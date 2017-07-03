Аллея Искусств в Мадриде - окно в мировую культуру

МАДРИД, 3 июля 2017 года. /Агентство ЭФЭ/. Аллея Искусств в Мадриде – своего рода "музейный треугольник" в котором находятся Музей Прадо, Музей Рейна-София и Тиссена-Борнемисы . Эти музеи, которые за последний год посетили более 7 млн туристов, хранят свыше 36 тыс. экспонатов.

Аллея Прадо - ось этого треугольника искусств, на ней расположена одна из главных мировых экспозиций живописи - Музей Прадо.

Прадо открыл свои двери в 1819 году и за долгие годы собрал шедевры испанской, итальянской, французской, голландской живописи и живопись об искусстве фламенко. Там же, помимо постоянной экспозиции, можно насладиться временными экспозициями, которые только в прошлом году посетили более трех миллионов туристов.

Здесь на 40 тыс. кв. метрах можно увидеть 8 тыс. картин, 5 тыс. рисунков, 2 тыс. гравюр, 700 скульптур и другие произведения высокой ценности, которые делают этот музей одной из главных пинакотек в мире.

Настенная роспись в романском стиле XII века, творчество конца XIX века, коллекции живописи таких мастеров, как Хосе де Рибера, Франсиско де Сурбаран, Диего Веласкес, Франсиско Гойя, Эль Греко, Тициан, Питер Пауль Рубенс, Эль Боско и временные экспозиции - все это можно найти в Прадо.

Музей Тиссена-Борнемисы находится в бывшем дворце герцога Вильяэрмоса. Он был открыт в 1992 году на базе коллекций барона Генриха Тиссен-Борнемисы и баронессы Кармен Тиссен-Борнемисы.

На трех этажах этого музея можно ознакомиться с тысячью картин, которые отражают историю западной культуры с XIII века по XX, с великими образцами искусства мастеров эпохи Возрождения, Маньеризма, Барокко, Рококо, Романтизма и Поп-Арта.

Только в 2016 году музей посетили более 1 млн любителей живописи Дуччо ди Буонинсенья, Ян Ван Эйка, Карпаччо, Альбрехта Дюрера, Караваджо, Рубенса, Моне и Ван Гога и других выдающихся мастеров.

И, наконец, третья художественная галерея – Центр искусств королевы Софии. Этот музей современного искусства расположился недалеко от улицы Аточа, в здании бывшего госпиталя Сан Карлоса. В прошлом году его посетили более трех миллионов человек.

С 1990 года этот музей предлагает своим посетителям совершить путешествие во времени, чтобы ознакомиться с работами Пабло Пикассо, Жоана Миро, Сальвадора Дали, Хорхе Отейса, Хулио Гонсалеса, Антония Тапиеса, Барнетта Ньюмана или Хесуса Рафеля Сото.

Среди хранящихся здесь шедевров особого внимания заслуживает знаменитая "Герника" Пабло Пикассо, посвященная жестокому налету немецкого "легиона Кондор" на город Герника во время гражданской войны в Испании в 1937 году.

В этом музее до 4 сентября можно посетить экспозицию "Сострадание и ужас в работах Пикассо. Путь к Гернике", организованную в связи с 80-летним юбилеем создания великой картины.

Вокруг музейного треугольника в Мадриде, который лежит в основе Аллеи Искусств, собраны культовые места времяпрепровождения горожан и туристов – Национальный Археологический Национальный музей, Королевский ботанический сад Мадрида, находящийся в списке Исторических садов культурного наследия Испании с 1942 года и соседствующий с музеем Прадо.

В этой культурной зоне немало ресторанчиков и кафе, где можно выпить разливного пива (очень холодного, как принято в Мадриде) и традиционного вермута, отдохнуть и набраться сил во время похода по "музейному треугольнику". А перекусить традиционным бутербродом с кальмарами можно в ресторане Эль Бриллианте. За отменными прохладительными напитками стоит зайти в знаменитое кафе Хихон, открытое в 1888 году, а за сезонными блюдами - в роскошный старинный ресторан Хорчер, открывшийся еще в 1904 году.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Беатрис Мапелли