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Encompass расширяет своё присутствие в Восточной Европе

Пресс-релизы
6 июля, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ЛОНДОН (LONDON) и АТЛАНТА (ATLANTA), 5 июля 2017 г. /PRNewswire/. Компания Encompass Digital Media, международный поставщик технологических сервисов, специализирующийся на предоставлении комплексных видеорешений для телевещательных компаний и цифровых масс-медиа, сообщила о расширении своего присутствия в Восточной Европе и приобретении комплекса MTG в Риге. Encompass будет предоставлять всем существующим каналам управляемые сервисы, включая менеджмент архивов мультимедиа, воспроизведение контента, VOD, ОТТ и нисходящую передачу информации.  

"Мы очень рады расширить наше присутствие в Восточной Европе, - заявил Марк Брюс (Marc Bruce), коммерческий директор Encompass в регионе ЕБВА. - На протяжении восьми последних месяцев масштабы деятельности нашей компании в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке удвоились, нам удалось заключить несколько важных долгосрочных контрактов. С приобретением рижского комплекса мы получаем отличную возможность обслуживать как существующих, так и новых клиентов на всем восточно-европейском рынке".

"Этот шаг в наших взаимоотношениях с Encompass вселяет в нас дополнительную уверенность в том, что мы сотрудничаем с правильной командой в вопросах предоставления высококачественных сервисов для наших каналов. Мы очень рады расширить наше давнее партнерство с охватом всей цепочки поставок", - добавила Рейчел Бернард (Rachel Bernard), старший вице-президент MTG по вопросам вещательной деятельности.

Encompass продолжает увеличивать ассортимент сервисов, предоставляемых компании MTG, принимая на себя ответственность за управление ее мультимедийными активами. Расширяя существующий спектр услуг пост-продакшена, управления архивами мультимедиа и воспроизведения контента, оказываемых из лондонского комплекса компании, Encompass отныне предлагает сервисы аварийного восстановления в географически обширном европейском регионе. На сегодняшний день, новое латвийское подразделение Encompass обрабатывает и предоставляет контент VOD для более чем 40 платформ, включая Viaplay Scandinavia, Nova TV, Prima TV and Viacom.

О компании Encompass Digital Media

Encompass - международный поставщик технологических сервисов, специализирующийся на оказании поддержки ТВ-каналам, телерадиовещательным компаниям, спортивным лигам и лидерам цифровой отрасли в вопросах трансляции их линейного/нелинейного видеоконтента посредством телевизионных и цифровых платформ. В спектр предоставляемых компанией услуг входят: глобальная передача данных и обеспечение связи, воспроизведение каналов, потоковая трансляция ОТТ/ТВ и VOD, прямые трансляции с различных мероприятий и аварийное восстановление. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.encompass.tv и следите за нашими новостями в социальных сетях – LinkedIn и Twitter.

О компании MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (публ.)) - ведущая международная группа индустрии цифровых развлечений. Мы определяем будущее развлекательного сектора, предоставляя потребителям доступ к любимому ими контенту всеми возможными средствами и путями. Наша деятельность охватывает телевидение, радио и развлечения нового поколения - киберспорт, цифровые видеосети и онлайн-игры. Акции шведской компании зарегистрированы на фондовой бирже Nasdaq Stockholm ("MTGA" и "MTGB").

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Контактная информация для представителей СМИ: Лиза Хагин (Lisa Hagin), Encompass Digital Media, lhagin@encompass.tv, +1 404.386.1209

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