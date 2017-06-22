В столице Белоруссии прошел бизнес-форум по продвижению сотрудничества Минска и Пекина

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МИНСК (MINSK), Беларусь, 22 июня 2017 г. /PRNewswire/. Бизнес-форум "Минск-Пекин" состоялся 21 июня в белорусской столице. Глава пекинской делегации и вице-председатель Пекинского подкомитета Китайского комитета по содействию международной торговле (CCPIT Beijing) г-н Ли Луся (Li Luxia) отметил, что власти Пекина стремятся постоянно продвигать деловое и торгово-инвестиционное сотрудничество с Минском.
По словам г-на Ли, Китай и Беларусь имеют давнюю историю дружеских взаимоотношений. В сентябре 2016 года президент Лукашенко посетил Поднебесную с государственным визитом, в ходе которого стороны анонсировали заключение соглашения о комплексном стратегическом партнерстве, основанном на принципах взаимодоверия и совместной выгоды.
К концу 2016 года объем торговли между Китаем и Беларусью достиг $1,524 млрд. Китай стал третьим по величине торговым партнером и крупнейшим азиатским партнером Беларуси с обширными перспективами для дальнейшего расширения сотрудничества. В контексте непрерывного углубления стратегического партнерства и активной реализации инициативы "Пояс и путь" руководство китайской столицы провело в Минске бизнес-форум, ориентированный на продвижение делового сотрудничества между двумя странами. Это мероприятие представляет собой стандартный метод установления побратимских отношений между городами и наглядно демонстрирует стремление властей Пекина расширять экономическое и торговое сотрудничество с Минском.
Соорганизаторами бизнес-форума выступили CCPIT Beijing и Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. В мероприятии приняли участие более 50 предпринимателей из Минска, представляющих пищевую промышленность, сферу искусств, текстильную отрасль, фармацевтику, юридический и прочие сектора экономики, а также свыше 70 пекинских предприятий из отраслей энергетики, туризма, культуры, сельского хозяйства, науки и техники, экономики и торговли.
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