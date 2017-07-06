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Anaeropharma Science сообщила о завершении раунда финансирования

Пресс-релизы
6 июля, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ТОКИО (TOKYO), 5 июля 2017 г. /PRNewswire/. Компания Anaeropharma Science, Inc., специализирующаяся на разработке новых терапевтических средств для лечения плотных гипоксических опухолей, 5 июля сообщила о получении нового капитала в размере $13,2 млн. В число участников раунда финансирования вошли три новых инвестора - Novartis, Shinsei Corporate Investment Limited и фонд Health for Life Capital компании Seventure Partners, - а также два существующих вкладчика капитала - Innovation Network Corporation of Japan и управляемый фонд Mitsubishi UFJ Capital. Anaeropharma направит привлеченные средства на ускорение реализации многочисленных программ, основанных на запатентованной платформенной технологии.

(Логотип: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M101798/201707033347/_prw_PI1fl_qESNI4Ul.jpg

О компании Anaeropharma Science, Inc.

Anaeropharma - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на исследованиях и разработке потенциальных лекарственных препаратов, воздействующих на гипоксическую опухолевую микросреду посредством использования рекомбинантных "бифидобактерий". Подобный подход обеспечивает потенциальное повышение эффективности в борьбе с плотными опухолями и снижение токсичности для здоровых тканей по сравнению с традиционными противоопухолевыми препаратами. Рекомбинантная "бифидобактерия" APS001F для экспрессирования цитозиндезаминазы, преобразующей пролекарство 5-FC в противораковый препарат 5-FU, является ведущей разработкой компании и в настоящий момент проходит клинические испытания в США. Предприятие ведёт активную деятельность по реализации других программ в сфере иммунной онкологии, включая разработку блокаторов иммунных контрольных точек и других связанных с иммунной системой молекул, экспрессирующих рекомбинантные "бифидобактерии".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: (Г-н) Тетцуя Мишима (Tetsuya Mishima), президент и главный исполнительный директор Anaeropharma Science, Inc., тел.: +81-3-5642-8081, Email: info@anaeropharma.co.jp

 
 
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