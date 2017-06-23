Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рональд Х. Уинстон вошел в совет директоров Aduro Diamonds

Пресс-релизы
23 июня, 9:00 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ (SYDNEY), 22 июня 2017 г. /PRNewswire/. Компания Aduro Diamonds Pty Ltd ("Aduro Diamonds") рада сообщить о включении г-на Рональда Х. Уинстона (Ronald H. Winston) в правление предприятия в качестве независимого директора.

Ранее г-н Уинстон занимал должность главы правления и главного исполнительного директора Harry Winston Inc. Рональд Уинстон, сын легендарного основателя компании Гарри Уинстона, известного как "бриллиантовый король", начал свою работу в Harry Winston Inc. в 1965 году и возглавил триумфальное превращение компании с двумя магазинами в гиганта глобальной индустрии ювелирных изделий и часов класса "люкс". Г-н Уинстон располагает обширным опытом в разведке минералов, добыче и торговле сырьевыми алмазами, огранке и продаже бриллиантов. На счету Рональда - многочисленные исполнительные и руководящие должности как в крупных, так и начинающих компаниях. Кроме того, г-н Уинстон является авторитетным изобретателем, владеющим рядом патентов, в том числе относящихся к алмазной отрасли. Во времена администрации Рональда Рейгана г-н Уинстон входил в состав Президентского комитета по вручению Национальной медали в области науки.

Aduro Diamonds ,частная австралийская компания, специализирующаяся на разведке и добыче алмазов, получила контроль над большинством исторически известных алмазных рудников и значительных алмазных месторождений в районах Коптона и Бингары в австралийском штате Новый Южный Уэльс.  Стопроцентное дочернее предприятие компании Copeton Diamond Mines Pty Ltd, на правах 100% собственности владеет шестью горноотводными актами и семью лицензиями на разведку и добычу, контролируя территорию более чем в 850 км2. В конце 19-го и начале 20-го столетий, когда алмазные рудники Коптона и Бингары находились в процессе коммерческого производства, местные старатели сообщали о добыче здесь высокосортных алмазов ювелирного качества, включая несколько крупных цветных камней.  Целью Aduro Diamond является возобновление работ на алмазных залежах Котона и Бингары с применением современных технологий добычи.

Джеймс Пассин (James Passin), основатель и глава правления Aduro Diamonds, прокомментировал:

"Для нас большая честь приветствовать Рональда Уинстона в составе нашего совета директоров. С появлением в нашей команде одного из самых уважаемых в мире предпринимателей алмазной отрасли Aduro Diamonds укрепляет свои возможности по возрождению коммерческих операций на высококлассных глубинных алмазных россыпях Коптона и Бингары, одновременно продолжая увлекательное изучение опыта наших предшественников, включая компанию ВНР Billiton, проделавшую значительную работу на земле в период с 1993 по 1996 гг. За последние несколько лет команде геологов Aduro Diamonds удалось собрать все известные геологические и горнопромышленные данные о работах, проводившихся в течение предшествующего 144-летнего периода, и сегодня наша компания имеет все шансы с помощью новейших технологических достижений направить наш алмазный проект в коммерческое русло".

Иэн Джонс (Ian Johns)
+61251007296/+61418409800
ian@copetondiamondmines.com

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ в Сирии
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
4
Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"
5
Кучма: Европа ставит Украину на колени
6
Полигон "Кучино" после рекультивации может стать горнолыжным спуском
7
Полигон ТБО в Балашихе закроют с утра пятницы "в целях предупреждения ЧС"
Темы дня
Загрузка...
Реклама