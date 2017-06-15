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JA Solar поставила модули крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанции

Пресс-релизы
15 июня, 14:00 UTC+3

Компания поставила модули общей мощностью 40 МВт для нужд проекта в китайском городе Хуайнань

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ПЕКИН (BEIJING), 15 июня 2017 г. /PRNewswire/. Компания JA Solar Holdings Co., Ltd. (JASO) ("JA Solar"), один из крупнейших в мире производителей продуктов для солнечной энергетики, сегодня сообщила о поставке своих модулей на крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию.

Плавучая фотоэлектрическая система мощностью 40 МВт установлена в ранее затопленном районе угольной шахты в городе Хуайнань (пров. Аньхой). Данный объект был подключен к энергоснабжающей сети в мае 2017 года и способен в большей части обеспечить потребности близлежащего города в электричестве для нужд освещения и кондиционирования воздуха. Все использовавшиеся для данного проекта монокристаллические модули с двойным стеклом были произведены JA Solar.

Изделия JA Solar идеально подходят для подобных проектов. Модули прошли испытания на долгосрочную надежность и стойкость к воздействию внешней среды. Отличные показатели PID-тестов и антикоррозийные свойства гарантируют надлежащую производительность оборудования, невзирая на высокую влажность, свойственную плавучим конструкциям. Более того, 12-летняя гарантия на материалы и сборку, а также 30-летняя гарантия на линейные источники питания модулей с двойным стеклом служат залогом стабильного коэффициента возврата капитала клиентов.

Плавучие солнечные электростанции представляют собой новый и весьма привлекательный рынок, демонстрирующий потенциал для быстрого роста. Спрос на подобные объекты растет, особенно в островных регионах, поскольку стоимость участков водной поверхности, как правило, значительно ниже стоимости земли. К тому же, обеспечиваемый водой эффект испарительного охлаждения помогает снижать температуру модулей, что положительно сказывается на их эффективности и предотвращает ухудшение эксплуатационных характеристик. 

Глава правления и главный исполнительный директор JA Solar г-н Цзинь Баофэн (Baofang Jin) прокомментировал: "Мы очень рады возможности внести свой вклад в столь заметный проект. JA и дальше будет прилагать усилия для разработки инноваций и усовершенствования существующих технологий, что позволит нам и в будущем принимать участие в аналогичных революционных начинаниях".

KОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чэнь Ян (Chen Yang), 86-021-60955888/60955999, sales@jasolar.com/market@jasolar.com

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