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DAMAC стал подрядчиком в проекте преобразования порта в туристический центр Омана

Пресс-релизы
29 июня, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МАСКАТ, Оман, June 21, 2017/PRNewswire/. Правительство Омана выбрало компанию DAMAC в качестве подрядчика для проекта преобразования порта султана Кабуса в прибрежный многофункциональный комплекс мирового класса. В целях реализации данного проекта будет учреждено специальное совместное предприятие с участием компании застройщика и государственного предприятия Omran, специализирующегося на инвестициях в развитие страны.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/525593/DAMAC_Port_Sultan_Qaboos_1.jpg http://mma.prnewswire.com/media/525594/DAMAC_Port_Sultan_Qaboos_2.jpg http://photos.prnewswire.com/prnh/20160714/389603LOGO Source: DAMAC Properties

Для получения более подробной информации обращайтесь: Мохаммед аль-Эйса (Mohammed Al Eissa), менеджер по связям с общественностью, Oman Tourism Development Company (OMRAN), Тел.: +968 2439 1181 | Email: mohammed.eissa@omran.om, Подробные сведения можно также получить на веб-сайте omran.om. Для получения дополнительной информации обращайтесь: Нилл Маклофлин (Niall McLoughlin), старший вице-президент, DAMAC Properties. Тел.: +971 4 3731000 │ Факс: +9714 3732335 │Email: niall.mcloughlin@damacgroup.com

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