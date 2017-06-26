Merck пополнил базу данных Reaxys новыми химическими продуктами

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ДАРМШТАДТ (DARMSTADT), Германия, 26 июня 2017 г. /PRNewswire/. Ведущая научно-технологическая компания Merck сегодня сообщила о начале сотрудничества с поставщиком информационно-аналитических решений Elsevier, специализирующемся на сферах науки и медицины. Задачей нового партнёрства является включение продуктов Merck в химическую базу данных Reaxys.
Фото - http://MMA.PRNewswire.com/Media/527214/Merck.jpg
Исследователи и химики, использующие Reaxys, отныне имеют доступ к 43 000 медико-биологическим составам и химическим веществам Merck, получая данные непосредственно от поставщика. Результатом сотрудничества между компаниями станет возможность прямого получения информации о доступности продуктов Merck.
"Подобная интеграция наших ресурсов позволит значительно облегчить исследователям процесс повседневного принятия решений и избавить их от ненужных задержек при фактическом приобретении необходимых составов, - отметил Удит Батра (Udit Batra), член исполнительного совета Merck и главный исполнительный директор компании по медико-биологическим наукам. - Вместе мы даём нашим клиентам возможность не беспокоиться о качестве разрабатываемых продуктов, что чрезвычайно важно в столь конкурентной отрасли".
Сотрудничество с Elsevier обеспечивает пользователям Rexys, осуществляющим химические исследования и изыскания в области новых лекарственных препаратов, более эффективный процесс закупки необходимых компонентов. Клиенты могут оперативно сравнивать стоимость приобретения состава с затратами на его подготовку собственными силами, что позволяет лучше распределять ресурсы и экономить ценное время.
"Merck является признанным отраслевым лидером, поэтому такое партнёрство служит отличным дополнением к Reaxys", - заявил Кристиан Бём (Christian Boehm), директор компании Elsevier по вопросам химических решений.
Контент Reaxys представляет собой результаты 240 лет беспрецедентных химических разработок. База данных содержит информацию о 105 миллионах органических, неорганических и органометаллических составов, 42 миллионах химических реакций, 500 миллионах опубликованных фактах, обнаруженных в результате экспериментов, статьи из 16 000 периодических изданий химической отрасли и шесть упорядоченных индексов для междисциплинарных анализов химических данных.
Все пресс-релизы Merck рассылаются по электронной почте непосредственно при публикации на веб-сайте компании. Чтобы зарегистрироваться онлайн, изменить сделанный ранее выбор или отказаться от данного сервиса перейдите по ссылке www.merckgroup.com/subscribe
Merck является ведущей научно-технологической компанией в сфере здравоохранения, медико-биологических разработок и высокопроизводительных материалов. Штат из 50 000 сотрудников трудится над созданием технологий, повышающих качество жизни, - от биофармацевтических препаратов для лечения рака или множественного склерода, современных систем научных исследований и производства до жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров. В 2016 году объем продаж Merck в 66 странах мира составил 15 млрд евро.
Компания, основанная в 1668 году, является старейшим фармако-химическим предприятием мира. Семья основателей компании остаётся мажоритарным акционером официально зарегистрированного на бирже предприятия. Компании Merck (Дармштадт, Германия) принадлежат глобальные права на название и торговую марку "Merck". Единственным исключением являются Канада и США, где предприятие осуществляет свою деятельность под названиями EMD Serono, EMD Millipore и EMD Performance Materials.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ваше контактное лицо - Карен Тиано (Karen Tiano) +49 6151 72 44461