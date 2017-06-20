Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Airborne Wireless Network и Thinking Different заключили соглашение о разработке ПО

Пресс-релизы
20 июня, 15:30 UTC+3

Многолетнее лицензионное соглашение ускорит разработку и внедрение запатентованной Airborne Wireless Network системы Infinitus Super Highway™

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМИ-ВЭЛЛИ (SIMI VALLEY), Калифорния, 20 июня 2017 г. /PRNewswire/. Компания Airborne Wireless Network (код OTC QB: ABWN) сообщила о заключении соглашения о разработке программного обеспечения с голландским девелопером и пионером в области перспективных средств связи Thinking Different Technologies (TDT). ABWN ожидает, что это партнерство значительно ускорит разработку программных модулей управления, контроля, коммуникации и координации для запатентованной системы Infinitus Super Highway™.

Голландская проектно-разработческая компания TDT поможет в дальнейшей реализации комплексной программы создания программного обеспечения ABWN, охватывающей системы управления радиочастотной ячеистой сетью, установления связи с землей и другие будущие средства передачи данных - например, перспективные выделенные лазерные линии связи.  

Главный исполнительный директор ABWN Майкл Уоррен (Michael Warren) отметил: "Наше сотрудничество с TDT позволит обеспечить высочайшее качество инженерно-технического проектирования нашего программного обеспечения. Благодаря этому соглашению, мы сможем использовать опыт TDT для создания портфеля моделей с полным спектром показателей скорости и выполнения команд. Традиционно установление радио- и лазерной связи между самолетами в воздухе представляет собой, мягко скажем, достаточно сложную задачу. Новый гибридный подход ABWN и опыт TDT должны облегчить эти трудности и оказать значительное влияние на способность ABWN ввести в эксплуатацию свою глобальную воздушную ячеистую беспроводную/лазерную сеть".

Ранее компания TDT принимала участие в передовых исследованиях, разработках, создании прототипов и патентировании технологий хаотических нелинейных телекоммуникаций и радиосвязи, мгновенного Х-мерного биометрического картирования человека (Instant X-Dimensional Biometrical Human Mapping) на базе хаотического, противоинерционного эффекта, экономии топлива в автомобильной и авиационной отраслях, гравитационного феномена и изменений в физических свойствах вещества, холодного термоядерного синтеза и синтеза новых материалов для новых сфер применения, новых независимых источников энергогенерирования, экономии энергоресурсов в металлургии и химической промышленности, прямой оптической нелинейной амплификации (Direct Optical Non-Linear Amplification), искусственного интеллекта в сфере биржевых торгов, традиционного программного обеспечения для биржевых транзакций с ультранизким временем задержки, электроники и разнообразного вспомогательного программного обеспечения для всех вышеперечисленных сфер. Миссией TDT является вывод на мировой рынок новых идей и сверхсовременных технологий для создания революционных продуктов и сервисов.

О компании Airborne Wireless Network

Компания работает над созданием высокоскоростных бортовых широкополосных беспроводных сетей путем установления связи между коммерческими самолетами, находящимися в воздухе.  Каждое воздушное судно, задействованное в сети, будет исполнять роль воздушного ретранслятора или маршрутизатора, получая и пересылая широкополосные сигналы от одного борта к следующему и таким образом создавая цифровой супер-"автобан" в небе. Согласно концепции компании, такая сеть будет выступать в качестве высокоскоростной широкополосной Интернет-магистрали и позволит значительно расширить коммуникационное покрытие. Компания не планирует предоставлять услуги связи в розницу конечным пользователям, а видит себя в качестве оптового поставщика для целевых клиентов - Интернет-провайдеров, телефонных компаний и т.д.

На сегодняшний день коммуникационные потребности мира обеспечиваются посредством использования подводных кабелей, наземных оптоволоконных сетей и спутниковой связи. Компания полагает, что воздушный цифровой тракт является решением для заполнения существующих коммуникационных пробелов и пустот.  После завершения разработки и полномасштабного внедрения сети сфера ее применения будет практически неограниченной.  Разрабатываемая компанией сеть позволит предоставлять недорогой, высокоскоростной доступ к коммуникационным сетям в сельских районах, в островных государствах, кораблям в море, на нефтяных платформах, а также послужит надежным источником связи для коммерческих и частных самолетов в воздухе.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.airbornewirelessnetwork.com

Уведомление относительно прогностических заявлений:

Данный пресс-релиз содержит "прогностические заявления" в пределах определения, предусмотренного положениями о "безопасной гавани", содержащимися в Законе США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Такие заявления основаны на текущих мнениях и ожиданиях руководства компании и находятся под влиянием значительных рисков и факторов неопределенности. В случае ошибочности предположений, положенных в основу таких заявлений, или при материализации рисков или факторов неопределенности, влияющих на них, фактические результаты могут значительно отличаться от предусмотренных прогностическими заявлениями. 

В число рисков и факторов неопределенности входят, в частности, доступность капитальных средств; неизбежные сомнения, связанные с разработкой новых продуктов или технологий, а также с управлением предприятием на стадии становления и развития; наша способность привлекать дополнительное финансирование, необходимое для дальнейшего развития бизнеса и реализации планов по разработке продукции; наша способность разрабатывать и выводить на рынок продукты, основанные на собственной технологической платформе; уровень конкуренции в отрасли и в сегменте рынка, к которым относится наша компания; общие условия отрасли; общие экономические факторы; влияние законодательного регулирования отрасли; технологические прорывы; новые продукты и патенты, получаемые конкурентами; сложности и задержки в процессе производства; зависимость от эффективности патентов компании; участие в судебных разбирательствах, включая патентные споры, и/или меры со стороны контролирующих органов.

Контактная информация:
info@airbornewirelessnetwork.com 
805-583-4302

Логотип - http://mma.prnewswire.com/media/508284/Airborne_Logo.jpg

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: главврач ЦРБ в Мурманской области решил уволиться после жалобы пациентки Путину
2
Липецкая кондитерская фабрика Roshen полностью прекратила свою деятельность
3
Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
4
Автомобиль сбил пешехода с грудным ребенком на юго-востоке Москвы
5
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
6
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
7
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама