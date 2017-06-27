Компания BOE выводит свои дисплейные продукты и решения на российский рынок

Дисплеи пекинской компании активно используются при производстве широкого спектра продукции - мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, мониторов, телевизоров, автомобильных информационных систем и других цифровых устройств. По данным рыночной статистики за первый квартал 2017 года, компания BOE занимает первое место в мире по доле рынка панелей TFT-LCD для мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков, второе место по объемам продаж панелей для мониторов и третье место по доле панелей TFT-LCD для телевизоров.

На сегодняшний день, BOE поставляет свою продукцию ведущим брендам телевизионной техники на российском и украинском рынках, а также активно продвигает коммерческие продукты, - включая прозрачные, зеркальные дисплеи и цифровые информационные табло, - стремясь предоставлять клиентам и потребителям технологические инновации и интегрированные решения. Компания работает над созданием собственных баз в США, Германии, Японии, Корее, Сингапуре, Индии, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах мира, а ее сервисная сеть охватывает все основные регионы планеты, включая Европу, Америку и Азию.

"Китай является крупнейшим торговым партнером России. Наши странны постоянно наращивают объемы экономического сотрудничества. Ключевые направления деятельности BOE Russia - ODM (производство оригинальных устройств), реализация дисплейных панелей и коммерческих продуктов", - отметил г-н Го Чао (Guo Chao), генеральный директор BOE Technology Group по вопросам зарубежных продаж и маркетинга.

Кроме постоянной оптимизации технологий TFT-LCD, AMOLED и создания продуктов нового поколения, BOE предоставляет инновационные и интегрированные решения в области смарт-систем и медицинских услуг. Подразделение смарт-систем разрабатывает интегрированные решения на базе Интернета вещей для нужд различных отраслей, включая розничную торговлю, транспорт, финансы, образование, искусство, медицину и т.д. Деятельность медицинского подразделения ориентирована на обслуживание сферы здравоохранения и медико-биологических услуг путем разработки решений для мобильной медицины, цифровых больниц, регенеративной медицины и создания медицинских парков. По словам г-на Го: "Компания стремится предоставлять клиентам лучшие продукты, технологии и сервисы на базе IoT. Долгосрочной целью МОЕ вместе с партнерами из других отраслей является стимулирование экономического и промышленного развития России и стран СНГ".

О компании ВОЕ

Основанная в 1993 году компания BOE является поставщиком технологий, продуктов и сервисов на базе Интернета вещей. Ключевые направления деятельности предприятия - производство дисплейной продукции, разработка смарт-систем и предоставление медицинских услуг. Согласно данным исследования Thomso Reuters State of Innovation 2016, компания BOE является второй по величине инновационной компаний в глобальной индустрии полупроводников. По включенной в отчет WIPO сведениям о количестве международных РСТ-заявок в 2016 году компания заняла восьмое место с 1673 заявками. В 2016 году число новых патентных заявок ВОЕ достигло 7570, что позволило компании вырваться в лидеры отрасли.