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Агентства Omnicom Media Group стали триумфаторами каннского фестиваля

Пресс-релизы
22 июня, 14:35 UTC+3
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КАННЫ (CANNES), Франция, 22 июня 2017 г./PRNewswire/. Впервые в истории компании Omnicom Media Group (OMG) - специализирующееся на медийных сервисах подразделение Omnicom Group Inc. (код NYSE: OMC), - три ее агентских сети, участвовавших в Каннском международном фестивале кретива (Cannes Lions International Festival of Creativity), завоевали три высочайших награды конкурса.

Лучшим из лучших стало агентство OMD Worldwide, удостоившееся звания "Медиасеть года", завоевав один золотой, пять серебряных и пять бронзовых "львов" и став финалистом в 14 номинациях категории " Media Lions ".

В первый раз принимая участие в каннском конкурсе, агентство Hearts & Science стало единственной сетью, завоевавшей две золотых награды в медийной категории. В общей сложности 14 конкурсных заявок принесли агентству два "золота", одно "серебро" и включение в пять списков финалистов, что обеспечило сети коэффициент перехода заявок в разряд финалистов на уровне 30% и коэффициент перехода из финалистов в разряд победителей на уровне 60%.

PHD дополнил круг финалистов, завоевав многочисленные награды за пределами медийной категории, включая "золото" среди печатных СМИ и "Кибер Гран-при".

OMD - медиасеть года

Агентство OMD получило 11 "львов" за успешную работу в широком спектре клиентских категорий, - включая, в частности, автомобильный сегмент, общепит, неправительственные организации, розничная торговля и технологии, - во всех регионах мира. В число наград сети вошли:

  • ЗОЛОТОЙ ЛЕВ в категории Выдающиеся успехи в медийном планировании (Excellence in Media Planning) присужден MANNING GOTTLIEB OMD за кампанию "NO ONE SHOULD HAVE NO ONE" (AGE UK)
  • СЕРЕБРЯНОГО ЛЬВА в категории Использование актуальных данных (Use of Real-Time Data) удостоилось подразделение OMD SINGAPORE за кампанию "Реклама McDelivery на основе информации о вместимости ресторанов" (MCDONALD'S)
  • СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕВ в категории Таргетинг на основе данных (Data Driven Targeting) был присужден MANNING GOTTLIEB OMD за кампанию "No One Should Have No One" (Age UK)
  • СЕРЕБРЯНОГО ЛЬВА в категории Продукты и сервисы для автомобильной отрасли (Cars & Automotive Products & Services) получил филиал OMD Dubai за кампанию "Camelpower Automotive" (NISSAN)
  • СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕВ в категории Масс-медиа и публикации (Media & Publications) был вручен агентству OMD UK за кампанию "Channel 4 Paralympics" (PARALYMPICS CHANNEL 4) Silver Lion
  • СЕРЕБРЯНОГО ЛЬВА в категории Использование интегрированных средств массовой информации (Use of Integrated Media) было удостоено агентство OMD UK за кампанию "Channel 4 Paralympics" (PARALYMPICS |CHANNEL 4) 
  • БРОНЗОВЫЙ ЛЕВ в категории Использование средств интеграции бренда или продукта в программу или платформу (Use of Brand or Product Integration into a Programme or Platform) был присужден подразделению OMD USA за кампанию "Serena Match Poin" (GATORADE /PEPSICO)
  • БРОНЗОВОГО ЛЬВА в категории Использование ТВ (Use of TV) удостоилось агентство OMD DOMINICANA | за кампанию "Equalitv International Women's Day" (LA SIRENA)
  • БРОНЗОВЫЙ ЛЕВ в категории Использование средств интеграции бренда или продукта в программу или платформу (Use of Brand or Product Integration into a Programme or Platform) был вручен филиалу OMD USA за кампанию "Super Bowl Drones Half Time Show" (INTEL)
  • БРОНЗОВОГО ЛЬВА в категории Использование других медийных площадок (Use of Other Screens) получило агентство MANNING GOTTLIEB OMD за кампанию "Spring Waitrose" (WAITROSE)
  • БРОНЗОВЫЙ ЛЕВ в категории Использование средств интеграции бренда или продукта в программу или платформу (Use of Brand or Product Integration into a Programme or Platform) был присужден агентству MANNING GOTTLIEB OMD закампанию "Buster the Boxer" (JOHN LEWIS)

Выдающийся дебют Hearts & Science

Агентство Hearts & Science стало триумфатором конкурса с кампанией, уже покорившей сердца зрителей "Суперкубка". Сеть, основанная всего 14 месяцев назад, завоевала в Каннах следующие награды:  

  • ЗОЛОТОЙ ЛЕВ в категории Использование средств интеграции бренда или продукта в программу или платформу (Use of Brand or Product Integration into a Programme or Platform) за кампанию "Bradshaw Super Bowl Stain" (TIDE| P&G |)
  • ЗОЛОТОЙ ЛЕВ в категории Использование мероприятий (Use of Events) за кампанию "Bradshaw Super Bowl Stain" (TIDE/P&G)
  • СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕВ в категории Выдающиеся успехи в создании медиа-кампании (Excellence in Media Execution) за "Bradshaw Super Bowl Stain" (TIDE/P&G)

За пределами медийной категории агентство PHD завоевало "Кибер Гран-при" (совместно с Droga 5) за веселую и оригинальную кампанию "Did you mean MailChimp?", создатели которой использовали различные вариации названия провайдера услуг почтового маркетинга в качестве основы для серии фильмов и интерактивных рекламных материалов.

О компании About Omnicom Media Group

Omnicom Media Group (OMG) специализируется на предоставлении медиа-сервисов и входит в состав Omnicom Group Inc. (код NYSE: OMC) - ведущей международной компании в сфере рекламы, маркетинга и корпоративных коммуникаций, обслуживающей свыше 5 000 клиентов в более чем 100 странах мира. Omnicom Media Group располагает агентскими сетями OMD, PHD и Hearts & Science; платформой глобального сбора и аналитики данных Annalect; международным агентством перформанс-маркетинга Resolution Media; а также рядом специализированных компаний в сфере медиа-коммуникаций.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Изабель Гори (Isabelle Gauvry), 917-435-6457

 
 
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