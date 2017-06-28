IRI и Unilever Ventures стали финансовыми спонсорами для создания компании MachineVantage

БЕРКЛИ (BERKELEY), Калифорния, 27 июня 2017 г. /PRNewswire/. Финансовыми спонсорами для создания компании MachineVantage, специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения, выступили IRI и Unilever Ventures. В основе деятельности MachineVantage лежит использование алгоритмов на базе ИИ и МО для нужд маркетинга и создания инновационных продуктов.

Компания, ориентированная на разработку потребительских продуктов и инновационных маркетинговых решений (www.machinevantage.com), применяет запатентованные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения для получения инновационных продуктов, продвижения брендов и разработки информационных компаний - как цифровых, так и предназначенных для физических точек продаж. Предприятие работает с крупными международными клиентами в Северной Америке, а также на отдельных рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Компания MachineVantage с головным офисом в Беркли была основана в 2016 году д-ром А.К. Прадипом (A. K. Pradeep), автором революционных разработок в области нейоромаркетинга и применения современных нейронаук в маркетинге. Его фирма NeuroFocus, являющаяся лидером в данной сфере, была приобретена компанией Nielsen в 2011 году. Покупателем созданного им предприятия BoardVantage, специализирующегося на разработке программного обеспечения как услуги, в 2016 году выступил гигант Nasdaq.

"Многие из лучших маркетологов мира сегодня ищут возможность использовать обширнейшие преимущества алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения конкурентоспособности, - отметил д-р Прадип. - MachineVantage выделяется среди своих коллег по цеху глубоким пониманием основополагающих принципов, побуждающих потребителей совершать покупки, в сочетании с нашими уникальными алгоритмами обработки информации, которую потребитель воспринимает на неосознанном уровне. Нам повезло иметь в своей команде таких метров глобального мира инноваций, как IRI и Unilever. Вместе мы сможем принести радость и удовольствие потребителям по всему миру".

Имеющиеся в распоряжении MachineVantage технологии искусственного интеллекта и машинного обучения были созданы "с нуля" профессиональными маркетологами, агентствами брендинга и рекламы, разработчиками инновационных решений для фасованных продуктов, розничной торговли, финансовых сервисов, здравоохранения и индустрии красоты, пищевой и автомобильной промышленности.

Компания IRI с головным офисом в Чикаго является ведущим поставщиком больших данных, предиктивной аналитики и прогрессивных прогнозов. В качестве одного из первоначальных создателей больших данных, IRI располагает крупнейшим в мире банком данных о покупательском поведении потребителей, влиянии масс-медиа и потребительской лояльности. Эта информация помогает производителям фасованных потребительских товаров, безрецептурных медицинских препаратов, розничным сетям, предприятиям в сфере финансовых сервисов и медийным компаниям развивать свой бизнес.

"Объединяя возможности алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения с данными IRI и платформой IRI Liquid Data®, мы получаем потенциальную способность революционизировать сферу маркетинга, преобразовав сам способ создания, распространения среди целевой аудитории и последующей интерактивной оптимизации рекламных кампаний на основании "покупательских лифтов", - прокомментировал Эндрю Эппл (Andrew Appel), президент и главный исполнительный директор IRI. - Интеграция многофункциональных технологий MachineVantage с внутренними большими данными и аналитической информацией IRI Liquid Data® открывает перед нами отличные перспективы. Компании, применяющие эти технологии на практике, станут "первопроходцами" в этой сфере и смогут воспользоваться соответствующими преимуществами".

Unilever Ventures - подразделение Unilever, специализирующееся на венчурном капитале и прямых инвестициях. Материнская компания, - гигант в сфере производства потребительской продукции с офисами в Лондоне и Роттердаме, - ежедневно обслуживает 2,5 млрд людей по всему миру и владеет более чем 400 торговыми марками, включая мировые бестселлеры товаров для дома вроде Lipton, Dove, Knorr, Ben & Jerry's, Sunsilk и Magnum. Unilever Ventures инвестирует средства в молодые перспективные компании, особенно специализирующиеся на сфере товаров для личной гигиены и цифровой электроники, помогая им ускорять процесс развития посредством доступа к глобальной экосистеме, активам и опыту Unilever.

"Мы находимся в постоянном поиске "уникумов" для нашего глобального инвестиционного портфеля, - поделился Оливье Гарель (Olivier Garel). глава венчурного подразделения Unilever Ventures. - Обширная компетенция MachineVantage в области искусственного интеллекта и машинного обучения, а также инновационный подход специалистов фирмы к созданию инновационных продуктов и маркетинговых решений, идеально соответствуют названию компании и с мы с нетерпением ждем возможности помочь ей ускорить свой рост и развитие".

Команда MachineVantage имела возможность поработать с несколькими из крупнейших торговых марок Unilever на многих рынках, где эти бренды являются потребительскими "фаворитами".

"Для нас чрезвычайно важно понимать потребительские тенденции и предпочтения и определять пути, которыми наши бренды могут наилучшим образом реагировать на изменяющиеся потребности людей, - отметил Стэн Станунатан (Stan Sthanunathan), исполнительный вице-президент по вопросам потребительской и рыночной аналитики Unilever. - Мы уже успешно применяем технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для получения аналитической информации, которую наши специалисты по разработке и маркетингу продукции могут быстро и эффективно преобразовывать в инновации. Год успешного сотрудничества с MachineVantage убедил нас в уникальных возможностях их технологий и ценности наших инвестиций".

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Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/528138/Unilever_Ventures_Logo.jpg КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: компания IRI: Шэлли Хьюс (Shelley Hughes), Shelley.Hughes@IRIworldwide.com, +1 312.474.3675; компания Unilever/Unilever Ventures: Каролин Бойн (Caroline Boin), моб.тел.: +44 7917 214 712, caroline.boin@unilever.com; компания MachineVantage: Том Роббинс (Tom Robbins), tom@machinevantage.com, +1.415.497.7274