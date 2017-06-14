В отчете Clarivate Analytics представлены самые влиятельные журналы мира за 2017 год

Начиная с 1973 года, JCR предоставляет оценку позиций журналов в научной литературе посредством объективного анализа статистической информации, которую способны предоставлять только независимые от издателей компании вроде Clarivate Analytics. Анализ охватывает данные о цитировании, изменение влияния и воздействия, а также миллионы информационных точек цитируемых и цитирующих журналов из Web of Science - ведущего индекса цитируемости в области естественных, социальных и гуманитарных наук.

"Поскольку мы прекрасно понимаем важность, которую научное сообщество придает отчету Journal Citation Reports, мы продолжаем делать все возможное для сохранение точности и надежности содержащейся в нем информации, - отметил Эммануэль Тиво (Emmanuel Thiveaud), вице-президент и глава департамента исследовательской аналитики Clarivate Analytics. - Clarivate использует согласованный, беспристрастный подход к отбору ведущих журналов мира, включаемых в JCR".

Отчет JCR предоставляет целый спектр критериев анализа журнальной активности - от открытого доступа до рейтинга ведущих журналов по дисциплинам, - что позволяет издателям, редакторам и исследователям лучше понимать и оценивать влияние их деятельности на решение таких глобальных проблем, как здоровье населения и изменения климата.

Относительно изменений климата: Невзирая на тысячи опубликованных научных работ, посвященных данной проблеме, полемика вокруг нее не утихает. Дабы добавить ясности результатам исследовательских данных, JCR определяет пять ведущих сфер исследований климатических изменений, включая энвиронику, метеорологию и изучение атмосферы, мультидисциплинарные геонауки, экологию и физическую географию.

Кроме того, на основании представленного в отчете процентного фактора среднего уровня влияния журнала, в десятку ведущих журналов в этих сферах входят:

Журнал Издатель Сфера Процентный показатель

среднего JIF * 1. Nature Geoscience Nature Publishing Group Мультидисциплинарные геонауки 99.734 2. Nature Climate Change Nature Publishing Group Энвироника, метеорология и исследования атмосферы

99.427 3. Energy & Environmental Science Royal Society of Chemistry Энвироника 99.340 4. Trends in Ecology & Evolution Elsevier Экология 99.042 5. Land Degradation & Development Wiley Энвироника 98.719 6. Earth-Science Reviews Elsevier Мультидисциплинарные геонауки 98.670 7. Environmental Health Perspectives US Department of Health Education &

Welfare Public Health Service Энвироника 98.284 8. Bulletin of the American

Meteorological Society American Meteorological Society Метеорология и исследования атмосферы 98.235 9. Gondwana Research Elsevier Мультидисциплинарные геонауки 98.138 10. ISPRS Journal of Photogrammetry

and Remote Sensing Elsevier Физическая география 98.102 *Процентный показатель среднего JIF Percentile позволяет сравнивать журналы в различных категориях, предоставляя усредненный балл на основании рейтинга издания.

Публикация отчета JCR за 2017 год, представляющего данные о цитировании научных и социологических публикаций в 2016-м, включает 11 459 журналов в 236 дисциплинах из 81 страны мира. 132 журнала впервые получили свой JIF в данном отчете; 66% изданий продемонстрировали рост показателя по сравнению с предшествующим годом, а у 33% зафиксировано падение рейтинга. Эти самые влиятельные журналы являются "сердцем" Web of Science - самой комплексной сети цитат из более чем 33 000 изданий.

Показатель Journal Impact Factor представляет собой соотношение прошлогодней цитируемости статей, опубликованных в конкретном журнале за два предшествующих года. Дабы обеспечить сохранение прозрачности процесса определения JIF для исследовательского сообщества, позже в этом году Web of Science предоставит прямые ссылки на исходные документы, являющиеся знаменателем JIF. Кроме того, при публикации JCR в следующем году, прямые ссылки будут также предоставлены для числителя JIF.

На фоне того, как Clarivate Analytics продолжает наращивать инвестиции в инновации, подкрепляемые завершенным ранее в этом месяце приобретением Publons, данный релиз JCR также содержит обновления вроде процентных цитируемых позиций и новых фильтров, упрощающих анализ JCR. Процентные цитируемые позиции показывают процент журнального контента, считающийся "цитируемым" для расчета JIF.

Отчет JCR доступен на InCites - интегрированной веб-платформе на базе данных из Web of Science. Данная платформа используется для измерения результативности и влиятельности исследования, мониторинга тенденций и сопоставительного анализа статей, журналов, научных учреждений и исследователей.

Позже на этой неделе в раздел InCites Benchmarking & Analytics (сравнительный анализ и аналитика) будет добавлен Квартиль фактора влиятельности журнала JCR (Journal Impact Factor Quartile). Учреждения, оценивающие влияние своих исследований, могут использовать журнальные квартили для лучшего понимания той части работы своего научного коллектива, что активно публикуется в ведущих журналах, а также для отслеживания происходящих со временем изменений.

Узнайте больше об отчетах Journal Citation Report , надлежащем установлении авторства и использовании данных , а также о том, как подавать заявки на включение журналов в отчет.

Clarivate Analytics

Clarivate™ Analytics повышает темпы создания инноваций путем предоставления клиентам по всему миру ценной и проверенной информации и аналитических данных, что дает им возможность разрабатывать, защищать и извлекать коммерческую выгоду из своих идей и концепций. Наша компания, бывшая ранее подразделением Thomson Reuters, специализировавшимся на вопросах науки и интеллектуальной собственности, владеет и управляет обширной коллекцией передовых подписных сервисов, ориентированных на научные и академические исследования, патентную аналитику и регуляторные стандарты, фармацевтическую и биотехнологическую аналитическую информацию, защиту торговых марок и доменных имен, а также на управление правами интеллектуальной собственности. На сегодняшний день Clarivate™ Analytics является независимым предприятием со штатом из более чем 4 000 сотрудников, осуществляющим свою деятельность в 100 странах мира и владеющим такими известными брендами, как Web of Science™, Cortellis™, Derwent™, CompuMark™, MarkMonitor®, Techstreet™ и т.д. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: clarivate.com .