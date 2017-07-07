Roca Group увеличит объем производства продукции в России на 30%

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МОСКВА, July 6, 2017/PRNewswire/. Российский рынок является одним из самых ключевых для компании Roca Group во всем мире. В настоящее время в России производственную деятельность осуществляют семь заводов компании, на которых трудятся 2 700 сотрудников.
Продукция компании продается под мировыми торговыми марками Roca и Laufen, под чешской торговой маркой Jika, а также под российскими торговыми марками Santek, Santeri и Aquaton.
В ближайшие годы планируется постепенное внесение инвестиций в размере 50 млн евро, которые первоначально будут направлены на увеличение объемов производства на заводах в Тосно и Чебоксарах наряду с другими проектами, чтобы провести модернизацию и расширение промышленной и логистической сети.
Roca Group занимается проектированием, производством и продажей продукции для ванных комнат, а также настенной и напольной плитки, используемой при создании архитектурного стиля, в процессе строительства и оформления дизайна интерьера.
В компании работают 22 600 сотрудников У Roca Group 78 заводов в 18 странах. География присутствия компании насчитывает более 170 стран, расположенных на пяти континентах.
Испанская группа компаний Roca занимает лидирующее положение на рынках Европы, Латинской Америки, Индии и России. Кроме того, компания прочно утвердилась на рынках Китая и остальных странах Азии, Среднего Востока, Австралии и Африки. Благодаря этому она является мировым лидером в этом секторе производства.
http://www.roca.com
Source: Roca Group
Клаудия Моралес (Claudia Morales), +33-629-71-61-00