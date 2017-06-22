Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В столице Белоруссии прошел бизнес-форум по продвижению сотрудничества Минска и Пекина

Пресс-релизы
22 июня, 13:55 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК (MINSK), Беларусь, 22 июня 2017 г. /PRNewswire/. Бизнес-форум "Минск-Пекин" состоялся 21 июня в белорусской столице. Глава пекинской делегации и вице-председатель Пекинского подкомитета Китайского комитета по содействию международной торговле (CCPIT Beijing) г-н Ли Луся (Li Luxia) отметил, что власти Пекина стремятся постоянно продвигать деловое и торгово-инвестиционное сотрудничество с Минском.

По словам г-на Ли, Китай и Беларусь имеют давнюю историю дружеских взаимоотношений. В сентябре 2016 года президент Лукашенко посетил Поднебесную с государственным визитом, в ходе которого стороны анонсировали заключение соглашения о комплексном стратегическом партнерстве, основанном на принципах взаимодоверия и совместной выгоды.

К концу 2016 года объем торговли между Китаем и Беларусью достиг $1,524 млрд. Китай стал третьим по величине торговым партнером и крупнейшим азиатским партнером Беларуси с обширными перспективами для дальнейшего расширения сотрудничества. В контексте непрерывного углубления стратегического партнерства и активной реализации инициативы "Пояс и путь" руководство китайской столицы провело в Минске бизнес-форум, ориентированный на продвижение делового сотрудничества между двумя странами. Это мероприятие представляет собой стандартный метод установления побратимских отношений между городами и наглядно демонстрирует стремление властей Пекина расширять экономическое и торговое сотрудничество с Минском.

Соорганизаторами бизнес-форума выступили CCPIT Beijing и Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. В мероприятии приняли участие более 50 предпринимателей из Минска, представляющих пищевую промышленность, сферу искусств, текстильную отрасль, фармацевтику, юридический и прочие сектора экономики, а также свыше 70 пекинских предприятий из отраслей энергетики, туризма, культуры, сельского хозяйства, науки и техники, экономики и торговли.

Ссылки на визуальные приложения: 
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=291741

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г-н Цзи (Mr.Ji), тел./факс: 86 10 63075245.  

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе
2
Кучма: Европа ставит Украину на колени
3
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
4
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
5
Сотрудник астраханского Минздрава, резко прокомментировавшая ситуацию с пациентом, уволена
6
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
7
На Украине в День памяти и скорби выписан первый штраф за георгиевскую ленточку
Темы дня
Загрузка...
Реклама