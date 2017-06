Lilith Games представила новый продукт Art of Conquest

ПЕКИН (BEIJING), 24 июня 2017 г. /PRNewswire/. 23 июня 2017 года компания Lilith Games в рамках международного запуска Huawei HiGame представила новый продукт - Art of Conquest. Благодаря этому релизу, игроки в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии смогут первыми испытать новый продукт и получить эксклюзивные подарки.

Уникальные особенности, восторженные отзывы и поддержка со стороны Apple, Google and Huawei.

Результат трехлетнего непрерывного труда Lilith Games, Art of Conquest стала второй игрой-стратегией, самостоятельно разработанной компанией после Soul Hunters. За тот короткий период, что прошел с момента выпуска игры 6 июня этого года, Art of Conquest уже успела получить многочисленные хвалебные отзывы во всех отраслевых СМИ. Более чем в 140 странах мира интернет-магазины iOS и Google Play представили Art of Conquest на своих главных страницах в разделе "Рекомендуемые игры".

Являясь мобильной интерактивной стратегией, Art of Conquest характеризуется самобытной графикой в европейском и американском стилях, а также уникальными боевыми приемами, поддерживает до 600 независимых сражений и предоставляет игрокам невиданные ранее возможности "формирования боевого порядка перед сражением и руководство ходом боя в режиме реального времени". Кроме того, игроки могут собирать и обучать свыше 20 различных героев. Каждый из них обладает уникальными способностями, обеспечивая абсолютно новый стратегический опыт.

Компания Huawei без лишней огласки запустила свои игровые сервисы

Вслед за Apple и Google Huawei стала третьей компанией, создавшей мировую платформу для игр и приложений. Специалисты Huawei потратили немало времени на обеспечение сервисов для HiGame за рубежом. Платформа предоставляет разработчикам полный комплекс профессиональных и удобных игровых услуг. Техническая поддержка дает создателям игр возможность быстро и легко интегрировать свои продукты в систему глобальной дистрибуции. Ожидается, что к концу 2017 года сервисы платформы будут охватывать свыше 30 стран и регионов по всему миру.

В сочетании с преимуществами глобального присутствия Huawei платформа HiGame предоставляет разработчикам обширный спектр бесплатных онлайн- и оффлайн-ресурсов. В 2016 году компания Huawei превысила среднеотраслевые показатели роста, достигнув коэффициента в 29% и продав 139 млн. смартфонов. Сервисы В2С от Huawei принесли производителю колоссальный рост доходов от продаж - в 40 странах мира этот показатель достиг 100%. Не последнюю роль в этом сыграло и расширение клиентской базы HiGame, а также официальные рекламные кампании Huawei в масс-медиа, маркетинг мобильных телефонов и совместные мероприятия в точках розничных продаж по всему земному шару. Art of Conquest служит наглядным примером обширного спектра маркетинговых ресурсов, предоставляемых HiGame своим клиентам. В их число входят баннеры на клиентских страницах, push-уведомления в официальных группах Facebook, темы оформления рабочего стола телефонов Huawei и многое другое.

"Исходя из возможностей глобальной платформы Huawei и высокого качества контента Lilith, мы уверены, что мировой дебют Art of Conquest на HiGame принесет превосходные результаты, - заявили представители HiGame. - [Для нас] эта премьера служит отправной точкой для дальнейшего предоставления мировым разработчикам технической поддержки, сервисов контроля онлайн-трафика и управления коммерческой деятельностью в надежде на создание атмосферы взаимной выгоды".

О платформе HiGame от Huawei

HiGame - международный бренд игрового центра Huawei. Выступая в качестве дистрибьютора игрового контента на рынках Huawei, HiGame охватывает все регионы присутствия мобильных продуктов компании, включая Китай, Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, Западную Европу, Латинскую Америку и Африку.

О компании Lilith Games

Основанная в марте 2015 года компания Lilith Games за это время успела основательно окрепнуть. После дебюта их мобильного "суперхита" Soul Hunters, положившего начало целому новому жанру, Lilith продолжила выводить на рынок мобильных игр собственный стиль, качество и инновации, в очередной раз раздвигая границы жанра MMORTS своей новинкой Art of Conquest.