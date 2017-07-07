Лидер китайского автопрома GAC Motor обновил рекорд продаж в первой половине 2017 года

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ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 7 июля 2017 г. /PRNewswire/. Самый быстроразвивающийся автомобильный бренд Китая GAC Motor отчитался о рекордных объемах продаж в первой половине 2017 года. Благодаря передовым инновациям и высокому качеству продукции, компании удалось продать 250 878 автомобилей по всему миру, что на 57% больше, чем в прошлом году, и значительно выше как среднего показателя по отрасли, так и целевого показателя самого предприятия. В июне было продано 43 360 автомобилей всех моделей, что на 39,2% больше по сравнению с предыдущим годом.
Продажи флагманской модели - семиместного паркетиника GS8 класса "люкс", - в период с января по июнь достигли 50 622 единиц. Фирменный SUV GS4 обеспечил себе лидерские позиции на рынке китайских паркетных джипов с показателем продаж на уровне 180 725 автомобилей.
Рост объемов продаж спортивного седана GA6 в июне достиг отметки в 251,9 процентов по сравнению с прошлым годом, а люксовый седан GA8 нового поколения продолжает лидировать в категории отечественных автомобилей класса С.
"Благодаря настойчивому стремлению к высокому качеству продукции, GAC Motor удалось достичь рекордных показателей производства и продаж, а также сохранить баланс между выпуском внедорожников и седанов. Все это обеспечило нам более чем удовлетворительный прогресс и позволило продемонстрировать легендарные "темпы GAC Motor", - отметил президент компании Юй Цзюнь (Yu Jun).
Определяя правильные приоритеты в вопросах НИОКР, соблюдая международные стандарты производства и создавая эффективные механизмы инноваций, GAC Motor построила автоимперию мирового класса, основанную на глобальной проектно-конструкторской сети, передовых технологиях производства и международной цепочке поставок.
Заключив соглашения о стратегическом партнерстве с десятью ведущими автопоставщиками мира, включая Aisin Seiki и Michelin, GAC Motor выполняет взятое на себя обязательство по производству автомобилей исключительно лучшего качества. По данным отчета о результатах исследования качества продукции 2016 China Initial Quality Study от J.D. Power Asia Pacific компания занимает пятое место среди всех оцененных брендов, что представляет собой самый высокий результат среди всех китайских торговых марок в течение четырех лет подряд.
В основе деятельности предприятия лежат и высокие стандарты научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности. Фирменный люксовый внедорожник GS8 получил "пятизвездочный" рейтинг безопасности и начиная с 2015 года неизменно входит в число лучших паркетников среднего и большого размера по оценке безопасности C-NCAP (Китайской программы оценки новых автомобилей).
Поставив перед собой задачу достичь миллионного показателя продаж к 2020 году, GAC Motor разработала стратегию устойчивого развития, ориентированную на превращение из изготовителя высококлассных автомобилей в интеллектуального автопроизводителя с завоеванием лидерских позиций в китайском автопроме путем создания экологически безопасных качественных авто с премиальным дизайном, превосходными эксплуатационными характеристиками и высокой надежностью.
"GAC Motor делает упор не на продажу автомобилей, а на переосмысление самого способа перемещения людей в пространстве, - заявил президент компании Юй Цзюнь в ходе международной конференции по вопросам развития устойчивой транспортной системы Michelin Movin'On, состоявшемся в канадском Монреале в июне этого года. - Это не только результат наших общих усилий, но и выбор самого рынка. Мы и дальше будем расширять нашу глобальную сеть НИОКР, дабы создавать новые автомобили с использованием сверхсовременных технологий и развивать экологически устойчивую транспортную систему".
Международная сеть центров продаж и технического обслуживания компании на сегодняшний день охватывает 14 стран с акцентом на ближневосточные государства инициативы "Пояс и путь". Автопроизводитель работает наш расширением каналов реализации своей продукции на ведущих рынках, включая Северную Америку, с целью создания позитивного имиджа бренда мирового класса, демонстрирующего превосходные показатели в области проектирования, производства и продаж. Компания планирует выйти на рынок США не позднее 2019 года.
В этом году GAC Motor представит мировым потребителям новые модели премиального сегмента. Кроме GS8, который уже заявил о себе на международных рынках, в число предстоящих дебютантов войдут пятиместный паркетник GS7, названный изданием New York Times "блокбастером нового поколения", и первый электромобиль компании GE3. В самом ближайшем времени GS8 будет представлен на рынках Нигерии и Парагвайя. В 2017 году компания планирует достичь годового объема продаж на уровне 500 000 автомобилей.
Дочернее предприятие GAC Group, компания GAC Motor разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. В 2016 году компания продемонстрировала темпы годового роста на уровне 96% - самый высокий показатель среди всех китайских брендов в упомянутом периоде. По данным отчета о результатах исследования качества продукции 2016 China Initial Quality Study от J.D. Power Asia Pacific GAC Motor четвертый год подряд занимает пятое место среди всех оцененных брендов, что представляет собой самый высокий результат среди всех китайских автопроизводителей.
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Контактная информация для представителей СМИ:
Суки Вонг (Sukie Wong)
+86-186-8058-2829
sukie_gacmotor@126.com
Таки Цзян (Taki Jiang)
+86-134-5028-4242
takijiang@126.com
Фото - http://mma.prnewswire.com/media/531243/GAC_Motor.jpg
Фото - http://mma.prnewswire.com/media/531244/GAC_Motor_president_Yu_Jun.jpg
Фото - http://mma.prnewswire.com/media/531245/GAC_Motor_GS8.jpg