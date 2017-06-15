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Merck расширила рамки дистрибьюторского соглашения с Public Health England

Пресс-релизы
15 июня, 15:00 UTC+3

Компания станет глобальным дистрибьютором Европейского банка iPS-клеток во всех регионах мира, за исключением Японии

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ДАРМШТАДТ (DARMSTADT), Германия, 15 июня 2017 г. /PRNewswire/. Ведущая научно-технологическая компания Merck сегодня сообщила о расширении пределов своего дистрибьюторского альянса с Public Health England (PHE) с целью включения в него Европейского банка индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (European Bank of induced pluripotent Stem Cells (EBiSC)) - комплексного хранилища более чем 300 линий человеческих iPS-клеток контролируемого качества, полученных у пациентов и используемых для моделирования конкретного заболевания.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/523010/Merck_iPS_Cell_Bank.jpg  

Merck предоставляет целостное решение для рабочих процессов с применением iPSC, включая инновационные наборы для перепрограммирования клеток, питательные среды iPSC и антитела стволовых клеток, а также средства составления клеточных характеристик. Пополнение в виде портфеля EBiSC укрепляет существующую взаимосвязь Merck с PHE в качестве дистрибьютора принадлежащей последнему Европейской коллекции аутентифицированных клеточных культур (European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC)).

"Данное партнерство предоставит нашим клиентам расширенный доступ к полному спектру человеческих iPS-клеток для моделирования заболеваний, - отметил Удит Батра (Udit Batra), член исполнительного совета и главный исполнительный директор Merck по вопросам медико-биологических наук. - Это замечательное дополнение к нашему портфелю аутентифицированных клеточных линий, расширяющее ассортимент наших решений для всех этапов рабочего процесса с использованием iPSC".

По условиям соглашения Merck задействует свой опыт в сфере продаж, маркетинга и электронной коммерции для дистрибуции продуктов Банка человеческих индуцированных плюрипотентных стволовых клеток EBiSC. Дистрибьюторское соглашение распространяется на все регионы мира за исключением Японии. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

После приобретения Sigma-Aldrich компанией Merck в 2015 году глобальное дистрибьюторское соглашение стало важной частью подразделения медико-биологических наук Merck, обеспечивающей стимул для развития компании в данном направлении и возможность предоставлять разработанные передовыми брендами инструменты для моделирования заболеваний и скрининга лекарственных препаратов.

EBiSC является европейским проектом государственно-частного партнерства, ориентированного на удовлетворение растущего спроса со стороны исследователей на линии iPSC контролируемого качества и высокой степени чистоты, предназначенные для моделирования различных заболеваний, а также на информационные и клеточные сервисы. Целью данного проекта является создание централизованного европейского клеточного рынка для предоставления исследователям из академических и промышленных кругов доступа к гибким, рентабельным и стабильно высококачественным инструментам для разработки новых лекарственных препаратов.

Все пресс-релизы Merck рассылаются по электронной почте непосредственно при публикации на веб-сайте компании. Чтобы зарегистрироваться онлайн, изменить сделанный ранее выбор или отказаться от данного сервиса перейдите по ссылке www.merckgroup.com/subscribe

О компании Merck

Merck является ведущей научно-технологической компанией в сфере здравоохранения, медико-биологических разработок и высокопроизводительных материалов. Штат из 50 000 сотрудников трудится над созданием технологий, повышающих качество жизни, - от биофармацевтических препаратов для лечения рака или множественного склерода, современных систем научных исследований и производства до жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров. В 2016 году объем продаж Merck в 66 странах мира составил 15 млрд евро.

Компания, основанная в 1668 году, является старейшим фармако-химическим предприятием мира. Семья основателей компании остается мажоритарным акционером официально зарегистрированного на бирже предприятия. Компании Merck (Дармштадт, Германия) принадлежат глобальные права на название и торговую марку "Merck". Единственным исключением являются Канада и США, где предприятие осуществляет свою деятельность под названиями EMD Serono, EMD Millipore и EMD Performance Materials.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Карен Тиано (Karen Tiano), +49 6151 72 44461

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