Anaeropharma Science сообщила о завершении раунда финансирования

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О компании Anaeropharma Science, Inc.

Anaeropharma - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на исследованиях и разработке потенциальных лекарственных препаратов, воздействующих на гипоксическую опухолевую микросреду посредством использования рекомбинантных "бифидобактерий". Подобный подход обеспечивает потенциальное повышение эффективности в борьбе с плотными опухолями и снижение токсичности для здоровых тканей по сравнению с традиционными противоопухолевыми препаратами. Рекомбинантная "бифидобактерия" APS001F для экспрессирования цитозиндезаминазы, преобразующей пролекарство 5-FC в противораковый препарат 5-FU, является ведущей разработкой компании и в настоящий момент проходит клинические испытания в США. Предприятие ведёт активную деятельность по реализации других программ в сфере иммунной онкологии, включая разработку блокаторов иммунных контрольных точек и других связанных с иммунной системой молекул, экспрессирующих рекомбинантные "бифидобактерии".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: (Г-н) Тетцуя Мишима (Tetsuya Mishima), президент и главный исполнительный директор Anaeropharma Science, Inc., тел.: +81-3-5642-8081, Email: info@anaeropharma.co.jp