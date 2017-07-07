Концепция "eWTP" превращает Ханчжоу в стратегический центр "Интерактивного Шелкового пути"

ТАСС – генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра "Иннопром-2017"Новости агентства 7 июля, 16:09
Брюстер: Поветкин может боксировать за чемпионские титулы после допинг-скандалаСпорт 7 июля, 15:55
Воробьев: Зарипов внес большой вклад в победы "Металлурга" в КХЛСпорт 7 июля, 15:48
В Екатеринбурге полицейские спасли лисенка, застрявшего между гаражамиНовости Урала 7 июля, 15:36
Суд заменил на €250 тыс. штрафа тюремный срок Месси за неуплату налоговСпорт 7 июля, 15:27
Причиной аварийной посадки самолета тульского "Арсенала" стало попадание птицы в двигательСпорт 7 июля, 15:22
Николай Подгузов назначен главой "Почты России"Экономика и бизнес 7 июля, 15:10
Мертезакер станет тренером академии "Арсенала" по окончании сезона-2017/18Спорт 7 июля, 15:07
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в ГамбургеПолитика 7 июля, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 7 июля 2017 г. /PRNewswire/. 16 июня этого года Профессиональный комитет UCLG по вопросам регионального сотрудничества инициативы "Пояс и путь" в странах Азиатско-тихоокеанского региона (UCLG Asia Pacific Region "The Belt and Road" Local Cooperation Professional Committee (BRLC)) официально открыл свой главный офис на берегу озера Сиху и стал постоянным "резидентом" Ханчжоу - восточно-китайской столицы саммита G20 в 2016 году, стремящейся превратиться в стратегический узел на пути "Интерактивного Шелкового пути".
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/531241/The_Southern_shore_of_Qian_Tang_River_in_Hangzhou.jpg
"Пояс и путь" - одна из важнейших инициатив, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться", - отметила Дженни Шипли (Jenny Shipley), бывший премьер-министр Новой Зеландии и член правления Международного финансового форума, 17 июня в ходе Учредительного собрания Международной ассоциации Шелкового пути-2017.
Чжао Идэ (Zhao Yide), секретарь Ханчжоуского городского комитета КПК, заявил, что руководство города планирует продолжить развитие комплексной экспериментальной зоны международной электронной коммерции и наращивать темпы строительства центров инноваций, сервисов и больших данных, обладающих международной конкурентоспособностью в сфере интернет-торговли, дабы создать оптимальные условия для развития подобного бизнеса и превратить Ханчжоу в стратегический центр на "Интерактивном Шелковом пути".
Очевидно, что Ханчжоу находится в самом начале нового пути, открывающего перед ним те же перспективы освоения Запада, что и морской и сухопутный Шелковые пути тысячи лет назад. В первом квартале этого года город продемонстрировал объемы товарооборота международной электронной коммерции на уровне $1,82 млрд, включая экспорт товаров на $1,35 млрд, что на 21,78% больше по сравнению с предыдущим годом. За этот период в общей сложности 106 компаний Интернет-коммерции переехали в экспериментальную зону, послужив важным стимулом для развития международной торговли в Ханчжоу.
Фактически, на сегодняшний день Ханчжоу уже вошел в число китайских городов с самой динамичной экономикой, а местному руководству поручена реализация нескольких экспериментальных программ реформирования, включая создание Национальной независимой демонстрационной зоны инноваций и недавно одобренной Образцово-показательной экономической зоны аэропорта Ханчжоу. Как показывают официальные данные, после проведения саммита "большой двадцатки" международное влияние города достигло нового уровня.
В дополнение к национальным реформам, значительный международный резонанс вызывали и некоторые инициативы от представителей гражданского общества. В ходе встречи руководителей государств G20 в прошлом году Джэк Ма (Jack Ma), основатель и исполнительный глава правления Alibaba, впервые предложил концепцию "eWTP" (Электронной мировой торговой платформы), вошедшей в коммюнике лидеров "большой двадцатки" по итогам саммита в Ханчжоу.
Эта идея быстро была воплощена в реальность. В марте этого года Alibaba Group и малазийское правительство совместно объявили о заключении важного партнерского соглашения в сфере создания первого "цифрового центра" eWTP за пределами Китая с целью помочь молодым людям и начинающим компаниям Малайзии и всей Юго-Восточной Азии занять свое место в мировой торговле.
"Мы можем (использовать Alibaba для) продажи качественных малазийских продуктов за рубежом и вывода на наш рынок высококлассных импортных товаров", - прокомментировал Хуан Ваньбин (Huang Wanbing), главный операционный директор Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC).
Вместе с тем, китайские товары с ханчжоуским "логотипом" набирают популярность во всем мире. В немецком Франкфурте есть улица, названная в честь китайской компании Chint. Ранее такой чести удостаивались лишь такие гиганты, как Siemens, Bosch и т.д. Два года назад Chint Group, посредством сделки с капиталом и реструктуризации активов, превратила завод по производству компонентов известной немецкой фотоэлектрической компании Conergy в крупнейшее региональное предприятие по выпуску солнечных модулей, создав тем самым более 200 рабочих мест.
Официальные данные показывают, что в настоящий момент в Ханчжоу планируют прийти 93 зарубежных инвестиционных проекта в регионе инициативы "Пояс и путь". В отношении этих проектов китайская сторона обязалась предоставить $3,563 млрд, что составляет 37,86% согласованного объема общих зарубежных инвестиций в Ханчжоу.
Ссылки на визуальные приложения:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=292617
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Ван (Ms. Wang), тел./факс: 86 10 63075245