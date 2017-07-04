ZTE провела прямую трансляцию с применением технологий виртуальной реальности

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 4 июля 2017 г. /PRNewswire/. Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, сегодня сообщила об успешном проведении прямой трансляции с применением технологий виртуальной реальности в ходе международной конференции Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2017, позволившей продемонстрировать потенциал Live VR для коммерческого использования.
Являясь влиятельным участником ведущей глобальной выставки по тематике мобильной индустрии, компания ZTE сделала акцент на инновациях 5G и представила свои новейшие решения, включая Big Video, расширенные мультимедийные сервисы (RCS) для цифровой трансформации, а также продукты IoT. Центральными темами для обсуждений во время выставки стали эволюция ключевых телекоммуникационных технологий и создание целостной отраслевой цепочки. Компания ZTE, опираясь на свой 20-летний опыт в сфере видео и непрерывные исследования новых технологий Big Video, на протяжении всей выставки проводила интерактивныепрезентации с использованием технологий виртуальной реальности в главном выставочном зале и на четырёх саммитах.
ZTE использовала своё запатентованное комплексное решение Live VR Big Video для организации прямой Интернет-трансляции с применением технологий виртуальной реальности. Это решение включает основные компоненты ресивера VR-контента, эластичную поддержку сети, сервисную платформу Big Video, а также набор инструментов для разработки программного обеспечения ВР/ТВ-приставку (SDK/STB). Для обеспечения всех присутствовавших в главном выставочном зале и на саммитах, а также Интернет пользователей панорамным изображением 360° компания ZTE использовала собственное решение 2K Р30 VR Live с низким уровнем задержки. Интернет-пользователями применялись разнообразные средства доступа, включая VR-шлемы, мобильные приложения VR и официальный аккаунт в WeChat. Время задержки прямой трансляции составляло всего две секунды.Инновационная разработка VR EPG6.0 обеспечивала пользователям максимальную интерактивность, а доступ с использованием многочисленных терминалов гарантировал им эффект присутствия на MWC при подключении к трансляции из любой точки земного шара.
Комплексное решение ZTE Internet VR Live основано на передовых инновационных технологиях и решениях. Широкое вещание с использованием технологий виртуальной реальности при низкомуровне задержки уменьшает напряжение на сеть доступа, тем самым сокращая капитальные затраты. Just-in-Time Packaging (JITP) и технология перекодировки обеспечивает высокоэффективную дистрибуцию контента и возможность прямой трансляции виртуальной реальности, а сеть распространения контента (CDN) со сверхвысокой одновременной пропускной способностью гарантирует стабильность такой трансляции. Быстрое и гибкое развёртывание выделенной, широкополосной, комплексной мобильной сети с малым временем задержки предоставляет дополнительную гарантию стабильности прямой трансляции с использованием технологий виртуальной реальности . Благодаря всем этим особенностям и характеристикам, решение ZTE было успешно внедрено в коммерческое использование с различными прикладными сценариями, включая трансляцию развлекательных передач, интерактивное обучение, медицинское обслуживание с применением элементов виртуальной реальности, шопинг и т.д. Эта разработка обеспечивает пользователям поистине уникальные впечатления от видеоизображения.
Компания ZTE владеет самой большой долей мирового рынка Big Video. К концу 2016 года предприятие внедрило своё решение на 90 коммерческих площадках по всему миру с совокупной пропускной способностью системы на уровне 80 млн. пользователей. ZTEтакже обеспечила развёртывание более 100 сетей распространения контента (CDN) с одновременной пропускной способностью на уровне выше 100Т. По мере развития технологий виртуальной реальности ZTE продолжит разработку и внедрение соответствующих инноваций. В будущем компания планирует разработатьдополнительные приложения и бизнес-модели в сфере технологий для виртуальной реальности, создать дополнительную коммерческую ценность Big Video и предоставить пользователям по всему миру яркие визуальные впечатления.
ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках стратегии M-ICT компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на НИОКР и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.
Контактная информация для представителей СМИ:
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Маргрет Ма (Margrete Mа)
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Дэниел Битти (Daniel Beattie)
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ZTE Corporation
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AxiCom
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Тел.: +86 755 26775207
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Тел.: +44 (0)20 8392 8071
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Email: ma.gaili@zte.com.cn
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Email: daniel.beattie@axicom.com