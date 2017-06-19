Казахский инновационный саммит собрал более 120 экспертов

АСТАНА, Казахстан, June 19, 2017/PRNewswire/. Проводимый организацией The Economist Events' Innovation Summit Astana [https://events.economist.com/events-conferences/emea/innovation-summit-astana ] состоялся в четверг, 15 июня 2017 года. Мероприятие привлекло более 120 высокопоставленных казахских и международных представителей таких секторов, как телекоммуникации, финансы, производство, оборудование, строительство, энергетика и сельское хозяйство. Участники саммита собрались вместе, чтобы обсудить опыт передовых новаторов и многонациональных корпораций в стремлении помочь Казахстану разработать и внедрить инновационные практики и поучиться у тех, кому удалось достичь успеха посредством инноваций.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/524246/Bakytzhan_Sagintayev_Kazakhstan_PM.jpg )

Саммит был посвящен вопросам стимулирования инноваций, инвестиций и культурного преобразования рабочей среды на фоне стремления Казахстана переопределить международные торговые взаимосвязи с Китаем, Россией и Европой.

Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Казахстана, посетив мероприятие, прокомментировал: "Саммит сконцентрировал внимание международной общественности на экономической диверсификации и цифровом потенциале Казахстана, одновременно признавая ключевую роль, которую наша страна может играть в качестве важного торгового "моста" между Востоком и Западом".

На фоне активизации процессов новаторства и диверсификации глобальных экономик такие традиционные отрасли промышленности, как сельское хозяйство, энергетика, горнодобыча, производство и транспорт, сталкиваются с дезорганизующим воздействием технологических новаций.

Кристофер Ребергер (Christopher Reberger), директор компании Cisco Systems по вопросам ускорения региональных цифровых трансформаций, заявил: "Инновации требуют исключительных навыков и упорства". В этом утверждении его поддержал премьер-министр республики, познакомивший участников дискуссии и делегатов с наблюдаемыми правительством страны возможностями для государственных предприятий и проблемами, связанными с их модернизацией.

Это настроение разделила и Лилия Бурунчук, региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии, добавив: "Казахстан располагает множеством великих умов и отличной культурой инноваций и научных изысканий. Так используйте же эти ресурсы и продолжайте инвестировать средства в человеческий капитал, поскольку он является одним из конкурентных преимуществ вашей страны".

На сегодняшний день Казахстан находится на своеобразном экономическом распутье, и участники Саммита заключили, что, несмотря на тот факт, что стране нужно еще многому научиться у мира, руководство республики твердо придерживается курса на быстрое превращение концепций в практические возможности.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь [https://events.economist.com/events-conferences/emea/innovation-summit-astana ]. Понаблюдать за дискуссией можно в Twitter по хэштэгу #EconKTInnov и @EconomistEvents. Для получения дополнительной информации о предстоящих мероприятиях Economist Events посетите веб-сайт http://www.economistevents.com

Об организации The Economist Events

Мы объединяем ведущих идеологов и мыслителей мира для анализа и обмена мнениями по вопросам, определяющим наш мир. Следуя уникальному глобальному подходу, мы ежегодно организуем свыше 100 необычайно увлекательных и авторитетных виртуальных и интерактивных мероприятий. Наша цель - вносить ясность в сложные проблемы, вдохновлять новые идеи и помогать нашей аудитории в принятии правильных решений.

Для получения дополнительной информации посетите http://www.economist.com/events . Присоединяйтесь к нам в Twitter:

@EconomistEvents #EconKTInnov

Ведущий спонсор:

Институт экономических исследований

Ведущий "мозговой центр" Казахстана по вопросам экономической политики. Институт принимает активное участие в разработке крупнейших правительственных программ, реализует стратегические цели макроэкономического и пространственного развития страны в средне- и долгосрочной перспективе, проводит оценку экономической ситуации в стране и мире. ИЭИ гордится своей ролью в установлении эффективной коммуникации между государственными, общественными лидерами и частным сектором экономики.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/524246/Bakytzhan_Sagintayev_Kazakhstan_PM.jpg Source: Economic Research Institute

Для получения более подробной информации обращайтесь: Николь Добианер (Nicole Dobianer) Gong Communications Nicole@gongcommunications.com +44(0)20-7935-4800