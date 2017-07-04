ZTE провела прямую трансляцию с применением технологий виртуальной реальности

Являясь влиятельным участником ведущей глобальной выставки по тематике мобильной индустрии, компания ZTE сделала акцент на инновациях 5G и представила свои новейшие решения, включая Big Video, расширенные мультимедийные сервисы (RCS) для цифровой трансформации, а также продукты IoT. Центральными темами для обсуждений во время выставки стали эволюция ключевых телекоммуникационных технологий и создание целостной отраслевой цепочки. Компания ZTE, опираясь на свой 20-летний опыт в сфере видео и непрерывные исследования новых технологий Big Video, на протяжении всей выставки проводила интерактивныепрезентации с использованием технологий виртуальной реальности в главном выставочном зале и на четырёх саммитах.

ZTE использовала своё запатентованное комплексное решение Live VR Big Video для организации прямой Интернет-трансляции с применением технологий виртуальной реальности. Это решение включает основные компоненты ресивера VR-контента, эластичную поддержку сети, сервисную платформу Big Video, а также набор инструментов для разработки программного обеспечения ВР/ТВ-приставку (SDK/STB). Для обеспечения всех присутствовавших в главном выставочном зале и на саммитах, а также Интернет пользователей панорамным изображением 360° компания ZTE использовала собственное решение 2K Р30 VR Live с низким уровнем задержки. Интернет-пользователями применялись разнообразные средства доступа, включая VR-шлемы, мобильные приложения VR и официальный аккаунт в WeChat. Время задержки прямой трансляции составляло всего две секунды.Инновационная разработка VR EPG6.0 обеспечивала пользователям максимальную интерактивность, а доступ с использованием многочисленных терминалов гарантировал им эффект присутствия на MWC при подключении к трансляции из любой точки земного шара.

Комплексное решение ZTE Internet VR Live основано на передовых инновационных технологиях и решениях. Широкое вещание с использованием технологий виртуальной реальности при низкомуровне задержки уменьшает напряжение на сеть доступа, тем самым сокращая капитальные затраты. Just-in-Time Packaging (JITP) и технология перекодировки обеспечивает высокоэффективную дистрибуцию контента и возможность прямой трансляции виртуальной реальности, а сеть распространения контента (CDN) со сверхвысокой одновременной пропускной способностью гарантирует стабильность такой трансляции. Быстрое и гибкое развёртывание выделенной, широкополосной, комплексной мобильной сети с малым временем задержки предоставляет дополнительную гарантию стабильности прямой трансляции с использованием технологий виртуальной реальности . Благодаря всем этим особенностям и характеристикам, решение ZTE было успешно внедрено в коммерческое использование с различными прикладными сценариями, включая трансляцию развлекательных передач, интерактивное обучение, медицинское обслуживание с применением элементов виртуальной реальности, шопинг и т.д. Эта разработка обеспечивает пользователям поистине уникальные впечатления от видеоизображения.

Компания ZTE владеет самой большой долей мирового рынка Big Video. К концу 2016 года предприятие внедрило своё решение на 90 коммерческих площадках по всему миру с совокупной пропускной способностью системы на уровне 80 млн. пользователей. ZTEтакже обеспечила развёртывание более 100 сетей распространения контента (CDN) с одновременной пропускной способностью на уровне выше 100Т. По мере развития технологий виртуальной реальности ZTE продолжит разработку и внедрение соответствующих инноваций. В будущем компания планирует разработатьдополнительные приложения и бизнес-модели в сфере технологий для виртуальной реальности, создать дополнительную коммерческую ценность Big Video и предоставить пользователям по всему миру яркие визуальные впечатления.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках стратегии M-ICT компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на НИОКР и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.

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