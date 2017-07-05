В Москве прошла презентация программы "Познакомьтесь с Китаем"

"Китай и Россия, объединяемые горами и реками, являются хорошими соседями и друзьями друг другу", - отметил в своей речи Го Вэйминь. Московская программа "Познакомьтесь с Китаем - Европейская культурная экспедиция в Гуандун" представляет собой наглядное доказательство активного культурного обмена между двумя государствами. В рамках этой программы все желающие смогут не только познакомиться с хорошими книгами, роскошными произведениями живописи и древним историческим наследием Гуандуна, но и увидеть инновации и достижения провинции.

Шэнь Хайсюн отметил, что делегация Гуандуна приехала в Москву в целью поделиться ценными знаниями, дать россиянам возможность лучше понять Гуандун, а также расширить двустороннее сотрудничество в области экономики, торговли и культуры и углубить традиционную дружбу между народами. Он также выразил надежду, что подобные кампании смогут внести значительный вклад в развитие китайско-российских отношений.

В церемонии открытия приняли участие свыше 100 представителей российского правительства и общественных деятелей. Лев Ланцман, заместитель председателя Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы, Анатолий Любавин, ректор Московского художественного института имени В. И. Сурикова, и Юрий Тавровский, профессор Российского университета дружбы народов, выступили с приветственными речами. Мероприятие освещали журналисты более чем 10 ведущих российских СМИ, принимавших участие в III Медиафоруме "Россия-Китай", включая газету "Труд" и журнал "Москва-Пекин", а также 20 представителей китайских масс-медиа China Daily, Xinhua News Agency, CCTV и CRI.

Большое внимание со стороны участников церемонии вызвали продукты гуандунских предприятий - беспилотники, системы "умный дом", картины на фарфоре, зеленый чай, изделия из соломы, а также образцы нематериального культурного наследия южно-китайского региона Чаочжоу-Шаньтоу. Одновременно с этим состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Информационным департаментом Народного правительства провинции Гуандун и Китайским культурным центром в Москве. Guangdong Provincial Publishing Group и российское издательство "Наука" заключили договор о совместной публикации книги "Прекрасный Китай" (в русском переводе).

Во второй половине дня 3 июля Шэнь Хайсюн встретился с заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным. Стороны обсудили возможности для сотрудничества в области культуры и средств массовой информации.

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