Агентства Omnicom Media Group стали триумфаторами каннского фестиваля

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КАННЫ (CANNES), Франция, 22 июня 2017 г./PRNewswire/. Впервые в истории компании Omnicom Media Group (OMG) - специализирующееся на медийных сервисах подразделение Omnicom Group Inc. (код NYSE: OMC), - три ее агентских сети, участвовавших в Каннском международном фестивале кретива (Cannes Lions International Festival of Creativity), завоевали три высочайших награды конкурса.
Лучшим из лучших стало агентство OMD Worldwide, удостоившееся звания "Медиасеть года", завоевав один золотой, пять серебряных и пять бронзовых "львов" и став финалистом в 14 номинациях категории " Media Lions ".
В первый раз принимая участие в каннском конкурсе, агентство Hearts & Science стало единственной сетью, завоевавшей две золотых награды в медийной категории. В общей сложности 14 конкурсных заявок принесли агентству два "золота", одно "серебро" и включение в пять списков финалистов, что обеспечило сети коэффициент перехода заявок в разряд финалистов на уровне 30% и коэффициент перехода из финалистов в разряд победителей на уровне 60%.
PHD дополнил круг финалистов, завоевав многочисленные награды за пределами медийной категории, включая "золото" среди печатных СМИ и "Кибер Гран-при".
OMD - медиасеть года
Агентство OMD получило 11 "львов" за успешную работу в широком спектре клиентских категорий, - включая, в частности, автомобильный сегмент, общепит, неправительственные организации, розничная торговля и технологии, - во всех регионах мира. В число наград сети вошли:
Выдающийся дебют Hearts & Science
Агентство Hearts & Science стало триумфатором конкурса с кампанией, уже покорившей сердца зрителей "Суперкубка". Сеть, основанная всего 14 месяцев назад, завоевала в Каннах следующие награды:
За пределами медийной категории агентство PHD завоевало "Кибер Гран-при" (совместно с Droga 5) за веселую и оригинальную кампанию "Did you mean MailChimp?", создатели которой использовали различные вариации названия провайдера услуг почтового маркетинга в качестве основы для серии фильмов и интерактивных рекламных материалов.
О компании About Omnicom Media Group
Omnicom Media Group (OMG) специализируется на предоставлении медиа-сервисов и входит в состав Omnicom Group Inc. (код NYSE: OMC) - ведущей международной компании в сфере рекламы, маркетинга и корпоративных коммуникаций, обслуживающей свыше 5 000 клиентов в более чем 100 странах мира. Omnicom Media Group располагает агентскими сетями OMD, PHD и Hearts & Science; платформой глобального сбора и аналитики данных Annalect; международным агентством перформанс-маркетинга Resolution Media; а также рядом специализированных компаний в сфере медиа-коммуникаций.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Изабель Гори (Isabelle Gauvry), 917-435-6457