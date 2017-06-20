Щелевая камера RaySafe Pro-Slit обеспечивает точное измерение фокусного пятна

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RaySafe Pro-Slit Phantom - щелевая камера, предназначенная для точного измерения размера фокусного пятна в соответствии с требованиями IEC 60336:2005. Конструкция устройства обеспечивает стабильность и точность измерений, а также возможность определять размер любого фокусного пятна с помощью одного инструмента.

Продукт RaySafe Pro-Stand (не входящий в комплект поставки) гарантирует простую и воспроизводимую настройку процесса измерений. RaySafe Pro-Stand представляет собой регулируемую стойку, упрощающую процедуру измерения фокусного пятна и обеспечивающую точные результаты. Стойка может применяться как в комплекте с щелевой камерой и микрообъективами RaySafe, так и измерения HVL в ручном режиме. Pro-Stand поставляется в базовой версии с возможностью регулировки высоты в диапазоне от 350 мм до более чем 600 мм (с широким спектром увеличения изображения) и корректируемым горизонтальным позиционированием. Полная версия дополнительно обеспечивает возможность наклона на 10 градусов, а также оснащена инструментом для позиционирования и сверхпрочным корпусом для безопасной транспортировки.

О компании Unfors RaySafe - подразделении Fluke Biomedical

Unfors RaySafe является мировым лидером в сфере решений для рентгенографического контроля качества, предназначенных для защиты пациентов и персонала от ненужного облучения. Наши решения сводят к минимуму потребность в пользовательском взаимодействии, обеспечивая беспрецедентную простоту и удобство использования в рентгеновском кабинете. Мы стремимся создавать и прививать культуру радиологической безопасности во всех ситуациях, где техники, медицинский персонал и пациенты сталкиваются с рентгеновским облучением. Для получения дополнительной информации о Unfors RaySafe посетите www.raysafe.com.