышающих тем самым безопасность передвижения.
Велосипеды "золотой" версии могут похвалиться применением трех технологий искусственного интеллекта. Первая - это "умные" сиденья. Пользователи задают параметры своего роста в приложении CoolQi APP, которое после разблокировки велосипеда регулирует высоту седла. Можно самостоятельно вносить корректировки в зависимости от своих предпочтений. Все данные записываются, поэтому при последующем использовании велосипедов CoolQi высота седла будет автоматически настраиваться в соответствии с заранее заданными параметрами, что делает прокатный велосипед индивидуальным для каждого пользователя.
Вторая технология - беспроводные док-станции для зарядки мобильных телефонов любых моделей. Пользователи могут заряжать свои телефоны на ходу, что решает проблему размещения телефона и расходования заряда батареи при использовании функции навигации.
Третья технология - AI-замок нового поколения с голосовым управлением, обеспечивающим возможность добавления различной практической информации вроде прогнозов погоды. Это первый говорящий велосипед такого рода на рынке, а встроенная карта GPS+ Baidu делает его разблокировку и определение местонахождения проще и точнее.
"Золотая" версия сочетает в себе 30 эксклюзивных технологий, большинство из которых не имеют аналогов в отрасли.
Одновременно с этим компания CoolQi сообщила о заключении стратегических партнерских соглашений с Нaier Wireless и Minsheng Bank. Haier wireless предоставит 10 млн беспроводных док-станций для CoolQi (стоимость заказа составит $1 млрд). Minsheng Bank начнет многогранное партнерство с CoolQi, охватывающее управление средствами депозита, рассылку удаленных сообщений, совместный маркетинг и создание приложений на базе пользовательских настроек. В частности, мониторинг депозитных средств обеспечит пользователям спокойствие при езде на велосипедах CoolQi.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эва Чжу (Eva Zhu), 86 21-60825675*802, eva.zhu@ujoymedia.com