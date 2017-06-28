Universum опубликовала рейтинг наиболее привлекательных работодателей мира 2017 года

НЬЮ-ЙОРК, June 28, 2017/PRNewswire/. В этом году рейтинг наиболее привлекательных работодателей мира (WMAE 2017) показывает, что большинство перспективных работников предпочитает трудиться в средних по величине компаниях.

Компания Universum Global объявила результаты девятого ежегодного опроса WMAE, проведенного среди более чем 290 тыс. студентов коммерческих и инженерных/ИТ-специальностей из 12 стран с крупнейшими экономиками мира. В рейтинг WMAE входят транснациональные организации, удовлетворяющие критериям, применяемым высокоодаренными студентами к своим будущим работодателям. Данный опрос является крупнейшим в своем роде и дает работодателям по всему миру ценную информацию для анализа.

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