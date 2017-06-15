Начались международные перелеты по маршруту Чэнду-Оклэнд

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ЧЭНДУ (СHENGDU), Китай, 15 июня 2017 г. /PRNewswire/. В 18:00 13 июня по местному новозеландскому времени первый рейс по маршруту Чэнду-Оклэнд, осуществляемый авиакомпанией Sichuan Airlines из международного аэропорта "Шуанлю", прибыл по месту назначения а аэропорт Оклэнда, тем самым положив официальное начало прямому авиасообщению между этими двумя городами. Заместитель секретаря Городского партийного комитета и мэр Чэнду Ло Цян (Luo Qiang), находившийся в Новой Зеландии с целью проведения мероприятий по продвижению международной коммуникации и инвестиций, совместно с министром по делам таможни Тимом Масиндо (Tim Macindoe) и заместителем мэра Оклэнда Биллом Кэшмором (Bill Casmore) приняли участие в церемонии приветствия "первого рейса Чэнду-Оклэнд" авиакомпании Sichuan Airlines.
В своей речи на упомянутом мероприятии г-н Ло Цян передал поздравления от Муниципального правительства Чэнду с успехом первого рейса, а также выразил благодарность друзьям и коллегам, оказавшим поддержку в организации нового маршрута.
По его словам, в настоящий момент Чэнду прилагает все усилия для расширения своих функций в качестве экономического, научно-технологического, финансового, культурно-инновационного центра западного Китая и комплексного международного транспортного узла, а также для ускорения темпов создания внутрикитайского экономического "ядра" и узлового города, открытого для иностранных друзей.
Наличие прямого рейса между Чэнду и Оклэндом дополняет сеть маршрутов из сычуаньской столицы в Океанию и непременно поспособствует углублению сотрудничества и обмена между двумя городами в таких сферах, как коммерция, торговля, туризм и культура. Подобное удобство будет стимулировать профессиональные контакты между юго-западным Китаем и Новой Зеландией, внесет значительный вклад в прагматичное сотрудничество и углубит взаимосвязи между двумя странами, а также позволит нарастить взаимные усилия по реализации инициативы "Пояс и путь".
Оклэнд - крупнейший город, экономический центр и транспортный узел Новой Зеландии. Международный маршрут Чэнду-Оклэнд является первым прямым рейсом, связующим сычуаньскую столицу с Новой Зеландией, и третьим беспересадочным маршрутом в Океанию.
Церемонию приветствия первого рейса засвидетельствовали своим присутствием главный исполнительный директор аэропорта Оклэнда Эдриан Литлвуд (Adrian Littlewood), генеральный консул Новой Зеландии в Чэнду Алистер Крозье (Alistair Crozier), глава правления Sichuan Airlines Corporation Ли Хайин (Li Haiying) и другие почетные гости.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Лью (Ms. Liu), тел./факс: +86-10-63075245