ZTE и China Mobile демонстрируют сценарий 5G eMBB в ходе опытной эксплуатации сети 5G

В ходе интерактивной презентации участникам была продемонстрировала сверхвысокая скорость низкочастотной сети 5G. В диапазоне 100 МГц скорость однопользовательского соединения достигла 2 Гб/с.

China Mobile и ZTE провели полевые испытания технологии 5G на территории университетского кампуса в Гуанчжоу, представляющего собой один из самых типичных сценариев интенсивного сетевого трафика и ключевой «полигон» для оптимизации пользовательского обслуживания в сетях 5G eMBB. В ходе тестовой эксплуатации технологии 5G в Гуанчжоу использовалась базовая станция NR 3,5 ГГц от ZTE. На следующем этапе будут осуществлены испытания распределенной сетевой коммуникации с целью тестирования беспроводного покрытия, пропускной способности, мобильности, задержки и других рабочих показателей сети 5G.

Являясь одним из стратегических партнеров China Mobile в сфере 5G, компания ZTE активно реагирует на стратегические потребности China Mobile в сфере 5G, предоставляя полный спектр продуктов, включая радиоточки доступа 5G (RAN) и виртуальные базовые сети (VCN). Кроме того, компания ZTE обеспечивает полную поддержку в ходе исследований ключевых технологий, определения спецификаций продуктов и тестирования экспериментальных сетей для гарантированного достижения стратегических целей.

Генеральный директор подразделения компании ZTE по продуктам TDD и 5G г-н Бай Яньминь (Bai Yanmin) отметил: «Испытание сети 5G, проведенное Guangdong Mobile и ZTE, наглядно демонстрирует значительную роль ZTEв стимулировании перехода от лабораторных испытаний 5G к коммерческому использованию. В масштабах экспериментальной сети будут проверены эксплуатационные характеристики многочисленных ключевых технологий, решений и сетевых моделей. Посредством обстоятельного процесса полевых испытаний мы сможем обнаружить и устранить потенциальные проблемы, и накопить дополнительный опыт для последующего крупномасштабного коммерческого внедрения 5G».

ZTE и China Mobile уже имеют опыт обширного сотрудничества в сферах 2G, 3G, 4G и даже 5G. В 2016 году компания ZTE заключила с China Mobile меморандум о стратегическом партнерстве в области 5G, после чего инновационные базовые станции Pre5G Massive MIMO от ZTE были внедрены в существующую сеть China Mobile. В феврале 2017 года ZTE, Qualcomm и China Mobile сообщили о совместных планах по проведению полевых испытаний спецификаций 5G NR и тестовойэксплуатации эфирной передачи данных (OTA) в целях содействия быстрой верификации и крупномасштабной коммерциализации технологий 5G NR.

ZTE играет ведущую роль в верификации технологий 5G и разработке сопутствующих продуктов. Принимая разработку 5G за основу своей ключевой стратегии, компания ZTE планирует до 2018 года инвестировать миллиарды долларов в проектно-конструкторские работы и располагает штатом из 2 000 инженеров 5G по всему миру. ZTE неизменно является самым рьяным сторонником стандартов 5G. В 2017 году компания инициировала и возглавила проект неортогонального множественного доступа (NOMA), играющий ключевую роль в технологиях 5G NR.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках стратегии M-ICT компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на НИОКР и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.