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Яньтай - столица китайского виноделия

Пресс-релизы
27 июня, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ЯНЬТАЙ (YANTAI), Китай, 26 июня 2017 г. /PRNewswire/. В начале июня этого года Департамент пропаганды города Яньтай пригласил представителей ряда СМИ принять участие в туре по достопримечательностям этого прибрежного города. В программу тура входило посещение многочисленных успешных предприятий региона

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/527566/Yantai_Wine_Culture_Museum.jpg  

Яньтай является крупнейшим в Китае винодельческим регионом. Здесь производится треть вина в Поднебесной, что сделало Яньтай символом китайского виноделия. Город также пользуется большой популярностью в качестве морского курорта, привлекающего сюда многочисленных туристов, желающих полюбоваться морскими пейзажами, продегустировать местное вино и поближе познакомиться с винодельческой культурой.

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=291949 
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=291950 
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=291951

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/527567/Wine_Taster_Giving_Knowledge_To_Tourists.jpg

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/527568/A_View_of_Changyu_Industrial_Park.jpg  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Ма (Ms. Ma), тел./факс: 86 10 63075245

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