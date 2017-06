Агентства Omnicom Media Group стали триумфаторами каннского фестиваля

Лучшим из лучших стало агентство OMD Worldwide, удостоившееся звания "Медиасеть года", завоевав один золотой, пять серебряных и пять бронзовых "львов" и став финалистом в 14 номинациях категории " Media Lions ".

В первый раз принимая участие в каннском конкурсе, агентство Hearts & Science стало единственной сетью, завоевавшей две золотых награды в медийной категории. В общей сложности 14 конкурсных заявок принесли агентству два "золота", одно "серебро" и включение в пять списков финалистов, что обеспечило сети коэффициент перехода заявок в разряд финалистов на уровне 30% и коэффициент перехода из финалистов в разряд победителей на уровне 60%.

PHD дополнил круг финалистов, завоевав многочисленные награды за пределами медийной категории, включая "золото" среди печатных СМИ и "Кибер Гран-при".

OMD - медиасеть года

Агентство OMD получило 11 "львов" за успешную работу в широком спектре клиентских категорий, - включая, в частности, автомобильный сегмент, общепит, неправительственные организации, розничная торговля и технологии, - во всех регионах мира. В число наград сети вошли:

ЗОЛОТОЙ ЛЕВ в категории Выдающиеся успехи в медийном планировании (Excellence in Media Planning) присужден MANNING GOTTLIEB OMD за кампанию "NO ONE SHOULD HAVE NO ONE" (AGE UK)

СЕРЕБРЯНОГО ЛЬВА в категории Использование актуальных данных (Use of Real-Time Data) удостоилось подразделение OMD SINGAPORE за кампанию "Реклама McDelivery на основе информации о вместимости ресторанов" (MCDONALD'S)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕВ в категории Таргетинг на основе данных (Data Driven Targeting) был присужден MANNING GOTTLIEB OMD за кампанию "No One Should Have No One" (Age UK)

СЕРЕБРЯНОГО ЛЬВА в категории Продукты и сервисы для автомобильной отрасли (Cars & Automotive Products & Services) получил филиал OMD Dubai за кампанию "Camelpower Automotive" (NISSAN)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕВ в категории Масс-медиа и публикации (Media & Publications) был вручен агентству OMD UK за кампанию "Channel 4 Paralympics" (PARALYMPICS CHANNEL 4)

СЕРЕБРЯНОГО ЛЬВА в категории Использование интегрированных средств массовой информации (Use of Integrated Media) было удостоено агентство OMD UK за кампанию "Channel 4 Paralympics" (PARALYMPICS |CHANNEL 4)

БРОНЗОВЫЙ ЛЕВ в категории Использование средств интеграции бренда или продукта в программу или платформу (Use of Brand or Product Integration into a Programme or Platform) был присужден подразделению OMD USA за кампанию "Serena Match Poin" (GATORADE /PEPSICO)

БРОНЗОВОГО ЛЬВА в категории Использование ТВ (Use of TV) удостоилось агентство OMD DOMINICANA за кампанию "Equalitv International Women's Day" (LA SIRENA)

БРОНЗОВЫЙ ЛЕВ в категории Использование средств интеграции бренда или продукта в программу или платформу (Use of Brand or Product Integration into a Programme or Platform) был вручен филиалу OMD USA за кампанию "Super Bowl Drones Half Time Show" (INTEL)

БРОНЗОВОГО ЛЬВА в категории Использование других медийных площадок (Use of Other Screens) получило агентство MANNING GOTTLIEB OMD за кампанию "Spring Waitrose" (WAITROSE)

БРОНЗОВЫЙ ЛЕВ в категории Использование средств интеграции бренда или продукта в программу или платформу (Use of Brand or Product Integration into a Programme or Platform) был присужден агентству MANNING GOTTLIEB OMD закампанию "Buster the Boxer" (JOHN LEWIS)

Выдающийся дебют Hearts & Science

Агентство Hearts & Science стало триумфатором конкурса с кампанией, уже покорившей сердца зрителей "Суперкубка". Сеть, основанная всего 14 месяцев назад, завоевала в Каннах следующие награды:

ЗОЛОТОЙ ЛЕВ в категории Использование средств интеграции бренда или продукта в программу или платформу (Use of Brand or Product Integration into a Programme or Platform) за кампанию "Bradshaw Super Bowl Stain" (TIDE| P&G |)

ЗОЛОТОЙ ЛЕВ в категории Использование мероприятий (Use of Events) за кампанию "Bradshaw Super Bowl Stain" (TIDE/P&G)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕВ в категории Выдающиеся успехи в создании медиа-кампании (Excellence in Media Execution) за "Bradshaw Super Bowl Stain" (TIDE/P&G)

За пределами медийной категории агентство PHD завоевало "Кибер Гран-при" (совместно с Droga 5) за веселую и оригинальную кампанию "Did you mean MailChimp?", создатели которой использовали различные вариации названия провайдера услуг почтового маркетинга в качестве основы для серии фильмов и интерактивных рекламных материалов.

О компании About Omnicom Media Group

Omnicom Media Group (OMG) специализируется на предоставлении медиа-сервисов и входит в состав Omnicom Group Inc. (код NYSE: OMC) - ведущей международной компании в сфере рекламы, маркетинга и корпоративных коммуникаций, обслуживающей свыше 5 000 клиентов в более чем 100 странах мира. Omnicom Media Group располагает агентскими сетями OMD, PHD и Hearts & Science; платформой глобального сбора и аналитики данных Annalect; международным агентством перформанс-маркетинга Resolution Media; а также рядом специализированных компаний в сфере медиа-коммуникаций.

