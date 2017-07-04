ZTE представляет интегрированное решение для активизации коммерческого внедрения 5G

Данное решение , основанное на облачной сетевой архитектуре, предоставляет клиентам интегрированную сетевую инфраструктуру 5G, стимулируя внедрение новых сервисов и создание инновационных бизнес-моделей, а также обеспечивает поддержку отраслевых стандартов по мере их развития. Выпуск нового решения совпал с проведением международной конференции Mobile World Congress Shanghai 2017, проходящей на этой неделе вШанхае.

Создание новых сервисов для дополнительной прибыли

Функция сетевого сегментирования, включённая в интегрированное решение 5G от ZTE, поддерживает самые разнообразные сервисы и сценарии прикладного применения, а также способно адаптироваться под нужды широкого спектра бизнес-моделей для операторов и вертикальных интеграторов. Замкнутая система разработки и управления приложениями на базе DevOps способствует быстрому внедрению сервисов, что даёт операторам возможность значительно ускорить внедрение инноваций и развитие бизнеса.

Гибкая облачная архитектура интегрированного решения 5G от ZTE позволяет операторам создавать открытые сети с беспроводным доступом. При использовании данного решения опорная сеть и сеть доставки информации основываются на архитектуре SDN, что обеспечивает операторам возможность извлекать дополнительную выгоду из своей деятельности.

Гибкая архитектура повышает ценность сети

Передовое решение 5G RAN от ZTE поддерживает интеграцию всех диапазонов и многочисленных режимов доступа, тем самым стимулируя адаптацию мультисетевых операций к различным приложениям для сетей 5G. Опорная сеть Cloud ServCore создаётся на базе облачной архитектуры собственных услуг с задаваемыми пользователем сетевыми функциями, поддерживает возможность дополнительной разработки, тестирования, выпуска новых версий и внесения других изменений. Сеть доставки информации ZTE 5G Flexhaul обеспечивает гибкость и высокую пропускную способность для передачи данных со сверхмалым временем задержки, а также возможности корректировки ресурсов динамичной сети на базе SDN, что необходимо для развёртывания гибкой, эффективной и унифицированной сети 5G.

Плавный переход с защитой инвестиций

Интегрированное решение 5G от ZTE обеспечивает плавный переход от 4G к 5G, защищая инвестиции операторов в существующие сети. Передовая разработка Pre5G Massive MIMO от ZTE использует ключевые технологии 5G в существующих сетях 4G и поддерживает модернизацию программного обеспечения для соответствия новому стандарту. Инновационная технологическая архитектура и универсальная аппаратная платформа Cloud RAN и Cloud Works предоставляют дополнительную гарантию последующей поддержки стандартов 5G по мере их развития.

Являясь глобальным лидеров в разработке сетевых решений 5G, компания ZTE создаёт сетевые инновации нового поколения, сочетающие технологии мирового класса с глубоким пониманием бизнес-потребностей операторов. ZTE прилагает все усилия для того, чтобы оставаться отраслевым лидером в разработке технологий 5G, включая инновационные концепции и решения, при этом проведение комплексного тестированияи валидации стимулирует ускорение коммерциализации сетей 5G. ZTE активно сотрудничает с разработчиками технологий сегментов upstream и downstream с целью приближения эпохи 5G.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках стратегии M-ICT компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на НИОКР и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.

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