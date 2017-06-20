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На ЭКСПО-2017 прошла презентация Пекинской международной садоводческой выставки

Пресс-релизы
20 июня, 15:10 UTC+3
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АСТАНА (ASTANA), Казахстан, 16 июня 2017 г. /PRNewswire/. Заместитель генерального директора Координационного бюро ЭКСПО-2019 в Пекине 16 июня провел презентацию Международной садоводческой выставки-2019. Мероприятие состоялось в Китайском павильоне ЭКСПО-2017 в Астане.

Презентация прошла в рамках церемонии открытия Недели Пекина одновременно на девяти выставочных стендах. Также в крупнейших средствах массовой информации Казахстана состоялась премьера мультипликационной версии проморолика пекинской садоводческой выставки. В анимационном ролике пара очаровательных персонажей Бутончик и Цветочек рассказывают истории о Пекинской международной садоводческой выставке-2019 и поют забавную песенку, приглашая зарубежных гостей посетить это мероприятие, чтобы насладиться красотой китайской столицы.

В настоящий момент в Пекине полным ходом идут работы по обустройству территории выставки. Строительство Китайской выставочной зоны на ЭКСПО-2019 начнется во второй половине текущего года. Руководство Пекина делает все возможное, чтобы завершить 80% работ по организации международных павильонов и провести отбор стран, которые будут отвечать за обустройство открытых садово-парковых зон.

Международная садоводческая выставка-2019 в Пекине является отраслевым мероприятием высочайшего уровня, организуемым правительством КНР и властями китайской столицы. Выставка будет проходить на протяжении 162 дней - с 29 апреля по 7 октября 2019 года.

Выступая в качестве одного из глобальных партнеров, первыми заключивших контракты с организаторами ЭКСПО-2019, авиакомпания Air China начала прямые перелеты между Пекином и Астаной 1 июня 2017 года.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Цзи (Mr. Ji), тел./факс: 86 10 63075245

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