ZTE представляет интегрированное решение для активизации коммерческого внедрения 5G

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 4 июля 2017 г. /PRNewswire// Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня сообщила о выпуске интегрированного решения 5G - комплексного набора инструментов для беспроводных сетей на уровне доступа, ядра сети и опорной сети. Новое решение предназначено для содействия операторам в быстром развёртывании коммерческих сетей нового поколения.
Данное решение , основанное на облачной сетевой архитектуре, предоставляет клиентам интегрированную сетевую инфраструктуру 5G, стимулируя внедрение новых сервисов и создание инновационных бизнес-моделей, а также обеспечивает поддержку отраслевых стандартов по мере их развития. Выпуск нового решения совпал с проведением международной конференции Mobile World Congress Shanghai 2017, проходящей на этой неделе вШанхае.
Функция сетевого сегментирования, включённая в интегрированное решение 5G от ZTE, поддерживает самые разнообразные сервисы и сценарии прикладного применения, а также способно адаптироваться под нужды широкого спектра бизнес-моделей для операторов и вертикальных интеграторов. Замкнутая система разработки и управления приложениями на базе DevOps способствует быстрому внедрению сервисов, что даёт операторам возможность значительно ускорить внедрение инноваций и развитие бизнеса.
Гибкая облачная архитектура интегрированного решения 5G от ZTE позволяет операторам создавать открытые сети с беспроводным доступом. При использовании данного решения опорная сеть и сеть доставки информации основываются на архитектуре SDN, что обеспечивает операторам возможность извлекать дополнительную выгоду из своей деятельности.
Передовое решение 5G RAN от ZTE поддерживает интеграцию всех диапазонов и многочисленных режимов доступа, тем самым стимулируя адаптацию мультисетевых операций к различным приложениям для сетей 5G. Опорная сеть Cloud ServCore создаётся на базе облачной архитектуры собственных услуг с задаваемыми пользователем сетевыми функциями, поддерживает возможность дополнительной разработки, тестирования, выпуска новых версий и внесения других изменений. Сеть доставки информации ZTE 5G Flexhaul обеспечивает гибкость и высокую пропускную способность для передачи данных со сверхмалым временем задержки, а также возможности корректировки ресурсов динамичной сети на базе SDN, что необходимо для развёртывания гибкой, эффективной и унифицированной сети 5G.
Интегрированное решение 5G от ZTE обеспечивает плавный переход от 4G к 5G, защищая инвестиции операторов в существующие сети. Передовая разработка Pre5G Massive MIMO от ZTE использует ключевые технологии 5G в существующих сетях 4G и поддерживает модернизацию программного обеспечения для соответствия новому стандарту. Инновационная технологическая архитектура и универсальная аппаратная платформа Cloud RAN и Cloud Works предоставляют дополнительную гарантию последующей поддержки стандартов 5G по мере их развития.
Являясь глобальным лидеров в разработке сетевых решений 5G, компания ZTE создаёт сетевые инновации нового поколения, сочетающие технологии мирового класса с глубоким пониманием бизнес-потребностей операторов. ZTE прилагает все усилия для того, чтобы оставаться отраслевым лидером в разработке технологий 5G, включая инновационные концепции и решения, при этом проведение комплексного тестированияи валидации стимулирует ускорение коммерциализации сетей 5G. ZTE активно сотрудничает с разработчиками технологий сегментов upstream и downstream с целью приближения эпохи 5G.
ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках стратегии M-ICT компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на НИОКР и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.
Контактная информация для представителей СМИ:
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Маргрет Ма (Margrete Mа)
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Mark Lee (Марк Ли)
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ZTE Corporation
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Cohn & Wolfe
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Тел.: +86 755 26775207
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Tel: +852 36651008
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Email: ma.gaili@zte.com.cn
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Email: mark.lee@cohnwolfe.com