Clarivate Analytics подписала соглашение с Impactstory

Мир научных публикаций чрезвычайно сложен. Специалисты, осуществляющие онлайн-исследования для написания научных статей, часто получают ненадежные результаты, ставящие под удар плоды их труда. Зачастую эта проблема обусловлена тем фактом, что результаты поиска не включают данные о журнальных статьях, доступных только по платной подписке, или же содержат версии статей, не прошедшие рецензирование или нарушающие авторские права. Партнерство между Clarivate Analytics и Impactstory обеспечит более инклюзивный подход, предоставляющий исследователям и научным учреждениям всех масштабов открытый доступ к проверенным исследованиям способом, последовательно соблюдаемым в рамках всей обширной экосистемы научных публикаций.

Сервис oaDOI разработан некоммерческой организацией Impactstory, специализирующейся на создании онлайн-инструментов для обеспечения повышенной открытости результатов научной деятельности. На сегодняшний день, в каталоге сервиса представлены 90 миллионов статей с открытым доступом к полному тексту посредством бесплатного и быстрого API-интерфейса. На данный момент сервис ежедневно обрабатывает более 2 млн запросов от 700 библиотек по всему миру. Impactsory также является создателем Unpaywall - бесплатного расширения для веб-браузера, использующего oaDOI для поиска полного текста статей, доступных по платной подписке.

"Clarivate Analytics работает над оптимизацией исследовательского контента и процесса научной деятельности с использованием существующих проверенных открытых ссылок на внешние полнотекстовые версии публикаций, - отметил Джей Надлер (Jay Nadler), главный исполнительный директор Clarivate Analytics. - Это партнерство наглядно демонстрирует наше стремление быть инновационным и готовым к партнерству брендом, ориентированным на предоставление научному сообществу результатов важных исследований в пределах правового поля".

Clarivate разрабатывает инновационные аналитические и организационные решения, повышающие эффективность всего жизненного цикла научных исследований - от идеи до эксперимента, экспертного рецензирования, публикации, распространения и оценки. Сотрудничество с Impactstory позволит ускорить исследовательский этап создания инноваций клиентами Customer, предоставляя им доступ к проверенным версиям 18 миллионов статей, находящихся в открытом доступе на Web of Science. Образуемая в результате этого партнерства расширенная база данных в открытом доступе будет особенно ценной для учреждений малого масштаба.

"Наша цель - содействовать устранению барьеров для исследовательской деятельности, предоставляя им доступ к актуальным, полнотекстовым документам, способствующим в осуществлении научной работы, - прокомментировала Хизер Пивовар (Heather Piwowar), соучредитель Impactstory. - Благодаря поддержке Clarivate мы сможем сделать свыше 18 миллионов статей доступными для каждого исследователя или библиотеки - вне зависимости от наличия у них платной подписки".

"Это беспрецедентное партнерство с частным сектором позволяет нам продвинуться на пути расширения доступа к результатам научных исследований и создания более мощной, универсальной и открытой экосистемы научных коммуникаций", - добавил Джейсон Прим (Jason Priem), соучредитель Impactstory.

Clarivate Analytics

Clarivate™ Analytics повышает темпы создания инноваций путем предоставления клиентам по всему миру ценной и проверенной информации и аналитических данных, что дает им возможность разрабатывать, защищать и извлекать коммерческую выгоду из своих идей и концепций. Наша компания, бывшая ранее подразделением Thomson Reuters, специализировавшимся на вопросах науки и интеллектуальной собственности, владеет и управляет обширной коллекцией передовых подписных сервисов, ориентированных на научные и академические исследования, патентную аналитику и регуляторные стандарты, фармацевтическую и биотехнологическую аналитическую информацию, защиту торговых марок и доменных имен, а также на управление правами интеллектуальной собственности. На сегодняшний день Clarivate™ Analytics является независимым предприятием со штатом из более чем 4 000 сотрудников, осуществляющим свою деятельность в 100 странах мира и владеющим такими известными брендами, как Web of Science™, Cortellis™, Derwent™, CompuMark™, MarkMonitor®, Techstreet™ и т.д. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: clarivate.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Контактное лицо для представителей СМИ - Хайди Зигель (Heidi Siegel), Clarivate Analytics, директор по внешним связям, +1 215 823 5646 (раб. тел.), +1 215 356 4504 (моб. тел.), heidi.siegel@clarivate.com