Anaeropharma Science сообщила о завершении раунда финансирования

ТОКИО (TOKYO), 5 июля 2017 г. /PRNewswire/. Компания Anaeropharma Science, Inc., специализирующаяся на разработке новых терапевтических средств для лечения плотных гипоксических опухолей, 5 июля сообщила о получении нового капитала в размере $13,2 млн. В число участников раунда финансирования вошли три новых инвестора - Novartis, Shinsei Corporate Investment Limited и фонд Health for Life Capital компании Seventure Partners, - а также два существующих вкладчика капитала - Innovation Network Corporation of Japan и управляемый фонд Mitsubishi UFJ Capital. Anaeropharma направит привлеченные средства на ускорение реализации многочисленных программ, основанных на запатентованной платформенной технологии.