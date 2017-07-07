Midea стремится к созданию глобальной платформы совместных инноваций

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В этом процессе китайские предприятия в лице Midea Group выступают в роли движителей инноваций. В январе этого года компания Midea стала основным акционером KUKA AG - ведущего мирового разработчика робототехники, - приобретя около 95% акций предприятия. В конце апреля Midea анонсировала открытие Европейского научно-исследовательского и инновационного центра (RDICE) в австрийском Граце. Одновременно с этим, состоялась церемония открытия Центра развивающихся технологий (ЕТС) в Сан-Хосе (Кремниевая долина, США). Эти позитивные изменения убедили участников мирового рынка в том, что Midea сделала твердый шаг в своем развитии, полагаясь на собственный инновационный потенциал и концепцию открытости, сформированную в ходе глобализации компании.

Являясь международной технологической корпорацией, Midea успешно расширила масштабы своей деятельности, охватив сектора бытовой техники, отопительного и вентиляционного оборудования (HVAC), "умной" логистики, робототехники и автоматических систем. В 17 корпоративных центрах НИОКР в 8 странах мира трудятся свыше 10 000 исследователей и более 300 зарубежных ведущих специалистов. "Глобальная взаимосвязь" научно-исследовательских учреждений компании послужила стимулом для формирования международной сети создания инноваций.

Кроме того, Midea разработала уникальный метод корпоративной новаторской деятельности, обладающий собственными характеристиками - 4-уровневой системой и НИОКР. Компания также учредила совместные лаборатории в сотрудничестве со знаменитыми отечественными и зарубежными вузами, интегрировала свои глобальные технологические ресурсы и достигла значительных успехов на пути к реализации концепции открытых инноваций.

"Наши достижения являются результатом неизменного стремления к созданию технологический инноваций и надлежащему развертыванию проектно-конструкторской деятельности. Немалую роль в этом сыграл постоянный прогресс и опыт, накопленный нами за последние три года. В будущем мы планируем открывать новые центры НИОКР в подходящих для этого странах мира. Мы прилагаем все усилия для распределения наших активов в мировом масштабе и стабильного достижения нашей цели создания первоклассного мирового предприятия-производителя высокотехнологичной продукции", - отметил д-р Ху Цзицян (Hu Ziqiang), вице-президент, главный технологический директор и руководитель центрального исследовательского института Midea Group.

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