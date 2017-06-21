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Компания Abdi Ibrahim открывает двери всему миру с помощью виртуального видео-тура

Пресс-релизы
21 июня, 14:35 UTC+3
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Материал из 1 страницы

СТАМБУЛ, June 21, 2017/PRNewswire/. Компания Abdi Ibrahim следует новейшим технологическим тенденциям и применяет их ко всему комплексу производственных процессов. Abdi Ibrahim проделала трудный путь, чтобы стать влиятельным брендом на международной арене, и в своем новом виртуальном видео с панорамным обзором представляет те новинки в оснащении компании, благодаря которым она стала лидером турецкой фармацевтической отрасли. Башня Abdi Ibrahim и производственный комплекс Esenyurt уже приняли многочисленных посетителей из своей страны и со всего мира благодаря приложению с виртуальным видео-туром. Приложение позволяет гостям осматривать башню Abdi Ibrahim и производственный комплекс Esenyurt на YouTube на своих стационарных компьютерах, планшетах и мобильных устройствах с помощью очков виртуальной реальности.  

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/525531/Abdi_Ibrahim.jpg http://photos.prnewswire.com/prnh/20160905/404076LOGO Source: Abdi Ibrahim

Эзра Эрдинч (Esra Erdinç) - специалист по корпоративным коммуникациям компании Abdi Ibrahim - +90 535 384 71 73 

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