Benetton поддержит фонд популяции ООН глобальной кампанией планирования семьи

ЛОНДОН, July 11, 2017/PRNewswire/. На сегодняшнем Лондонском саммите по планированию семьи совместно с правительством Великобритании, ЮНФПА и Фондом Билла и Мелинды Гейтс, ЮНФПА и United Colors of Benetton запустят глобальную кампанию "Поддержи ее выбор" [https://world.benetton.com/news-events/power-her-choices ] , которая направлена на защиту женщин от незапланированных беременностей.

Все женщины и девочки имеют право свободно решать, иметь ли и когда иметь детей. Это основная идея, которую United Colors of Benetton, ЮНФПА и фонд популяции Организации Объединенных Наций направляет миру на Лондонском саммите по планированию семьи.

Сегодня более 214 млн женщин не имеют доступа к современным контрацептивам. В 2016 году приблизительно 770 000 девочек, в том числе в возрасте десяти лет, стали матерями, что привело к разрушительным последствиям для их здоровья и будущего. Например, в странах Африки к югу от Сахары до 25% всех молодых женщин покидают школу из-за незапланированной беременности.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/530718/Benetton_Group_Logo.jpg Source: Benetton Group

Джеффри Бейтс, Тел.: +1-212-297-5208, Эл.почта: bates@unfpa.org