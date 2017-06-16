GAC Motor в ходе саммита Michelin Movin'On поделилась новым взглядом на будущее транспорта

МОНРЕАЛЬ (MONTREAL), 16 июня 2017 г. /PRNewswire/. Компания GAC Motor, в качестве единственного представителя китайского автопрома, приняла участие в глобальном саммите по вопросам экологически устойчивого транспорта Michelin Movin'On в канадском Монреале, задачей которого является создание новой экосистемы в мировой автоиндустрии на благо всей планеты и её экономического процветания. Юй Цзюнь (Yu Jun), президент GAC Motor, выступил с речью, в которой рассказал о методах устойчивого развития глобального автомобильного производства.

Повестка дня саммита Movin'On под тематическим названием "Let's Reinvent Mobility" (Переосмыслим мобильность) включала ряд форумов, круглых столов, семинаров, практикумов, а также программу Ride & Drive, ориентированную на продвижение экологически устойчивых транспортных решений. В число авторитетных участников саммита вошли представители правительства Квебека, Европейской Комиссии, HSBC, IBM, UPS, Cisco, Toyota, General Motors, BMW и многочисленных других организаций.

В ходе Movin'On г-н Юнь поделился историей успеха GAC Motor в создании автобренда мирового класса благодаря пониманию рынка и реализуемым компанией прогрессивным стратегиям развития устойчивой транспортной системы.

"Мы всегда с большим уважением и пониманием относились к этому рынку. Наилучшим решением в области новых источников энергии является не стремление к одному конкретному результату, а экспериментирование и изучение различных путей с тем, чтобы позволить рынку сделать окончательный выбор", - отметил Юй Цзюнь.

По его словам, невзирая на возможно длительный процесс перехода от традиционных источников энергии к полностью электрическому транспорту, собственная революция GAC Motor в сегменте транспорта на новых источниках энергии находится в самом разгаре. Компания планирует уже в этом году представить семь новых моделей, включая электрические и гибридные авто.

Формируя стратегию устойчивого развития с целью создания надёжных и экологичных автомобилей, отличающихся превосходным дизайном и производительностью, компания GAC Motor установила практическую цель - достичь к 2020 году объёмов продаж на уровне 1 миллиона авто, 20 процентов из которых будет составлять модели на базе новых источников энергии.

Являясь самым быстро развивающимся китайским автопроизводителем, GAC Motor на протяжении шести лет подряд демонстрирует совокупный ежегодный рост на уровне 85 процентов. За первые пять месяцев 2017 года компания побила все свои предыдущие рекорды, продав 207 000 автомобилей, что на 62,2 процента больше по сравнению с предшествующим годом. Благодаря активно растущим производственным мощностям, всего за шесть лет с момента выпуска первой модели с конвейеров GAC Motor сошёл уже целый миллион авто.

"Мы не только стремимся продавать больше автомобилей, но и переосмысляем сам способ передвижения людей. Наша превосходная глобальная сеть НИОКР, центром которой является GAC Automotive Engineering Institute, непрерывно удивляет международный рынок передовыми моделями и технологическими прорывами", - добавил г-н Юй.

Компания расширяет свою мировую проектно-конструкторскую сеть при поддержке собственного технологического центра, ведущих международных поставщиков и исследовательских учреждений.

GAC Motor уже обеспечила себе присутствие на Ближнем Востоке, представив здесь свои фирменные модели, включая GS8 и GA8, и, используя этот регион в качестве начального этапа выхода на глобальную арену, активно расширяет дистрибуционные каналы на ведущих рынках.

Компания установила стратегические партнёрские отношения с 10 ведущими мировыми поставщиками автокомпонентов, включая Michelin, Aisin Seiki, Continental and Faurecia. По словам г-на Юя, наращивая присутствие в странах по маршруту инициативы "Пояс и путь", а также в Европе и США, GAC Motor стремится создавать имидж высокачественного бренда для завоевания глобального рынка в качестве автопроизводителя мирового класса, преуспевающего в сферах проектирования, производства и продаж.

На сегодняшний день компании уже удалось создать глобальную сеть отделов продаж и технического обслуживания, охватывающую 14 стран мира. GAC Motor также запустила программу подбора талантливых специалистов в областях инженерных и технологичных изысканий, маркетинга, коммуникаций и менеджмента. После учреждения первого североамериканского проектно-конструкторского центра в Кремниевой долине GAC Motor планирует не позже 2019 года осуществить полномасштабный выход на рынок США.

"Мы твёрдо уверены, что безопасность, экономия энергии, экологичность и комфорт являются прямыми потребностями наших потребителей, - прокомментировал Юй Цзюнь. - Предоставляя клиентам по всему миру высококачественные и премиальные модели, GAC Motor будет создавать транспортную экосистему и пропагандировать экологически устойчивую мобильность людей на нашей планете".

О компании GAC Motor

Дочернее предприятие GAC Group, компания GAC Motor разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. В 2016 году компания продемонстрировала темпы годового роста на уровне 96% - самый высокий показатель среди всех китайских брендов в упомянутом периоде. По данным отчета о результатах исследования качества продукции 2016 China Initial Quality Study от J.D. Power Asia Pacific GAC Motor четвёртый год подряд занимает пятое место среди всех оценённых брендов, что представляет собой самый высокий результат среди всех китайских автопроизводителей.

Для получения более подробной информации посетите:

Facebook: https://www.facebook.com/GACMoto

Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor

Twitter: https://twitter.com/gac_motor

Контактная информация для представителей СМИ:

Суки Вонг (Sukie Wong)

+86-186-8058-2829

sukie_gacmotor@126.com

Таки Цзян (Taki Jiang)

+86-134-5028-4242

takijiang@126.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/524222/Yu_Jun_GAC_MovinOn.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/524223/Yu_Jun_MovinOn.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/524224/Michelin_GAC_discussion.jpg