На конгрессе Alpha-Bio Tec будут обсуждаться проблемы дентальной имплантологии

ПЕТАХ-ТИКВА, Израиль, July 10, 2017/PRNewswire/. Компания Alpha-Bio Tec [http://alpha-bio.net ], лидер в разработке и производстве инновационных имплантатов, компонентов для протезирования и сопутствующих стоматологических товаров, станет организатором Международного конгресса 2017 [http://alpha-bio.net/global/news-events/events/managing-aesthetic-challenges ] для клиентов европейской и латиноамериканской сети. Насыщенное двудневное мероприятие, которое состоится 10-11 ноября 2017 года в Мадриде (Испания), предназначено для стоматологов во всем мире.

Чтобы зарегистрироваться и стать участником конгресса нажмите здесь [http://alpha-bio.net/global/news-events/events/managing-aesthetic-challenges ]

На конгрессе будут выступать 14 основных всемирно известных докладчиков из 12 стран. Участники смогут послушать доклады экспертов в областях стоматологии, имплантологии и других связанных разделах медицины. Этот конгресс, в котором примут участие делегаты из более 30 разных стран мира, является средой, дающей возможность стоматологам делиться знаниями и опытом, разбираться и общаться лично с отраслевыми специалистами по основным вопросам в области стоматологии и имплантологии, возникающим в настоящее время.

На конгрессе будет рассмотрена одна из наиболее важных тем, с которой сталкивается дентальная имплантология - управление эстетическими вопросами в стратегиях лечения с применением имплантатов. Осознавая важность эстетической стороны наряду с качеством и совместимостью продукции, компания Alpha-Bio Tec продемонстрирует новую, инновационную имплантационную систему NeO, при которой имплантат не только с легкостью и деликатностью проникает в кость, но также обеспечивает получение эстетических результатов высокого уровня. Кроме того, компания покажет свою линейку продуктов, в которых представлены цифровые технологии, включая лидеров продаж на рынке - CAD/CAM системы и набор инструментов для направленной хирургии.

"Это будет основное научно-практическое мероприятие,- заявил Боаз Мааян - вице-президент отдела мировых продаж компании Alpha-Bio Tec. - Обеспечивая организацию встречи ведущих мировых специалистов в области дентальной имплантологии с сетью партнеров и клиентов со всего мира, а также презентацию нашей первоклассной продукции и решений, мы даем замечательную возможность узнать и получить практический опыт в данной отрасли. Участники мероприятия смогут лучше познакомиться с преимуществами и предложениями по продукции компании Alpha Bio Tec, а также поделиться опытом относительно ключевых вопросов, с которыми сталкиваются имплантологи во всем мире".

Среди главных докладчиков конгресса будут следующие всемирно известные специалисты и авторы:

Д-р Девора Шварц-Арад (Dr. Devorah Schwartz-Arad) [DMD, PhD]

Д-р Хенриетт Лернер (Dr. Henriette Lerner) [DMD]

Д-р Беатрис Вилабоа (Dr. Beatriz Vilaboa) [DDS, MD]

Д-р Дебора Вилабоа (Dr. Débora Vilaboa) [DDS, MD]

Д-р Пауло Кано (Dr. Paulo Kano)

Д-р Андреа Агнини (Dr. Andrea Agnini) [DDS]

Д-р Алессандро Агнини (Dr. Alessandro Agnini) [DMD]

Профессор Густаво Рилез (Gustavo Reales)

Профессор Оскар Де Леон (Oscar De León)

Д-р Густаво Маззи (Dr. Gustavo Mazzey)

Д-р Карлос А. Айала Паз (Dr. Carlos A. Ayala Paz)

Д-р Антонио Мурилло Родригез (Dr. Antonio Murillo Rodríguez)

Д-р Джорджес Кхоури (Dr. Georges Khoury) [DDS]

Д-р Мигель Стэнли (Dr. Miguel Stanley)

Для получения дополнительной информации и регистрации нажмите здесь [http://alpha-bio.net/global/news-events/events/managing-aesthetic-challenges ].

Контактные данные: Ноа Шай управляющая службой маркетинговых коммуникаций Электронная почта: noa.shai@alpha-bio.net

Source: Alpha Bio Tec

Мобильный телефон: +972-50-5707557