Начались международные перелеты по маршруту Чэнду-Оклэнд

В своей речи на упомянутом мероприятии г-н Ло Цян передал поздравления от Муниципального правительства Чэнду с успехом первого рейса, а также выразил благодарность друзьям и коллегам, оказавшим поддержку в организации нового маршрута.

По его словам, в настоящий момент Чэнду прилагает все усилия для расширения своих функций в качестве экономического, научно-технологического, финансового, культурно-инновационного центра западного Китая и комплексного международного транспортного узла, а также для ускорения темпов создания внутрикитайского экономического "ядра" и узлового города, открытого для иностранных друзей.

Наличие прямого рейса между Чэнду и Оклэндом дополняет сеть маршрутов из сычуаньской столицы в Океанию и непременно поспособствует углублению сотрудничества и обмена между двумя городами в таких сферах, как коммерция, торговля, туризм и культура. Подобное удобство будет стимулировать профессиональные контакты между юго-западным Китаем и Новой Зеландией, внесет значительный вклад в прагматичное сотрудничество и углубит взаимосвязи между двумя странами, а также позволит нарастить взаимные усилия по реализации инициативы "Пояс и путь".

Оклэнд - крупнейший город, экономический центр и транспортный узел Новой Зеландии. Международный маршрут Чэнду-Оклэнд является первым прямым рейсом, связующим сычуаньскую столицу с Новой Зеландией, и третьим беспересадочным маршрутом в Океанию.

Церемонию приветствия первого рейса засвидетельствовали своим присутствием главный исполнительный директор аэропорта Оклэнда Эдриан Литлвуд (Adrian Littlewood), генеральный консул Новой Зеландии в Чэнду Алистер Крозье (Alistair Crozier), глава правления Sichuan Airlines Corporation Ли Хайин (Li Haiying) и другие почетные гости.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Лью (Ms. Liu), тел./факс: +86-10-63075245