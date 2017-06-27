BancTec станет аутсорсинговым подрядчиком для оцифровочных операций OpusCapita

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ИРВИНГ (IRVING), Техас, 27 июня 2017 г. /PRNewswire/. Компания OpusCapita, специализирующаяся на автоматизации и дигитализации процессов покупки, выставления счетов и их оплаты клиентами, заключила глобальное партнерское соглашение с BancTec, - брендом SourceHО и международным поставщиком средств управления корпоративными данными (EIM) и решений для обработки транзакций (TPS).
Все связанные с дигитализацией операции OpusCapita в Швеции, Норвегии и Польше будут на условиях аутсорсинга осуществляться компанией BancTec: предприятие будет ежегодно обрабатывать 22 миллиона электронных и бумажных инвойсов для более чем 700 клиентов, используя для этого свое надежное и проверенное решение BoxOffice. Около 325 сотрудников OpusCapita в течение четвертого квартала 2017 года будут переведены на новые места работы с соблюдением текущих условий трудоустройства, после чего компания продолжит отвечать за обслуживание около 800 клиентов услуги дигитализации инвойсов. Данное соглашение не распространяется на деятельность OpusCapita в Финляндии и Эстонии.
"Мы рады стать партнерами OpusCapita в вопросах цифрового преобразования бумагооборота и использовать для этого наши ключевые технологии и существующую сферу нашего присутствия в этой части Европы", - отметил Пар Чадха (Par Chadha), глава правления SourceHOV.
"Рады сообщить, что наш международный партнер BancТес возьмет на себя наши дигитализационные операции в Швеции, Норвегии и Польше. Это соглашение открывает как перед клиентами, так и перед нашими сотрудниками новые возможности извлечь выгоду из передовых технологий и опыта BancTec. Наше партнерство с этой компанией предоставит нам доступ к их международной оцифровочной сети и окажет поддержку нашей стратегии роста на пути к превращению в лидера глобальной экосистемы "покупатель-поставщик", - прокомментировал Патрик Саллнер (Patrik Sallner), главный исполнительный директор OpusCapita.
BancTec входит в состав SourceHOV.
В основе нашей деятельности в финансовой сфере лежат финансовые, медицинские и страховые технологии. Обращаетесь ли вы в банк за кредитом, анализируете ли информацию о состоянии собственного здоровья или просто оплачиваете счет - мы в фоновом режиме упрощаем рабочие процессы всех тех организаций, с которыми вы работаете каждый день.
Используя специализированные информационные платформы, мы примеряем стратегическую комбинацию решений и сервисов в сочетании с запатентованными технологиями, предполагающими сбор данных, обработку исключений, принятие решений и автоматизацию рабочих процессов, дабы обеспечить своим заказчикам комплексные решения. Мы предоставляем свои сервисы более чем 3 000 клиентов в 50 странах мира, включая более 50 процентов компаний из списка Fortune® 100 и 120 международных банков. Наша компания располагает сетью из 120 центров продаж и штатов из более чем 16 000 сотрудников.
Мы ежедневно создаем инновационные процессы и технологически совершенные решения, неизменно стимулирующие эффективность. Многолетний опыт работы в сфере обработки финансовых транзакций и управления корпоративной информацией позволяет нам лучше понимать нужды своих клиентов.
Сокращая продолжительность циклов и повышая производительность, мы помогаем бизнесу стать лучше.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.sourcehov.com.
OpusCapita помогает организациям продавать, покупать и оплачивать счета более эффективно, предоставляя им расширенные комплексные решения. Ежегодно обрабатывая 600 миллионов транзакций, совершаемых 8 000 клиентов в более чем 100 странах мира, мы создали глобальную экосистему, объединяющую покупателей, поставщиков, банки и другие стороны. Вместе с нашими клиентами OpusCapita преобразует процессы продаж, покупок и финансовых расчетов в условиях современной цифровой эпохи. В 2016 году чистый объем продаж компании составил 240 млн. евро, а штат персонала увеличился до 2 000 человек. Головной офис предприятия, основанного в 1984 году, находится в финском Хельсинки. Для получения дополнительной информации посетите www.opuscapita.com.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кристал Уайт (Christal White), christal.white@banctec.com
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