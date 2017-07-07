Концепция "eWTP" превращает Ханчжоу в стратегический центр "Интерактивного Шелкового пути"

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"Пояс и путь" - одна из важнейших инициатив, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться", - отметила Дженни Шипли (Jenny Shipley), бывший премьер-министр Новой Зеландии и член правления Международного финансового форума, 17 июня в ходе Учредительного собрания Международной ассоциации Шелкового пути-2017.

Чжао Идэ (Zhao Yide), секретарь Ханчжоуского городского комитета КПК, заявил, что руководство города планирует продолжить развитие комплексной экспериментальной зоны международной электронной коммерции и наращивать темпы строительства центров инноваций, сервисов и больших данных, обладающих международной конкурентоспособностью в сфере интернет-торговли, дабы создать оптимальные условия для развития подобного бизнеса и превратить Ханчжоу в стратегический центр на "Интерактивном Шелковом пути".

Очевидно, что Ханчжоу находится в самом начале нового пути, открывающего перед ним те же перспективы освоения Запада, что и морской и сухопутный Шелковые пути тысячи лет назад. В первом квартале этого года город продемонстрировал объемы товарооборота международной электронной коммерции на уровне $1,82 млрд, включая экспорт товаров на $1,35 млрд, что на 21,78% больше по сравнению с предыдущим годом. За этот период в общей сложности 106 компаний Интернет-коммерции переехали в экспериментальную зону, послужив важным стимулом для развития международной торговли в Ханчжоу.

Фактически, на сегодняшний день Ханчжоу уже вошел в число китайских городов с самой динамичной экономикой, а местному руководству поручена реализация нескольких экспериментальных программ реформирования, включая создание Национальной независимой демонстрационной зоны инноваций и недавно одобренной Образцово-показательной экономической зоны аэропорта Ханчжоу. Как показывают официальные данные, после проведения саммита "большой двадцатки" международное влияние города достигло нового уровня.

В дополнение к национальным реформам, значительный международный резонанс вызывали и некоторые инициативы от представителей гражданского общества. В ходе встречи руководителей государств G20 в прошлом году Джэк Ма (Jack Ma), основатель и исполнительный глава правления Alibaba, впервые предложил концепцию "eWTP" (Электронной мировой торговой платформы), вошедшей в коммюнике лидеров "большой двадцатки" по итогам саммита в Ханчжоу.

Эта идея быстро была воплощена в реальность. В марте этого года Alibaba Group и малазийское правительство совместно объявили о заключении важного партнерского соглашения в сфере создания первого "цифрового центра" eWTP за пределами Китая с целью помочь молодым людям и начинающим компаниям Малайзии и всей Юго-Восточной Азии занять свое место в мировой торговле.

"Мы можем (использовать Alibaba для) продажи качественных малазийских продуктов за рубежом и вывода на наш рынок высококлассных импортных товаров", - прокомментировал Хуан Ваньбин (Huang Wanbing), главный операционный директор Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC).

Вместе с тем, китайские товары с ханчжоуским "логотипом" набирают популярность во всем мире. В немецком Франкфурте есть улица, названная в честь китайской компании Chint. Ранее такой чести удостаивались лишь такие гиганты, как Siemens, Bosch и т.д. Два года назад Chint Group, посредством сделки с капиталом и реструктуризации активов, превратила завод по производству компонентов известной немецкой фотоэлектрической компании Conergy в крупнейшее региональное предприятие по выпуску солнечных модулей, создав тем самым более 200 рабочих мест.

Официальные данные показывают, что в настоящий момент в Ханчжоу планируют прийти 93 зарубежных инвестиционных проекта в регионе инициативы "Пояс и путь". В отношении этих проектов китайская сторона обязалась предоставить $3,563 млрд, что составляет 37,86% согласованного объема общих зарубежных инвестиций в Ханчжоу.

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