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Артем Гурин и компания Dagrsol Searching Engine inc. выпустили уникальную криптовалюту

Пресс-релизы
5 июля, 10:00 UTC+3
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МОСКВА, July 5, 2017/PRNewswire/. Компания Dagrsol Searching Engine inc. объявила о завершении разработки собственной криптовалюты DAGRA. В июле 2017 года компания выходит на крипто-биржи (initial coin offering) и начинает подготовку к запуску децентрализованного поискового сервиса-браузера нового поколения DagrSearch. Особенность DagrSearch состоит в том, что система будет распределять 90% всех заработанных средств от трафика и рекламы между пользователями сети DagrSearch. Поисковый сервис-браузер имеет серверное пространство от всех пользователей, из любой точки планеты, то есть пользователем и участником сети сможет стать любой человек. Каждый пользователь будет получать вознаграждение в криптовалюте DAGRA.

Для быстрого увеличения количества пользователей продукта компания Dagrsol Searching Engine inc. применила уникальную концепцию развития, где каждый участник сети, установив программное обеспечение DagrSearch, получает на свой личный кабинет подарочный купон в виде 5 опционов, которые в последующем сможет поменять на акции, при выходе компании на IPO. Активным участникам компания будет выплачивать вознаграждения криптовалютой DAGRA. Каждый участник будет получать на свой кошелек  -1 DAGRA за каждые 10 приглашенных участников. Для этого достаточно будет зарегистрироваться и отправить реферальную ссылку для скачивания программного обеспечения DagrSearch. Аналитики прогнозируют широкий взлет DAGRA за счет простоты майнинга и удобного интерфейса. Развитие поискового сервиса, где все выплаты будут производиться в криптовалюте DAGRA, дополнительно привлечет около 20 млн пользователей за год, что сделает криптовалюту DAGRA популярной, обеспечит спрос и, как следствие, быстрый рост ее котировок на крипто-биржах.

Как заявил президент компании Артем Гурин, такого количества пользователей не будет ни у одной криптовалюты за счет широкой линейки продуктов. DAGRA станет одной из самых известных и востребованных криптовалют в мире.

Криптократ (держатель 1000 монет криптовалюты DAGRA) будет иметь голос на голосовании в смарт контрактах, то есть будет привилегированным криптократом и сможет использовать свои голоса при реализации новых проектов, таких как система образования Dagrsol academy. Также он сможет участвовать в постройке новых коттеджных поселков по системе купольных домов Dagrsol Land. За счет только этих продуктов цена акций компании поднимется выше $100 при нынешнем ее курсе $20,1. 

https://dagra.org/ru, Artem Gurin, +1(443)296-5243, support@dagrsol.ru

Source: Dagrsol Searching Engine inc. 

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