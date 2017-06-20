Airborne Wireless Network и Thinking Different заключили соглашение о разработке ПО

Голландская проектно-разработческая компания TDT поможет в дальнейшей реализации комплексной программы создания программного обеспечения ABWN, охватывающей системы управления радиочастотной ячеистой сетью, установления связи с землей и другие будущие средства передачи данных - например, перспективные выделенные лазерные линии связи.

Главный исполнительный директор ABWN Майкл Уоррен (Michael Warren) отметил: "Наше сотрудничество с TDT позволит обеспечить высочайшее качество инженерно-технического проектирования нашего программного обеспечения. Благодаря этому соглашению, мы сможем использовать опыт TDT для создания портфеля моделей с полным спектром показателей скорости и выполнения команд. Традиционно установление радио- и лазерной связи между самолетами в воздухе представляет собой, мягко скажем, достаточно сложную задачу. Новый гибридный подход ABWN и опыт TDT должны облегчить эти трудности и оказать значительное влияние на способность ABWN ввести в эксплуатацию свою глобальную воздушную ячеистую беспроводную/лазерную сеть".

Ранее компания TDT принимала участие в передовых исследованиях, разработках, создании прототипов и патентировании технологий хаотических нелинейных телекоммуникаций и радиосвязи, мгновенного Х-мерного биометрического картирования человека (Instant X-Dimensional Biometrical Human Mapping) на базе хаотического, противоинерционного эффекта, экономии топлива в автомобильной и авиационной отраслях, гравитационного феномена и изменений в физических свойствах вещества, холодного термоядерного синтеза и синтеза новых материалов для новых сфер применения, новых независимых источников энергогенерирования, экономии энергоресурсов в металлургии и химической промышленности, прямой оптической нелинейной амплификации (Direct Optical Non-Linear Amplification), искусственного интеллекта в сфере биржевых торгов, традиционного программного обеспечения для биржевых транзакций с ультранизким временем задержки, электроники и разнообразного вспомогательного программного обеспечения для всех вышеперечисленных сфер. Миссией TDT является вывод на мировой рынок новых идей и сверхсовременных технологий для создания революционных продуктов и сервисов.

О компании Airborne Wireless Network

Компания работает над созданием высокоскоростных бортовых широкополосных беспроводных сетей путем установления связи между коммерческими самолетами, находящимися в воздухе. Каждое воздушное судно, задействованное в сети, будет исполнять роль воздушного ретранслятора или маршрутизатора, получая и пересылая широкополосные сигналы от одного борта к следующему и таким образом создавая цифровой супер-"автобан" в небе. Согласно концепции компании, такая сеть будет выступать в качестве высокоскоростной широкополосной Интернет-магистрали и позволит значительно расширить коммуникационное покрытие. Компания не планирует предоставлять услуги связи в розницу конечным пользователям, а видит себя в качестве оптового поставщика для целевых клиентов - Интернет-провайдеров, телефонных компаний и т.д.

На сегодняшний день коммуникационные потребности мира обеспечиваются посредством использования подводных кабелей, наземных оптоволоконных сетей и спутниковой связи. Компания полагает, что воздушный цифровой тракт является решением для заполнения существующих коммуникационных пробелов и пустот. После завершения разработки и полномасштабного внедрения сети сфера ее применения будет практически неограниченной. Разрабатываемая компанией сеть позволит предоставлять недорогой, высокоскоростной доступ к коммуникационным сетям в сельских районах, в островных государствах, кораблям в море, на нефтяных платформах, а также послужит надежным источником связи для коммерческих и частных самолетов в воздухе.

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Данный пресс-релиз содержит "прогностические заявления" в пределах определения, предусмотренного положениями о "безопасной гавани", содержащимися в Законе США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Такие заявления основаны на текущих мнениях и ожиданиях руководства компании и находятся под влиянием значительных рисков и факторов неопределенности. В случае ошибочности предположений, положенных в основу таких заявлений, или при материализации рисков или факторов неопределенности, влияющих на них, фактические результаты могут значительно отличаться от предусмотренных прогностическими заявлениями.

В число рисков и факторов неопределенности входят, в частности, доступность капитальных средств; неизбежные сомнения, связанные с разработкой новых продуктов или технологий, а также с управлением предприятием на стадии становления и развития; наша способность привлекать дополнительное финансирование, необходимое для дальнейшего развития бизнеса и реализации планов по разработке продукции; наша способность разрабатывать и выводить на рынок продукты, основанные на собственной технологической платформе; уровень конкуренции в отрасли и в сегменте рынка, к которым относится наша компания; общие условия отрасли; общие экономические факторы; влияние законодательного регулирования отрасли; технологические прорывы; новые продукты и патенты, получаемые конкурентами; сложности и задержки в процессе производства; зависимость от эффективности патентов компании; участие в судебных разбирательствах, включая патентные споры, и/или меры со стороны контролирующих органов.

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