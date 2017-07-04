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Открыта предрегистрация для участия в выставке осветительного оборудования в Гучжэне

Пресс-релизы
4 июля, 14:15 UTC+3
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ГУЧЖЭНЬ (GUZHEN), Китай, 4 июля 2017 г. /PRNewswire/. Китайская международная выставка осветительного оборудования и технологий в Гучжэне (Гучжэньская выставка) впервые была проведена в 1999 году, а следующая сессия мероприятия состоится 22-26 октября 2017 года на территории выставочного комплекса Guzhen Convention and Exhibition Center в "столице света" - китайском городе Чжуншань (пров. Гуандун). Одновременно с этим состоится и "Выставка производства, снабжения и обслуживания отрасли осветительного оборудования-2017 (осенняя сессия)" (Guzhen Lighting Manufacturing, Supply and Services Expo 2017 (Autumn)), в которой примут участие 800 высококлассных предприятий и поставщиков. Выставка станет комплексной платформой для отраслевого бизнеса, торговли и обмена опытом между профессионалами из более чем 100 стран и регионов мира.

Являясь крупнейшим в Китае специализированным центром производства и оптовым рынком осветительного оборудования, а также одной из самых масштабных баз изготовления осветительных приборов в мире, в 2016 году Гучжэнь продемонстрировал показатель валового производства на уровне 19,03 млрд юаней. На долю этого городка приходится 70% всего отечественного отраслевого рынка, а продукция местных производителей экспортируется в 130 стран и регионов по всему земному шару. Полагаясь на региональные отраслевые ресурсы, Гучжэньская выставка ориентирована главным образом на экспорт. Представленная на ней продукция охватывает все сегменты цепочки снабжения. От первичных продуктов - сырья, оборудования, аксессуаров и компонентов для производства осветительной техники, - до готовых изделий - декоративных, бытовых, коммерческих светильников, светодиодного оборудования и технологий, - Гучжэньская выставка предлагает профессионалам всё необходимое для успешной деятельности.

20-я Международная выставка осветительного оборудования и технологий в Гучжэне продолжит полноценное использование концепции "1+6 площадок" - в шести крупнейших торговых центрах городка состоится совместная экспозиция продукции 2 000 поставщиков, а общая площадь выставки превысит 1,5 млн. кв. метров. Свои новинки на мероприятии представят ведущие торговые марки. В дополнение к экспозиции промышленных гигантов и обсуждению новейших тенденций отрасли организаторы выставки запланировали целый ряд рекреационных и развлекательных мероприятий для своих гостей. И в первую очередь это, конечно же, знаменитый Фестиваль света, погружающий все вокруг в очаровательный мир ярких лучей и красок.

На сегодняшний день пререгистрация для участия в 20-й Международной выставке осветительного оборудования и технологий уже открыта. Посетите официальный веб-сайт Гучжэньской выставки и заполните анкету регистрации. Это позволит вам сэкономить 100 юаней по сравнению с регистрацией на месте и получить VIP-сервис в качестве дополнительного бонуса от организаторов. Кроме того, все предварительно зарегистрировавшиеся участники будут получать регулярные рассылки по электронной почте с последними новостями, рекомендациями и уведомлениями от Гучжэньской выставки.

Для получения более подробной информации посетите http://www.gzlightingfair.com/en/Home

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/529774/Guzhen_Intl_Lighting_Fair.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Шай Гао (Shay Gao), +86-21-3339-2408, Shay.Gao@ubmsinoexpo.com

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