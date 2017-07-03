Alpinion Medical Systems представляет ультразвуковую систему E-CUBE 15 Platinum

Архитектура FleXcanTM Pro позволяет повышать качество двухмерных изображений, - одного из ключевых элементов ультразвуковой визуализации. Уникальная визуализационная платформа Alpinion на базе новых технологий HW и SW формирования луча, контролирует и обрабатывает индивидуальные данные двухмерного и допплеровского сканирования с целью повышения производительности доплера при сохранении качественных характеристик изображений в формате 2D. Кроме того, комбинированный инструмент Optimal Image SuiteTM Plus, предназначенный для оптимизации изображений, повышает качество их обработки и обеспечивает дополнительное удобство с помощью новой технологии XpeedTM. Все это дает пользователям возможность получать оптимизированные клинические изображения быстрее и проще. Ультразвуковые датчики, - в сочетании с собственной монокристалической технологией Alpinion Crystal SignatureTM, - гарантируют повышенное разрешение и превосходное качество изображений с высокой пропускной способностью и отличным уровнем чувствительности.

Простая структура рабочего процесса обеспечивает пользователям повышенное удобство при выполнении повседневных операций. Новейший дизайн графического интерфейса E-CUBE 15 Platinum, который характеризуется высокой считываемостью, обеспечивает легкий и простой доступ к базовым функциям и режимам. Опция быстрой и простой настройки питания Power Preset избавляет от необходимости в многократной настройке параметров изображения. А шесть настраиваемых клавиш на панели управления размещены самым интуитивно понятным способом, дабы гарантировать высокую эффективность процесса диагностики. Необходимость в меньшем количестве нажатий на клавишу избавляет пользователей от излишней усталости, одновременно повышая скорость обследования пациентов. E-CUBE 15 Platinum сокращает время загрузки приблизительно до 60 секунд, ускоряя при этом процесс работы системы благодаря новому HW, оснащенному SSD-диском емкостью 512 ГБ.

Новая система гарантирует неизменно высокий уровень качества визуализации с помощью функций и инструментов интеллектуального анализа в широком спектре вариантов клинического применения. В частности, недавно представленная функция Volume AdvanceTM, включающая Free Angle MSV, AnySliceTM и объемный анализ, отображает анатомические и паталогические характеристики, расчленяя необходимые объемные данные и тем самым содействуя в высокоточном и подробном объемном измерении. А оптимизированные опции постобработки изображений дают пользователям возможность осуществлять углубленный анализ и мониторинг после первичной диагностики.

Благодаря своей гибкой архитектуре, включающей различные варианты модернизации, E-CUBE 15 Platinum позволяет вам идти в ногу с новейшими разработками, обеспечивает окупаемость ваших инвестиций и, в конечном итоге, повышает на качественно новый уровень сам процесс выполнения ультразвуковых обследований, гарантируя поистине исключительную производительность.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/526936/Alpinion_E_Cube_15_Platinum.jpg