Местом проведения Международного биотехнологического форума выбран Био-остров в Гуанчжоу

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 4 июля 2017 г. /PRNewswire/.10-я Китайская конференция биотехнологической отрасли (10th China Bio-Industry Convention) и первый Международный биотехнологический форум (Guanzhou International Bio-Forum) состоялись 3 июля в китайском Гуанчжоу. Согласно прогнозам, к 2025 году объемы производства биотехнологической отрасли, представляющей собой одно из инновационных направлений стратегического развития для властей Гуанчжоу, достигнет триллионов юаней.

"Гуанчжоу входит в тройку крупнейших медицинских центров Китая. Используя ресурсы обширного медицинского рынка в дельте Жемчужной реки, биомедицинская отрасль в последние годы демонстрирует высокие темпы развития. В 2016 году на долю добавленной стоимости биологической и медицинской отраслей пришлось более 20% среди всех стратегических развивающихся отраслей. Гуанчжоу располагает всеми возможностями для того, чтобы стать ведущей платформой биоиндустриального развития", - отметил заместитель мэра города г-н Чэнь Чжиин.

В последние годы муниципальное руководство активно реализует программу IAB, предполагающую создание нового поколения информационных, биотехнологических технологий, искусственного интеллекта и развитие прочих стратегических инновационных отраслей. В рамках Гуанчжоуского района развития высоких технологий, - городского центра биомедицинской отрасли, - были созданы биоиндустриальные кластеры: Международный био-остров, Гуанчжоуский город науки и Китайско-сингапурский город знаний в Гуанчжоу. Гуанчжоуский город науки является домом для 430 биомедицинских предприятий, а Город знаний привлекает такие крупные проекты, как GE Biotech Park и BeiGene.

По словам г-на Сюнь Сюэвэя, заместителя директора административного комитета Гуанчжоуского района развития высоких технологий, общее число работающих в этой зоне предприятий биомедицинской отрасли уже достигло тысячи, а общие объемы производства крупномасштабных компаний составляет 52,3 млрд юаней. В районе представлены кластеры всех высокоточных секторов медицинской отрасли, включая предоставление услуг генетического тестирования, производство диагностических реагентов, разработку таргетированных лекарственных препаратов и т.д. Здесь работают ведущие китайские научно-исследовательские группы в сфере стволовых клеток. В их составе - такие выдающиеся специалисты, как Пэй Дуаньцин, Пэй Сюэтао и Дэн Хункуэй. "К 2020 году объемы производства биомедицинской отрасли в Гуанчжоуском районе развития высоких технологий достигнут сотен миллионов юаней", - добавил г-н Сюнь.

В ходе конференции и форума заместитель директора научно-технологического департамента Гуанчжоуского района развития высоких технологий г-н Ся Цзянь сообщил, что Международный био-форум будет ежегодно проводиться на территории Международного био-острова с амбициозными планами стать "Давосом" для международной биоиндустрии.

По своей сути Международный био-остров, являющийся национальной базу биомедицинской отрасли и китайско-израильским проектом сотрудничества в данной сфере, представляет собой своеобразную миниатюру развития этой высокотехнологичной отрасли в Гуанчжоу. Начиная с 2011 года, на территории Острова один за другим открываются региональные представительства, операционные центры и научно-исследовательские организации китайских и зарубежных предприятий в сфере биомедицины и здравоохранения. На сегодняшний день, на Острове осуществляют свою деятельность KingMed Diagnostic, Saliai и еще 150 компаний, что позволяет ему превращаться в авторитетный центр биомедицинских исследований и разработок с акцентом на точной медицине.

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