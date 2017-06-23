Рональд Х. Уинстон вошел в совет директоров Aduro Diamonds

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СИДНЕЙ (SYDNEY), 22 июня 2017 г. /PRNewswire/. Компания Aduro Diamonds Pty Ltd ("Aduro Diamonds") рада сообщить о включении г-на Рональда Х. Уинстона (Ronald H. Winston) в правление предприятия в качестве независимого директора.
Ранее г-н Уинстон занимал должность главы правления и главного исполнительного директора Harry Winston Inc. Рональд Уинстон, сын легендарного основателя компании Гарри Уинстона, известного как "бриллиантовый король", начал свою работу в Harry Winston Inc. в 1965 году и возглавил триумфальное превращение компании с двумя магазинами в гиганта глобальной индустрии ювелирных изделий и часов класса "люкс". Г-н Уинстон располагает обширным опытом в разведке минералов, добыче и торговле сырьевыми алмазами, огранке и продаже бриллиантов. На счету Рональда - многочисленные исполнительные и руководящие должности как в крупных, так и начинающих компаниях. Кроме того, г-н Уинстон является авторитетным изобретателем, владеющим рядом патентов, в том числе относящихся к алмазной отрасли. Во времена администрации Рональда Рейгана г-н Уинстон входил в состав Президентского комитета по вручению Национальной медали в области науки.
Aduro Diamonds ,частная австралийская компания, специализирующаяся на разведке и добыче алмазов, получила контроль над большинством исторически известных алмазных рудников и значительных алмазных месторождений в районах Коптона и Бингары в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Стопроцентное дочернее предприятие компании Copeton Diamond Mines Pty Ltd, на правах 100% собственности владеет шестью горноотводными актами и семью лицензиями на разведку и добычу, контролируя территорию более чем в 850 км2. В конце 19-го и начале 20-го столетий, когда алмазные рудники Коптона и Бингары находились в процессе коммерческого производства, местные старатели сообщали о добыче здесь высокосортных алмазов ювелирного качества, включая несколько крупных цветных камней. Целью Aduro Diamond является возобновление работ на алмазных залежах Котона и Бингары с применением современных технологий добычи.
Джеймс Пассин (James Passin), основатель и глава правления Aduro Diamonds, прокомментировал:
"Для нас большая честь приветствовать Рональда Уинстона в составе нашего совета директоров. С появлением в нашей команде одного из самых уважаемых в мире предпринимателей алмазной отрасли Aduro Diamonds укрепляет свои возможности по возрождению коммерческих операций на высококлассных глубинных алмазных россыпях Коптона и Бингары, одновременно продолжая увлекательное изучение опыта наших предшественников, включая компанию ВНР Billiton, проделавшую значительную работу на земле в период с 1993 по 1996 гг. За последние несколько лет команде геологов Aduro Diamonds удалось собрать все известные геологические и горнопромышленные данные о работах, проводившихся в течение предшествующего 144-летнего периода, и сегодня наша компания имеет все шансы с помощью новейших технологических достижений направить наш алмазный проект в коммерческое русло".
Иэн Джонс (Ian Johns)
+61251007296/+61418409800
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