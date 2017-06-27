Яньтай - столица китайского виноделия

ЯНЬТАЙ (YANTAI), Китай, 26 июня 2017 г. /PRNewswire/. В начале июня этого года Департамент пропаганды города Яньтай пригласил представителей ряда СМИ принять участие в туре по достопримечательностям этого прибрежного города. В программу тура входило посещение многочисленных успешных предприятий региона