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Anomaly расширил состав руководства берлинского подразделения

Пресс-релизы
10 июля, 9:00 UTC+3

В руководство представительства вошли как существующие, так и новые ведущие специалисты, обладающие высоким авторитетом на региональном и международном уровнях

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НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 7 июля 2017 г. /PRNewswire/. После недавнего объявления о выходе на немецкий рынок компания Anomaly приняла решение о расширении состава руководства берлинского офиса (седьмого представительства Anomaly в целом и третьего в Европе) назначением Алекса Джордана (Alex Jordan) на должность главного директора по стратегическим вопросам.

Решение Anomaly открыть свое представительство в Берлине отражает растущий акцент компании на Европу, совпадающий с переносом партнером и главным операционным директором Кариной Уилшер (Karina Wilsher) и партнером-учредителем Джонни Вулканом (Johnny Vulkan) свой базы из Нью-Йорка в Лондон этим летом. Выходя за рамки своих ролей в качестве коммерческих и стратегических руководителей сети Anomaly, эта пара концентрирует свои усилия на дальнейшем укреплении позиций компании в Европе.

Алекс Джордан присоединяется к Фрэнку Хану (Frank Hahn) (исполнительный креативный директор) и Саймону Оуэну (Simon Owen) (управляющий директор) в составе команды руководства, отвечающей за расширение и оптимизацию предложений Anomaly в Германии.

Г-н Джордан сделал успешную карьеру в Германии и на других европейских рынках в составе таких компаний, как Wieden+Kennedy, Jung von Matt, BBDO и TBWA. Благодаря акценту на цифровые инновации, Алекс был назначен на должность директора по стратегическим вопросам AKQA Germany. На протяжении всей своей карьеры он работал над реализацией креативных стратегий с высокой коммерческой составляющей для таких клиентов, как Nike, Volkswagen, BMW, MINI, AUDI и Sony PlayStation. 

Фрэнк Хан, назначенный на пост исполнительного креативного директора, переходит в компанию из лос-анджелесской фирмы 72 & Sunny, а старт его карьере был положен в Германии в составе Jung von Matt и Scholz & Friends. В течение нескольких лет г-н Хан работал в Wieden+Kennedy в Амстердаме, Шанхае и Токио, где руководил офисами компании в качестве исполнительного креативного директора. За это время ему удалось собрать впечатляющее портфолио работ для таких брендов, как Nike, Adidas, Samsung, SONOS и Coors, реализованных с использованием всех возможных медийных платформ.

Управляющий директор Саймон Оуэн переехал в Берлин из Амстердама, где он занимал пост управляющего директора регионального представительства Anomaly. До этого г-н Оуэн в течение четырех с лишним лет работал в нью-йоркском офисе компании. Саймон имеет обширный опыт работы с клиентами и агентствами в составе лондонской фирмы Fallin, где он трудился, в первую очередь, над титулованной революционной кампанией для Sony, а в качестве представителя Nike он управлял брендовыми коммуникациями (рекламой, цифровым контентом и масс-медиа) в сегментах продукции для футбола, спортивных тренировок и iD.

Партнер и главный операционный директор компании Карина Уилшер отметила: "Нам удалось создать процветающее международное предприятие, благодаря сотрудничеству с лучшими клиентами и талантливыми профессионалами мира. Берлин открывает перед нами еще больше возможностей и предоставляет доступ к игрокам мирового класса. С помощью присущего Саймону глубокого понимания корпоративных ценностей Anomaly, исключительного креативного потенциала Фрэнса и чрезвычайно прогрессивного мышления Алекса, мы сможем обеспечить себе блестящее будущее в Германии".

О КОМПАНИИ ANOMALY - "Агентстве года-2017" по версии Ad Age

Основанная чуть больше 10 лет назад компания Anomaly - это весьма увлекательное для работы рекламное агентство "нового образца", точное определение которому дать очень сложно. Компания, в основе которой лежит энтузиазм и предпринимательская жилка ее основателей, располагающих обширным набором навыков, учредила свои представительства в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Торонто, Лондоне, Амстердаме, Берлине и Шанхае. В число клиентов агентства входят: Anheuser-Busch InBev, Beats, The Campbell Soup Company, Converse, Electrolux, Diageo, Google, Hershey's, Lego, MINI, Nike, Sally Hansen и The Coca-Cola Company.  Anomaly неоднократно удостаивалась признания за свой весьма обширный спектр работ и объектов интеллектуальной собственности, характеризующихся эффективностью и высоким уровнем мастерства. В коллекции наград компании имеются: титул "Агентство года-2017" по версии Ad Age, Каннские львы, премии Effie, звание "Самое инновационное агентство" по версии Fast Company, Jay Chiat, награды Digiday Awards и Mashies, а также многие другие. Anomaly удалось завоевать и менее традиционные регалии. Так, к примеру, за свою работу hmbldt агентство получило премию "Лучшие изобретения-2016" от журнала Time Magazine, за Mighty Jaxx удостоилось звания "Игрушка года", а также получило целых две премии Emmy за телесериал. Для всех этих объектов компания является создателем и совладельцем. www.anomaly.com/

Логотип - http://mma.prnewswire.com/media/74128/anomaly_logo.jpg

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Контактная информация для представителей СМИ: Карина Уилшэр (Karina Wilsher), karina@anomaly.com

 
 
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