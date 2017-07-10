Международный детский форум "Футбол для дружбы-2017" объединил детей из 64 стран мира

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия, July 7, 2017/PRNewswire/. В Санкт-Петербурге состоялся МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ФОРУМ "ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ-2017", организованный официальным партнером ФИФА ПАО "Газпром" и 2018 FIFA World Cup(TM). В мероприятии приняли участие более 1 000 гостей из 64 стран и регионов мира - молодые спортсмены различного пола, этнического происхождения и физических возможностей, журналисты из ведущих мировых СМИ, звезды футбола, чемпионы Олимпийских и Параолимпийских игр, легенды и высшее руководство ФИФА, представители Российского олимпийского комитета и международных детских благотворительных фондов, главы футбольных федераций. Основные программные ценности, поддерживаемые и разделяемые всеми участниками форума, - это мир, равенство и здоровый образ жизни.
Photo: http://mma.prnewswire.com/media/530232/Zubkov_Samoura_Baptista_Le_Floc_h.jpg Source: Global Press Center of the Gazprom International Children’s FOOTBALL FOR FRIENDS
Вадим Голубев (Vadim Golubev) Global_press@footballforfriendship.com Моб. тел.: +7 (916) 589-83-15