Открыта предрегистрация для участия в выставке осветительного оборудования в Гучжэне

Являясь крупнейшим в Китае специализированным центром производства и оптовым рынком осветительного оборудования, а также одной из самых масштабных баз изготовления осветительных приборов в мире, в 2016 году Гучжэнь продемонстрировал показатель валового производства на уровне 19,03 млрд юаней. На долю этого городка приходится 70% всего отечественного отраслевого рынка, а продукция местных производителей экспортируется в 130 стран и регионов по всему земному шару. Полагаясь на региональные отраслевые ресурсы, Гучжэньская выставка ориентирована главным образом на экспорт. Представленная на ней продукция охватывает все сегменты цепочки снабжения. От первичных продуктов - сырья, оборудования, аксессуаров и компонентов для производства осветительной техники, - до готовых изделий - декоративных, бытовых, коммерческих светильников, светодиодного оборудования и технологий, - Гучжэньская выставка предлагает профессионалам всё необходимое для успешной деятельности.

20-я Международная выставка осветительного оборудования и технологий в Гучжэне продолжит полноценное использование концепции "1+6 площадок" - в шести крупнейших торговых центрах городка состоится совместная экспозиция продукции 2 000 поставщиков, а общая площадь выставки превысит 1,5 млн. кв. метров. Свои новинки на мероприятии представят ведущие торговые марки. В дополнение к экспозиции промышленных гигантов и обсуждению новейших тенденций отрасли организаторы выставки запланировали целый ряд рекреационных и развлекательных мероприятий для своих гостей. И в первую очередь это, конечно же, знаменитый Фестиваль света, погружающий все вокруг в очаровательный мир ярких лучей и красок.

На сегодняшний день пререгистрация для участия в 20-й Международной выставке осветительного оборудования и технологий уже открыта. Посетите официальный веб-сайт Гучжэньской выставки и заполните анкету регистрации. Это позволит вам сэкономить 100 юаней по сравнению с регистрацией на месте и получить VIP-сервис в качестве дополнительного бонуса от организаторов. Кроме того, все предварительно зарегистрировавшиеся участники будут получать регулярные рассылки по электронной почте с последними новостями, рекомендациями и уведомлениями от Гучжэньской выставки.

Для получения более подробной информации посетите http://www.gzlightingfair.com/en/Home

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/529774/Guzhen_Intl_Lighting_Fair.jpg

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