Roca Group увеличит объем производства продукции в России на 30%

МОСКВА, July 6, 2017/PRNewswire/. Российский рынок является одним из самых ключевых для компании Roca Group во всем мире. В настоящее время в России производственную деятельность осуществляют семь заводов компании, на которых трудятся 2 700 сотрудников.

Продукция компании продается под мировыми торговыми марками Roca и Laufen, под чешской торговой маркой Jika, а также под российскими торговыми марками Santek, Santeri и Aquaton.

В ближайшие годы планируется постепенное внесение инвестиций в размере 50 млн евро, которые первоначально будут направлены на увеличение объемов производства на заводах в Тосно и Чебоксарах наряду с другими проектами, чтобы провести модернизацию и расширение промышленной и логистической сети.

Хронология компании

Работа компании Roca Group в России началась в конце 1990-х гг. с первого запуска торговой деятельности совместно с местными дистрибьюторами.

В 2004 году была основана компания Roca Rus и начато строительство первого завода в городе Тосно, который занимался выпуском сантехнического оборудования из фаянса. Завод начал работать в 2006 году.

В 2007 году группа компаний Roca Group становится производителем №1 в России по производству сантехнического оборудования из фаянса после приобретения группы компаний OOO "Керамика" с двумя заводами в Чебоксарах и Новочебоксарске.

Расширение деятельности компании продолжилось в 2010 году, когда в ее состав вошел местный завод "УграКерам" в поселке Воротынск, специализирующийся на производстве и продаже сантехнического оборудования из фаянса. Новый завод по выпуску акриловых ванн начал работать в Новочебоксарске в этом же году.

В апреле 2011 года в состав Roca Group вошла российская группа компаний Aquaton с заводами в поселке Давыдово, занимающимися производством мебели для ванных комнат и раковин из литого мрамора.

Сведения о Roca Group

Roca Group занимается проектированием, производством и продажей продукции для ванных комнат, а также настенной и напольной плитки, используемой при создании архитектурного стиля, в процессе строительства и оформления дизайна интерьера.

В компании работают 22 600 сотрудников У Roca Group 78 заводов в 18 странах. География присутствия компании насчитывает более 170 стран, расположенных на пяти континентах.

Испанская группа компаний Roca занимает лидирующее положение на рынках Европы, Латинской Америки, Индии и России. Кроме того, компания прочно утвердилась на рынках Китая и остальных странах Азии, Среднего Востока, Австралии и Африки. Благодаря этому она является мировым лидером в этом секторе производства.

http://www.roca.com

Source: Roca Group

Клаудия Моралес (Claudia Morales), +33-629-71-61-00