Яньтай - столица китайского виноделия

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ЯНЬТАЙ (YANTAI), Китай, 26 июня 2017 г. /PRNewswire/. В начале июня этого года Департамент пропаганды города Яньтай пригласил представителей ряда СМИ принять участие в туре по достопримечательностям этого прибрежного города. В программу тура входило посещение многочисленных успешных предприятий региона
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Яньтай является крупнейшим в Китае винодельческим регионом. Здесь производится треть вина в Поднебесной, что сделало Яньтай символом китайского виноделия. Город также пользуется большой популярностью в качестве морского курорта, привлекающего сюда многочисленных туристов, желающих полюбоваться морскими пейзажами, продегустировать местное вино и поближе познакомиться с винодельческой культурой.
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