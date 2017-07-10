На конгрессе Alpha-Bio Tec будут обсуждаться проблемы дентальной имплантологии

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ПЕТАХ-ТИКВА, Израиль, July 10, 2017/PRNewswire/. Компания Alpha-Bio Tec [http://alpha-bio.net ], лидер в разработке и производстве инновационных имплантатов, компонентов для протезирования и сопутствующих стоматологических товаров, станет организатором Международного конгресса 2017 [http://alpha-bio.net/global/news-events/events/managing-aesthetic-challenges ] для клиентов европейской и латиноамериканской сети. Насыщенное двудневное мероприятие, которое состоится 10-11 ноября 2017 года в Мадриде (Испания), предназначено для стоматологов во всем мире.
Чтобы зарегистрироваться и стать участником конгресса нажмите здесь [http://alpha-bio.net/global/news-events/events/managing-aesthetic-challenges ]
На конгрессе будут выступать 14 основных всемирно известных докладчиков из 12 стран. Участники смогут послушать доклады экспертов в областях стоматологии, имплантологии и других связанных разделах медицины. Этот конгресс, в котором примут участие делегаты из более 30 разных стран мира, является средой, дающей возможность стоматологам делиться знаниями и опытом, разбираться и общаться лично с отраслевыми специалистами по основным вопросам в области стоматологии и имплантологии, возникающим в настоящее время.
На конгрессе будет рассмотрена одна из наиболее важных тем, с которой сталкивается дентальная имплантология - управление эстетическими вопросами в стратегиях лечения с применением имплантатов. Осознавая важность эстетической стороны наряду с качеством и совместимостью продукции, компания Alpha-Bio Tec продемонстрирует новую, инновационную имплантационную систему NeO, при которой имплантат не только с легкостью и деликатностью проникает в кость, но также обеспечивает получение эстетических результатов высокого уровня. Кроме того, компания покажет свою линейку продуктов, в которых представлены цифровые технологии, включая лидеров продаж на рынке - CAD/CAM системы и набор инструментов для направленной хирургии.
"Это будет основное научно-практическое мероприятие,- заявил Боаз Мааян - вице-президент отдела мировых продаж компании Alpha-Bio Tec. - Обеспечивая организацию встречи ведущих мировых специалистов в области дентальной имплантологии с сетью партнеров и клиентов со всего мира, а также презентацию нашей первоклассной продукции и решений, мы даем замечательную возможность узнать и получить практический опыт в данной отрасли. Участники мероприятия смогут лучше познакомиться с преимуществами и предложениями по продукции компании Alpha Bio Tec, а также поделиться опытом относительно ключевых вопросов, с которыми сталкиваются имплантологи во всем мире".
Среди главных докладчиков конгресса будут следующие всемирно известные специалисты и авторы:
Для получения дополнительной информации и регистрации нажмите здесь [http://alpha-bio.net/global/news-events/events/managing-aesthetic-challenges ].
Контактные данные: Ноа Шай управляющая службой маркетинговых коммуникаций Электронная почта: noa.shai@alpha-bio.net
Source: Alpha Bio Tec
Мобильный телефон: +972-50-5707557