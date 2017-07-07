Лидер китайского автопрома GAC Motor обновил рекорд продаж в первой половине 2017 года

Продажи флагманской модели - семиместного паркетиника GS8 класса "люкс", - в период с января по июнь достигли 50 622 единиц. Фирменный SUV GS4 обеспечил себе лидерские позиции на рынке китайских паркетных джипов с показателем продаж на уровне 180 725 автомобилей.

Рост объемов продаж спортивного седана GA6 в июне достиг отметки в 251,9 процентов по сравнению с прошлым годом, а люксовый седан GA8 нового поколения продолжает лидировать в категории отечественных автомобилей класса С.

"Благодаря настойчивому стремлению к высокому качеству продукции, GAC Motor удалось достичь рекордных показателей производства и продаж, а также сохранить баланс между выпуском внедорожников и седанов. Все это обеспечило нам более чем удовлетворительный прогресс и позволило продемонстрировать легендарные "темпы GAC Motor", - отметил президент компании Юй Цзюнь (Yu Jun).

Определяя правильные приоритеты в вопросах НИОКР, соблюдая международные стандарты производства и создавая эффективные механизмы инноваций, GAC Motor построила автоимперию мирового класса, основанную на глобальной проектно-конструкторской сети, передовых технологиях производства и международной цепочке поставок.

Заключив соглашения о стратегическом партнерстве с десятью ведущими автопоставщиками мира, включая Aisin Seiki и Michelin, GAC Motor выполняет взятое на себя обязательство по производству автомобилей исключительно лучшего качества. По данным отчета о результатах исследования качества продукции 2016 China Initial Quality Study от J.D. Power Asia Pacific компания занимает пятое место среди всех оцененных брендов, что представляет собой самый высокий результат среди всех китайских торговых марок в течение четырех лет подряд.

В основе деятельности предприятия лежат и высокие стандарты научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности. Фирменный люксовый внедорожник GS8 получил "пятизвездочный" рейтинг безопасности и начиная с 2015 года неизменно входит в число лучших паркетников среднего и большого размера по оценке безопасности C-NCAP (Китайской программы оценки новых автомобилей).

Поставив перед собой задачу достичь миллионного показателя продаж к 2020 году, GAC Motor разработала стратегию устойчивого развития, ориентированную на превращение из изготовителя высококлассных автомобилей в интеллектуального автопроизводителя с завоеванием лидерских позиций в китайском автопроме путем создания экологически безопасных качественных авто с премиальным дизайном, превосходными эксплуатационными характеристиками и высокой надежностью.

"GAC Motor делает упор не на продажу автомобилей, а на переосмысление самого способа перемещения людей в пространстве, - заявил президент компании Юй Цзюнь в ходе международной конференции по вопросам развития устойчивой транспортной системы Michelin Movin'On, состоявшемся в канадском Монреале в июне этого года. - Это не только результат наших общих усилий, но и выбор самого рынка. Мы и дальше будем расширять нашу глобальную сеть НИОКР, дабы создавать новые автомобили с использованием сверхсовременных технологий и развивать экологически устойчивую транспортную систему".