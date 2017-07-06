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Выставка культурного наследия и достижений Гуандуна открылась в Москве

Пресс-релизы
6 июля, 9:00 UTC+3
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МОСКВА (MOSCOW), 5 июля 2017 г. /PRNewswire/. В Москве 4 июня открылась выставка книг и картин, посвященная участию Гуандуна в создании Морского Шелкового пути. В церемонии, проходившей на территории старинного особняка, оформленного в бело-желтых тонах, приняли участие более 100 представителей российского правительства и общественных деятелей. Это мероприятие является частью кампании "Познакомьтесь с Китаем - Европейская культурная экспедиция в Гуандун и Всемирный бренд-тур инициативы "Пояс и путь"-2017 в России". 

За пределами Китая до сих пор проходил лишь шестой съезд КПК. Начиная с 2013 года, после реставрационных работ на месте проведения шестого Национального конгресса КПК в 1928 г., здесь размещается Китайский культурный центр г. Москвы. Центр выступает в качестве одной из достопримечательностей на окраине Москвы – важное место как для россиян, получающих возможность узнать больше о китайской культуре, так и для китайцев, желающих посетить места, связанные с китайской историей.

"Познакомившись с этими уникальными книгами и картинами, мне очень захотелось посетить Гундун, - сказала жительница Москвы Надежда. - Китайские книги показывают секреты процветания и могущества страны".

На мероприятии было представлено свыше 200 книг, включая труд главы КНР "Си Цзиньпин о государственном управлении" (в русском переводе), "Гуанчжоу. Рождение Морского Шелкового пути" и т.д. Новые идеи и стратегии управления Китаем, концепция реформы и открытости с особым акцентом на достижениях Гуандуна в сферах экономики и социального развития - в представленных на выставке книгах раскрывается широкий спектр актуальных вопросов современного развития Поднебесной. В экспозицию вошли и книги по истории, культуре, литературе Китая, путеводители по туристическим достопримечательностям, традициям и обычаям Гуандуна. 

Возле выставочного стенда с книгой "Си Цзиньпин о государственном управлении" руководитель китайского отделения Института востоковедения РАН Артем Кобзов отметил, что этот литературный труд помогает людям лучше понять развитие Китая, внешнюю и внутреннюю политику страны. По его словам, "Европейская культурная экспедиция в Гуандун" и Всемирный бренд-тур инициативы "Пояс и путь"" являются практической попыткой углубления традиционных дружеских связей и способствуют развитию китайско-российских отношений.  

На выставке были также представлены более 70 фотографий, наглядно демонстрирующих экономическое развитие, культуру, традиции провинции Гуандун, живописные природные ландшафты, а также участие Гуандуна в строительстве знаменитого Шелкового пути.

Г-н Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong), член постоянной комиссии Гуандунского комитета КПК и генеральный директор провинциального департамента пропаганды, выразил надежду, что проведение выставки в столь значимом месте позволит россиянам поближе познакомиться с современным Китаем, его развитием и традиционной культурой Линнаня.

Директор исторического заповедника, в свою очередь, отметил, что подобная кампания даст возможность большей части российского общества лучше узнать культуру Китая в целом и провинции Гуандун в частности.

Организатор выставки - информационный департамент Народного правительства провинции Гуандун - презентовал книги и беспилотные летательные аппараты, выпускаемые кампанией Guangzhou Ehang Technology Институту востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН) и  Московскому авиамодельному клубу Детского центра технического творчества.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г-н Лью (Mr. Liu), тел./факс: 86 10 63075245

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